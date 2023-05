PRAVOSLAVNA JUTARNJA MOLITVA KOJA PRUŽA SPOKOJ: Čim otvorite oči izgovorite ove MOĆNE REČI i ceo dan će vam biti ispunjen srećom

Ukoliko verujete u Boga i moć molitve, onda izgovorite ove moćne reči svakog jutra, čim otvorite oči. Nakon toga, svi problemi delovaće manje komplikovani, a dušu i telo će vam ispuniti spokoj i blaženstvo.

Jutarnja molitva

Ustavši od sna padamo pred Tobom, Preblagi, i anđeosku Ti pesmu pevamo, Moćni: Svet, Svet, svet si, Bože, pomiluj nas molitvama Bogorodice. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu. Iz postelje i sna podigao si me, Gospode; prosveti um moj i srce, otvori usta moja da Ti pevam, Sveta Trojice: Svet, Svet, Svet si, Bože, pomiluj nas molitvama Bogorodice. I sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

foto: Filip Plavčić

Osim ove, na zvaničnom sajtu Srpske pravoslavne crkve mogu se naći i jutarnja molitva Presvetoj Bogorodici i molitva Filareta, Mitropolita moskovskog koje pomažu vernicima da dan započnu s hrišćanskim mislima i blagostanjem.

Završna jutarnja molitva Presvetoj Bogorodici

Presveta Vladarko moja, Bogorodice, Svojim svetim i svemoćnim molbama, odagnaj od mene, smernog i bednog sluge Svog, mrzovolju, zaboravnost, nerazumnost, nerad, sve prljave, rđave i hulne pomisli iz jadnog srca mog i iz pomračenog uma mog, i ugasi plamen strasti mojih, jer sam ubog i jadan; izbavi me od mnogih i gorkih uspomena i poduhvata i oslobodi me od svih zlih delanja, jer si blagoslovena od svih naraštaja, i slavi se prečasno ime Tvoje kroza sve vekove. Amin.

foto: Profimedia

Bogorodice Djevo, raduj se Blagodatna Marijo, Gospod je s Tobom. Blagoslovena si Ti među ženama i blagosloven je Plod utrobe Tvoje, jer si rodila Spasitelja duša naših. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode, pomiluj! (3 puta) Gospode Isuse Hriste, Sine Božiji, radi molitava prečiste Tvoje Matere, prepodobnih i bogonosnih otaca naših i svih svetih, spasi mene grešnog. Amin.

Molitva na početku dana Filareta, Mitropolita moskovskog

Gospode, daj mi da mirno primim sve što mi današnji dan donese i da se potpuno predam Tvojoj Svetoj volji. Upućuj me i pomaži svakoga časa u toku ovoga dana. Upravljaj mojim mislima i ose-ćanjima u svim delima i rečima. Ne dopusti da u nepredviđenim slučajevima zaboravim da sve dolazi od Tebe. Nauči me da se pravično odnosim prema svome bližnjem, da nikoga ne razgnevim i ne ožalostim. Gospode, daj mi snage da podnesem zamor današnjeg dana i sve što se u toku dana dogodi. Upravljaj mojom voljom i nauči me da se molim, da verujem, da se nadam, da trpim, praštam i volim. Gospode, daj da budem oruđe Tvoga mira, da tamo gde je mržnja sejem ljubav, gde je vređanje – praštanje, gde je razdor – slogu, gde je očajanje – nadu, gde je tama – svetlost, gde je žalost – radost. O Božanski učitelju, ne dozvoli nikada da mene teše, nego da ja druge tešim; nemoj da mene razumeju, nego da ja druge razumem, nemoj da mene vole, nego da ja druge volim. Jer kada praštamo, onda se nama prašta, kada dajemo, onda dobijamo, a kada umremo, onda se rađamo za život večni. Duše Sveti, budi mi na pomoći da današnji dan posvetim Gospodu i Spasitelju. Gospode Isuse, Sine Božji, bolje je ne živeti, nego živeti bez Tebe i protiv Tebe. Zahavaljujem Ti, Bože, za dar ovoga dana i za sve dobro koje ćeš mi pomoći da danas učinim. Izbavi me, milostivi Bože, od želje za ugodnošću i udostoj me da u svakom trenutku budem spreman da se radi Tebe i bližnjega odreknem sebe, jer si mi ti za tu službu i dao život. Pomozi mi da odbacim od sebe sve što nije Tvoje, a što je Tvoje da primim u dubokoj veri, nadi i ljubavi. Daj mi hrabrosti da Ti postojano služim, da stavim pravdu iznad koristi, da stavim ostvarenje plemenitih dela iznad trenutnih zadovoljstava, da stavim druge iznad sebe i ispunim Tvoju zapovest o ljubavi. Učini da svetlost Tvoje lepote, dobrote i ljubavi zasija u mojoj duši. Amin.

(Kurir.rs)

