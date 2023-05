POSLEDNJE REČI MAJKE NIKOLE TESLE KADA JE VIDELA VOLJENOG SINA: Naučnik koji je promenio svet je upamtio i ove očeve mudrosti

Zadužio je čovenčanstvo neučnim otkrićima, koji su uvek u prvom planu kada je reč o Nikoli Tesli. Ali i mimo toga ima priča o čuvenom naučniku. Te priče vezane su za njegov privatni život.

Nikola Tesla rođen je u tadašnjem Austrijskom carstvu. Pojedini izvori navode da Teslini vode poreklo od Komnenovića iz Banjana u Staroj Hercegovini, a neki da potiču od plemena Rudinjani, iz sela Pilatovca, u današnjoj nikšićkoj opštini.

Majka Nikole Tesle Georgina bila je centralna figura njegovog detinjstva, žena sa brojnim talentima, i kako se danas ocenjuje neko od koga je Nikola nasledio talenat i želju za istraživanjem. Tata Milutin je bio pravoslavni sveštenik. Nikola Tesla koji je ime dobio po dedi, imao je brata Daneta, starije sestre Angelinu i Milicu, koju su zvali Milka i mlađu sestru Maricu. Dane je u petoj godini pao sa konja i poginuo. Veruje se da je zbog gubitka starijeg sina Milutin dugo odbijao da se mlađi, NIkola, školuje daleko od kuće.

Sestra Marica bila mu je veoma fizički slična. Poput Nikole imala je karakteristične crte lica. Odrastao je i uz sestru Angelinu Teslu.

Porodica velikog naučnika se posle Danetove smrti preselila u Gospić, gde je Nikola Tesla završio osnovno obrazovanje, a kasnije i Visoku realnu gimnaziju u Karlovcu. Očekivalo se da će poći očevim stopama i da će postati sveštenik, što je Tesli bilo neprihvatljivo. Nakon zavšetka Gimnazije vratio se u Gospić i razboleo se od kolere.

"U jednom od trenutaka za koje su mislili da su mi poslednji, otac je uleteo u moju sobu. Još pamtim njegovo bledo lice dok je pokušavao da me razveseli, nesigurnim glasom. Rekoh mu: "Možda bih mogao da se oporavim ako mi dopustiš da studiram tehniku". "Ići ćeš u najbolju tehničku školu na svetu" odgovorio je svečano, a znao sam da tako i misli", napisao je kasnije Nikola kojeg su oduvek zanimale samo prirodne nauke.

Oporavio se i 1875. godine upisao Višu tehničku školu u Gracu. Bio je izuzetno posvećen učenju, ali njegov otac, i pored jasne želje da njegov sin dobije fakultetsku diplomu, nije pokazivao previše interesovanja za sinovljevo obrazovanje. Mladom Tesli je očeva ravnodušnost umalo ubila želju za učenjem.

Pre diplomiranja se zaposlio. Njegov prvi posao je bila pozicija pomoćnog injženera u Mariboru. Posao je dobio iste godine kada je preminuo njegov otac, 1879. Ipak, nije želeo da odustane od namere da ispuni očevu želju, pa se 1880. uputio u Prag da završi fakultet. Shvatio je da studiranjem previše opterećuje svoje bližnje, pa je u jednom momentu rešio da to prekine.

Teslina saradnja sa Edisonom

Tesla je 1881. dobio posao u telegrafskoj kompaniji pod nazivom "Američka Telefonska Kompanija" u Budimpešti, a već naredne zaposlio se u komapaniji Tomasa Edisona, u Parizu. Susret sa Edisonom biće presudan za njega, jer će ga ovaj naučnik odvesti u Ameriku, tačnije u Njujork i dati mu posao i svojoj komapniji "Edisonove mašine".

Bila je to plodnosna saradnja, ali samo za jednu stranu, za Edisona, koji je odbijao da plati Nikoli Tesli ono što mu je pripadalo. Za brojne patente koje je naučnik izumeo, trebalo je da dobije 50 hiljada dolara, ako bismo gledali to je vrednost od milion dolara danas. Edison je rekao da je dogovor o novcu bila samo šala, Tesla se okrenuo i otišao. Kasnije su njih dvojica postali velika konkurencija jednom drugom.

Pronalasci Nikole Tesle

Tesla je život posvetio nauci, a svojim pronalascima promenio tok razvoja civilizacije. Gotovo pesnički danas neko kaže da je Nikola upalio svetlo i osvetlio planetu.

