SVAKI DAN GLEDAM GADOSTI, A SVIMA MORAM DA SE SMEŠKAM! Recepcionerka iz hotela otkrila PIKANTNE detalje sa svog radnog mesta

Kada se spomenu hoteli, većina nas pomisli na skupa, nezaboravna putovanja i egzotične destinacije.

Međutim, tu su oni kojima hoteli služe za sklanjanje od ljudi iz svog okruženja, u kojima mogu da obavljaju sve ono što ne mogu kada su u poznatoj sredini.

Recepcionerka iz jednog zagrebačkog hotela zatekla se u istom vozu sa novinarkom portala 24sata.hr i ispričala šta je sve tu videla u poslednjih 7 godina koliko je zaposlena:

"U našem hotelu ne odsedaju turisti. Ozbiljni poslovni ljudi ovde ne dolaze da sklapaju poslove, već isključivo zbog drugih stvari i u ženskoj pratnji, uglavnom mlađih devojaka. A posao nam ide sasvim dobro, toliko dobro da imamo razne ponude smeštaja, od kojih je napopularniji - dnevni odmor. Taj izraz se ustalio u hotelima koji svesno nude svoje sobe za razne aktivnosti koje ne uključuju spavanje.

Kad na nekom hotelu vidite reklamu za "dnevni odmor", znajte da je to mesto gde ljubavnici odlaze na brzi seks. I cene su, kako se mi šalimo, popularne. Naš hotel je jedan od najstarijih u Zagrebu što se tiče ovakve ponude, mi smo u startu odmah znali u kom smeru ide naše poslovanje. Imamo dobru lokaciju, lep smeštaj, povoljne cene i garantujemo diskreciju. A verujte mi, svašta bi se tu dalo videti.

Evo, baš nedavno sam imala veliki problem kad je u hotel utrčala žena i pitala da li joj tu muž, jer je vozeći glavnom ulicom ugledala njegov automobil na hotelskom parkingu. Mi smo već utrenirani za takve situacije, pa sam ja odugovlačila razgovor dok je kolega obavestio muškarca i njegovu ljubavnicu da je iskrsao problem.

S obzirom na to da supruga nije odustajala i pokušala je da dobije muža mobilnim telefonom, oni su se iskrali kroz prozor, on je otrčao u neku uličicu i čekao ljubavnicu da ga pokupi svojim automobilom. Kasnije smo saznali da se potom javio supruzi i rekao joj da mu se pokvario automobil, pa ga je parkirao ispred hotela i pozvao prijatelja da ga pokupi.

Bila je to jedna luda priča, ali po pravilu mi naše goste ne ispitujemo previše, iako svi znamo zbog čega su oni tamo i šta rade u sobama. Naš posao je da ih uslužimo, predamo im ključeve i naplatimo sobu.

Ima tu svega, zaista svega. Iako ne pitamo previše, u nekim slučajevima nije teško otkriti pozadinu priče, pogotovo ako se parovi vraćaju više puta. Iako, ima dosta muškaraca koji svraćaju sa različitim devojkama. Kolega mi je pre nekoliko godina otkrio nekoliko primera profesora sa fakulteta koji dolaze kod nas sa svojim studentkinjama. To mi je grozno, ali nije na meni da morališem niti da preispitujem. Dolaze nam često i kolege sa posla, nekad u istim službenim automobilima. Tako da čak znamo i u kojim firmama se najčešće varaju.

Ima svakakvih profila ljubavnika, od starijih muškaraca sa mnogo mlađim devojkama, do poslovnih žena sa mladim zgodnim momcima, a u zadnje vreme znaju da dođu i po dva muškarca. Kako im je očigledno vrlo neprijatno, uzimaju odvojene sobe - valjda da se malo odmore od posla. A mi smo glupi i ne shvatamo. Često nam dolazi i više parova odjednom, tu se uglavnom radi o bračnim parovima, a svaki par uzima svoju sobu.

Doduše, na kraju svi završe u jednoj, s obzirom na to da je očigledno reč o svingerima, ali mi ne zavirujemo ljudima u sobe pa nas ni ne zanima šta rade unutra, dokle god je sve u redu. Doduše, često imam pozive u sobu od strane iscrpljenih parova koji me mole da im donesem vodu, piće ili nešto slično. Nemamo "room service", ali ponekad, u zavisnosti od toga o kakvim gostima se radi, napravimo izuzetke.

Tako sam u tim prilikama dosad imala više ponuda da se priključim nekom paru u trojci, a jednom me je gost, dok mu se ljubavnica tuširala, potpuno go uhvatio za grudi, pribio uza zid i zadigao mi suknju, ali sam mu zviznula šamarčinu i zapretila da ću pozvati policiju. Preplašio se i izvinio na recepciji. Nakon toga više nikad nije došao u naš hotel.

Ali, da nisu baš uvek svinje isključivo muškarci jeste primer od pre nekoliko meseci kad nam je došla majka sa detetom od nekih dve, tri godine. Uzela je dve sobe za dnevni odmor, rekla je da je druga soba za njenog prijatelja koji će doći uskoro. Nije nam odmah bilo jasno, ali smo kasnije pohvatali. Ona je otišla da uspava dete, a potom je prešla u sobu u koju je stigao muškarac. Toliko je bila glasna da smo i mi na recepciji morali da slušamo njene vriske. A dete je za to vreme spavalo u drugoj sobi. Nije dugo trajalo, muškarac je izašao nakon manje od sat vremena, a ona se vratila detetu dok se nije probudilo. Mrtva-hladna se odjavila iz hotela i otišla sa detetom.

S obzirom na to da se gosti menjaju munjevitom brzinom i retko se zadržavaju u hotelu više od nekoliko sati, iza sebe u sobama ostavljaju haos. Kad napolju pušim sa sobaricama, često mi pričaju šta sve nalaze u sobama: upotrebljene kondome, tampone, razne izlučevine po posteljini, a neki parovi u brzini iza sebe ostavljaju i neke seksualne igračke.

Meni je u početku bilo zaista teško, čak i na momente mučno, ali danas sve to gledam drugačije. Recimo da sve to što se događa oko mene gledam kao deo mog posla i trudim se da me se ne tiče previše. I više me ništa ne može šokirati. Nadam se", ispričala je recepcionerka.

