KARIJERA SELIN DION JE GOTOVA? Priča se da NIKAD više neće ići na turneje i držati koncerte, a sve zbog ove podmukle BOLESTI!

Selin Dion verovatno više nikad neće ići na turneje, rekao je za CNN izvor blizak pevačici.

"U velikim je bolovima, svaki dan ide na terapije", rekao je izvor.

foto: Instagram/celinedion

Da podsetimo, Selin Dion je objavila da otkazuje evropski deo turneje "Courage", koji je trebalo da se održi tokom 2023. i 2024. godine.

"Žao mi je što ću vas sve još jednom razočarati. Zaista se trudim da vratim snagu, ali turneje su iscrpljujuće i kad je izvođač potpuno spreman. Nije pošteno prema vama i dalje odlagati koncerte, stoga je najbolje sada sve otkazati dok ne budem opet potpuno spremna da stanem na pozornicu iako mi to slama srce. Želim da svi znate da ne odustajem… I jedva čekam da se opet vidimo", poručila je Selin.

U sklopu svetske turneje "Courage" Selin je održala 52 koncerta u Severnoj Americi pre izbijanja pandemije i pauziranja turneje u marta 2020. Početkom 2021., dok je zabavna industrija još uvek bila pod snažnim kovid-restrikcijama, Selin je snimila "Love Again", svoj prvi film u kom uz nju glume Prijanka Čopra Džonas i Sem Hegan.

Selin je prošle godine objavila da joj je dijagnostikovan sindrom ukočene osobe, koji uzrokuje teške i uporne grčeve mišića zbog kojih ne može da nastupa. Njen medicinski tim i dalje procenjuje i leči njeno stanje.

foto: Profimedia

Inače, simptomi se u početku javljaju postepeno i vremenom mogu da se pogoršaju. Sindrom ukočene osobe može da utiče na sposobnost hodanja, što povećava rizik od padova i potrebe za pomagalima poput štapa, hodalice ili invalidskih kolica.

Neurolozi Bavana Patel i Torge Rempe objasnili su da se sindrom ukočene osobe razlikuje od drugih neuroloških poremećaja poput Parkinsonove bolesti ili multiple skleroze.

foto: Profimedia

"Sindrom ukočene osobe je autoimuni poremećaj. Do danas ne postoji lek za to stanje. Trenutno su tretmani usmereni na poboljšanje ukočenosti i grčeva. Korisnima su se pokazali neki antikonvulzivi, koji se koriste za lečenje epilepsije. Bolesnici sa blažom bolešću ili oni koji dobro reaguju na lečenje mogu da nastave da funkcionišu samostalno, uz terapiju. Za druge, simptomi možda neće biti potpuno kontrolisani i mogu da dovedu do invaliditeta", objasnili su.

(Kurir.rs)

Bonus video:

01:21 GLUMICA OTKRILA MITOVE O ŠKOLI RODITELJSTVA: Ne može se tamo to naučiti! Savetuje: Dete iz urušene porodice mora OVO da uradi