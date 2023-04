NAJVEĆA MOGUĆA PUSTOLOVINA JE DA ŽIVITE ŽIVOT KOJI SANJATE: Ovo su citati koji najbolje opisuju vaš horoskopski znak

Horoskopski znaci imaju određene karakteristike, način ponašanja, ali i citate koji im najviše odgovaraju.

Astrolog i numerolog Goca Dragišić, izdvojila je svih 12 i na taj način dodatno približila, tj. objasnila šta je to važno svakom od horoskopskih znakova.

Ovan

Budućnost pripada onima koji veruju u svoje snove - Elenor Ruzvelt

Bik

Život je kao vožnja bicikla. Da biste zadržali ravnotežu, morate nastaviti da se krećete - Albert Ajnštajn

Blizanci

Nemoj hodati iza mene, možda te neću voditi. Nemoj hodati ispred mene, možda te neću slediti. Samo hodaj pored mene i budi mi prijatelj - Albert Kami

Rak

Život je kratak, prekrši pravila. Oprosti brzo, ljubi polako. Voli istinski. Smej se nekontrolisano i kada nemoj žaliti ni za čim što te je nasmejalo - Mark Tven

Lav

U životu ne možete biti pobednik i strahovati od poraza - Čarls Linč

Devica

Većina ljudi provodi više energije i vremena hodajući oko problema, nego rešavajući ga - Henri Ford

Vaga

Najslađe su stvari one najtiše. Srećan život se sastoji od mira u umu - Marko Tulije Ciceron

Škorpija

Sreća kod inteligentnih ljudi je najređa stvar koju poznajem - Ernest Hemingvej

Strelac

Najveća moguća pustolovina je da živite život koji sanjate - Opra Vinfri

Jarac

Hrabrost je ići od neuspeha do neuspeha i ne izgubiti entuzijazam - Vinston Čerčil

Vodolija

Tvoje srce je slobodno. Imaj hrabrosti da ga slediš - iz filma "Hrabro srce"

Ribe

Najbolja vrsta ljubavi je ona koja probudi dušu i tera nas da tražimo više, zapali vatru u našim srcima, a umu pruži mir. To je ono što si ti meni dala, a nadam da ću to i ja tebi moći to da pružim, zauvek – film "Beležnica"

(Kurir.rs/Informer)

