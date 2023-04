"MA IDI BRE" JE OMILJENA SRPSKA UZREČICA: Po njoj smo najviše POZNATI, a njeno poreklo NEĆE vam se baš DOPASTI

Uzrečica "bre" često može da se čuje na našim ulicama. Jedna od teorija tvrdi kako ova reč nosi poreklo iz turskog jezika, što i ne bi bilo tako čudno, ali i da znači "magare" ili "budalo".

Druga teorija tvrdi da je u pitanju skraćena verzija od "hombre".

Uobičajena je pojava da se naš narod "breče" na ulici, a ne postoji osoba u Srbiji koja nije bar nekada u životu iskoristila ovu uzrečicu, a evo šta zapravo ova reč znači.

foto: Profimedia

Prema Wikipediji "bre", "be", "re" i "more" česti su uzvici u Srbiji, ili su barem, nekada bili, a a "bre" se čak pojavljuje u narodnim pesmama i pripovetkama 17. i 18. veka i to u oblicima "bri" i "bro".

Navodno potiče iz grčkog jezika, a može se pronaći još u bugarskom, rumunskom, albanskom, grčkom i makedonskom jeziku, kao i u nekim narečjima turskog.

foto: Profimedia

Prema nekim teorijama ova reč se vrlo teško prevodi. Neki smatraju da ima isto značenje kao "more" i da se koristi kod naglašavanja govora i skretanja pažnje.

Prema Đorđu Popoviću, pokojnom srpskom novinaru i književniku, "bre" je turska interjekcija koja se upotrebljava u besu dok zovete nekoga.

On čak navodi i glagole izvedene od ovog uzvika: "brekati se i brecati se".

(Kurir.rs/ Blic žena)