Nikola Tesla je izumeo polifazni sistem, obrtno magnetsko polje, asinhroni motor, sinhroni motor i Teslin transformator, način za generisanje visokofrekventne struje, svojim izumima je olakšao prenos i modulaciju radio-signala, značajno unapredio polje rendgenskih zraka. Njegov sistem naizmeničnih struja je omogućio znatno lakši i efikasniji prenos električne energije na daljinu. Imao je ključnu ulogu u izgradnji prve hidrocentrale na Nijagarinim vodopadima.

Smatra se da je još veliki broj njegovih izuma "neotkriveno", nepoznato široj javnosti.

Poslednje reči koje mu je majka rekla

Tesla je često boravio u Evropi, držeći predavanja u Londonu, u Parizu. Tokom jedne posete Francuskoj sačekala ga je vest da je njegova majka teško bolesna. Odjurio je do nje.

"Stigao si, Nidžo, ponosu moj", bilo je poslednje što mu je majka rekla.

Tri nedelje nakon njene smrti Nikola je boravio u Gospiću i selu Tomingaj kod Gračca, rodnom mestu svoje majke i manastiru Gomirje u kojem je arhimandrit bio njegov ujak Nikolaj.

Tesla u Beogradu

Tesla je Beograd posetio 1892. godine. Primio ga je u audijenciju kralj Aleksandar Obrenović. Odlikovan je tada Ordenom Svetog Save.

"Ja sam, kao što vidite i čujete ostao Srbin i preko mora, gde se ispitivanjima bavim. To isto treba da budete i vi i da svojim znanjem i radom podižete slavu Srpstva u svetu", rekao je tada držeći govor u današnjoj zgradi rektorata.

Nikola je 1894. izabran za dopisnog člana Srpske kraljevske akademije, a 1937. postao je njen redovni član. Pre toga, 1892. dobio počasnu titulu doktora Univerziteta Kolumbija.

Tesla i Nobelova nagrada

Po jednoj teoriji Tesla je odbio Nobelovu nagradu. Međutim, nedavno se saznalo šta se zapravo dogodilo sa Teslom i pomenutom nagradom. Naime, on je tek 1937. bio predložen za Nobelovu nagradu, ali je dobio samo jedan glas od mogućih 38.

Pojedini biografi smatraju da je bolje što je nije dobio jer je ovo priznanje umelo da ulenji brojne naučnike. Jedan od njih je bio Albert Ajnštajn koji nakon Nobela nije došao ni do jednog novog značajnijeg otkrića.

Važno je reći da je niz otkrića izumeo upravo naučnik iz Smiljana, a da su za njih drugi nagrađeni Nobelovom nagradom. Bilo je mnogo rivaliteta među naučnicima, ali i prijateljstava. Veliki Teslin prijatelj bio je Mihajlo Pupin.

Poslednje godine Nikole Tesle

Za Tesline pozne godine se vezuje usamljenički život. A da li se radoznao Teslin duh ikada sreo sa dosadom?

U biografijama piše da je poslednje godine života proveo je hraneći golubove (koje je obožavao). Živeo je od godišnjeg honorara iz svoje domovine. Doživeo je nesreću 1937. kada ga je u Njujorku udario taksi. U nesreći su mu slomljena tri rebra, a šest meseci je trajao njegov oporavak.

Dve godine kasnije na predlog svojih kolega vratio se u kompaniju Vestinghaus, njegova nedeljna plata bila je 125 dolara.

Zašto se Nikola Tesla nije ženio?

"Moji izumi su moja deca, a moja jedina želja je da kroz njih šaljem poruke u budućnost. Žena je jedno fantastično stvorenje koga ja nisam vredan", govorio je Nikola Tesla koji je idealizovao žene.

A žene su ga obožavala i uzaludno pokušavale da ga osvoje. Bio je naočit, izuzetno obrazovan, produhovljen i stidljiv i sve se to dopadalo damama među kojima je bila i Ketrin Džonson koja mu je pisala: "Šta radiš? Volela bih da svakoga dana imam vesti o svom dragom, ćutljivom prijatelju, bile one dobre ili loše. Ali, ako ne želiš da mi odgovoriš, makar mi pošalji svoje misli, ja ću ih primiti kao kakav fino podešen instrument. Ne znam zašto sam toliko tužna, osećam se kao da mi sve beži iz ruke. Možda sam samo usamljena i treba mi društvo. Verujem da bih bila srećnija da imam vesti o tebi. Tebi, koji si tako nesvestan svega i zadubljen samo u svoj rad, tebi koji nemaš nikakve ljudske potrebe", "Ostala sam kod kuće cele subote i nedelje, čekajući te da dođeš. Umorna sam od čekanja na tvoj odgovor".

Tesla njena pisma nije ni otvorio.

