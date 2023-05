ZAŠTO LJUDI PRIČAJU U SNU I KOJI FAKTORI UTIČU NA TO? Dešava se svakoj 3. osobi, a iznenadiće vas REČI koje se najčešće izgovaraju

Ako vam se dogodilo da pričate snu, ne brinite previše, jer se to u nekom trenutku dešavalo svakoj trećoj osobi, pokazala su svetska istraživanja.

Reč je vrsti parasomnije, obično je bezopasna, ali može ukazati na značajniji poremećaj spavanja ili zdravstveni problem. Međutim, to što neko izgovara dok spava i dalje predstavlja enigmu za naučnike.

foto: Shutterstock

Može biti povezano s nedavnim događajima iz života određene osobe ili sa onim što sanja. Faktori rizika su stres, nedostatak sna i konzumiranje alkohola, ali su nasumično izgovorene reči retko problematične.

Stručnjaci kažu da su ljudi koji pate od posttraumatskog stresnog poremećaja (PTSP) podložniji pričanju u snu. Međutim, ako vam se ranije to nije dešavalo, već je počelo odjednom, razlozi mogu biti upotreba određenih lekova, stres, temperatura, mentalni poremećaj ili uticaj narkotika.

foto: Profimedia

Razgovor u snu obično nije razlog za zabrinutost, međutim, ako kod odraslih počne iznenada ili uključuje značajnu anksioznost, vrištanje ili nasilne radnje koje mogu da vas probude iz sna, onda treba potražiti pomoć lekara.

Britanski psiholog i stručnjak za spavanje Lindzi Brovning kaže da je istraživanje pre nekoliko godina pokazalo da je oko polovine razgovora u snu bilo nerazumljivo, dok se ostatak odvijao sa pauzama, poput dijaloga s drugom osobom.

Čak 22 odsto prepoznatljivog govora činile su ružne reči, a samo manje od jednog procenta pristojan govor, poput: "Da li mogu da vam pomognem?". Najčešće izgovorene reči bile su: "ne", "ti", "biti", "ja", dok su mnogi snimljeni razgovori u snu sadržali usklike ili psovke, prenosi Magazin Novosti.

foto: Profimedia

Još jedan stručnjak iz ove oblasti, doktor Gaj Medovs, kaže da to može da se dogodi u bilo kom trenutku tokom noći, ali se obično dešava pri prelasku iz jedne faze spavanja u drugu:

- Za većinu je razgovor u snu potpuno bezopasan. Ali ako se to ponavlja iz noći u noć, može dovesti do lošeg spavanja kako osobe koja govori u snu, tako i one pored nje. Od svih poremećaja spavanja, pričanje u snu jedan je od najčešćih.

(Kurir.rs)