"Odlučio sam da svoj život posvetim radu i zato se odričem ljubavi i društva dobre žene. Verujem da muzičar, pisac ili bilo koji drugi umetnik treba da se ožene. Njih samo inspiracija vodi do većih uspeha. Ali pronalazač je drugačije prirode, u sebi ima toliko strasti i divljine da, ako se preda ženi, predaće joj sve. To je šteta, jer nekada smo tako usamljeni", pričao je naučnik koji je avgusta 1924. godine u ekskluzivnoj izjavi „Galveston dejli njuzu” prokomentarisao zašto se nije ženio: "Uvek sam mislio da žena poseduje one delikatne kvalitete uma i duše koji su je u tom pogledu učinili superiornom u odnosu na muškarca. Stavljao sam je na uzvišeni pijedestal, figurativno govoreći, i po nekim nesumnjivo važnim svojstvima smatrao znatno višom od muškarca. Obožavao sam stopala stvorenja koje sam uzdigao na tu visinu i, kao svaki pravi obožavalac, osećao sam se nedostojnim predmeta tog obožavanja”.

Francuska glumica koja je bila 12 godina starija od Tesle Sara Bernand dugo je pokušavala da ga osvoji, a kada je jednom prilikom prošla pored stola za kojim je Nikola sedeo u pariskom kafeu, ispustila je maramicu pored njega. "Gospođice, vaša maramica", rekao joj i otišao. Bila je tako razočarana.

Žena kojom je bio očaran

Amerikanke Milka Trnina odnosno ledi Riblsdejl i Ana Morgan veoma su bile zainteresovane za njegov rad, što se Tesli veoma dopadalo. A racionalnošću pijanistkinje Margarite Merington bio je potpuno oduševljen.

"To nije moj izbor, ali čak i da imam novca da se okitim dijamantima, mislim da bih našla bolji način da potrošim novac", odgovarala bi zašto ne nosi minđuše, dok je na pitanje na šta bi potrošila novac rekla Tesli: "Kupila bih kuću u centru grada jer ne volim da putujem dugo iz predgrađa do centra".

Nikola Tesla je preminuo u 1943. godine u 87. godini života, u hotelskom apartmanu 3327 na 33. spratu Njujorker hotela. Zvanično je zabeleženo da je umro od srčane tromboze, 7. januara 1943. godine u 22 časa i 30 minuta.

Umro je siromašan i u dugovima.

"Nikola Tesla je umro. Umro je siromašan, ali je bio jedan od najkorisnijih ljudi koji su ikada živeli. Ono što je stvorio veliko je i, kako vreme prolazi, postaje još veće", rekao je gradonačelnik Njujorka Fjorel Henri Lagvardija.

Sahrana je obavljena 12. januara u Crkvi svetog Jovana Bogoslova na Menhetnu u Njujorku. Posle službe obavljena je kremacija. Sahrani je prisustvovalo oko 2000 ljudi, a tom događaju su pisale sve njujorške novine.

Na sahrani je svirao Teslin prijatelj violinista Zlatko Baloković, po Teslinoj želji, izveo je prvo Šubertovu kompoziciju "Ave Marija", a onda i pesmu "Tamo daleko".

Vrhovni sud SAD je 1943. priznala Nikoli Tesli pravo na patent radija. Svu imovinu čuvenog naučnika zaplenile su američke tajne službe kao strogo poverljiva dokumenta.

Zanimljivi detalji o Nikoli Tesli

Postoje brojni interesantni podaci. Neki su navedeni i u zvaničnim biografijama i glase: munja na nebu najavila je njegovo rođenje, bio je opsednut brojem tri, pa je tri puta prao ruke i tri puta obilazio zgradu pre nego što bi ušao u nju, morao je da izmeri zapreminu svakog svog obroka pre nego što bi ga pojeo, nije podnosio minđuše, a posebno one biserne, u detinjstvu su mu se često prikazivali razni blještavi predmeti pred očima, obožavao je golubove i imao izoštren sluh pa je čuo kucanje sata tri sobe udaljenog od njegove. Na Mesecu je jedan krater nazvan po njemu.

Jutjuberka Tobi koja je diplomirala matematiku i fiziku na Univerzitetu na Novom Zelandu objavila je prošle godine prevod kopija originalnih dokumenata koji se nalaze u arhivi "TU Graz", a na kojima su prikazane ocene Nikole Tesle ii Gimnazije Karlovac. Tesla je u prvoj godini bio je odličan đak sa pohvalama. Situacija je bila slična i u drugoj godini, ali u trećoj pao matematiku u prvom polugodištu. U dokumentu je naznačeno da je Tesla bio bolestan dva meseca i da je zbog toga odsustvovao. sa nastave. Na maturskom ispitu bio je odličan iz matematike, geografije, istorije i nemačkog jezika.

