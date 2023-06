NEDELJNI HOROSKOP OD 5. DO 11. JUNA: Rak će dobiti odgovore koje traži, Škorpiju očekuje lud provod, a evo ko je sve TOP 3

Zvezde su spremile razne stvari za nedelju od 5. do 11. juna. Biće provoda, relaksacije, bitnih odluka, ljubavi, a nekima samo predah za nove pobede.

Top 3 horoskopska znaka su Lav, Strelac, Devica i njima će ova nedelja biti srećna.

OVAN

foto: Shutterstock

LJUBAV: Iako nećete osetiti emocionalno ispunjenje koje ste očekivali, vaš pozitivan stav doneće vam neke ljubavne poene. Vaš partner će to ceniti i razumeti vaš privremeni nedostatak interesovanja za ljubav. Budite strpljivi i taktični.

KARIJERA: Oslobodite se velikih sumnji koje se pojavljuju kada stvari ne idu glatko. Ne stvarajte sebi prepreke. Sada ćete saznati šta je bilo potrebno, informacije će stići. Nakon toga, možete raditi bolje. Rešenja su blizu.

SAVET: Dajte sebi više sna i više odmora.

BIK

foto: Shutterstock

LJUBAV: Ljubav će biti bliža nego što mislite, samo što se trenutno ne vidi. Budite mirni, strpljivi, uporni. Ako ste u vezi, ne forsirajte iskazivanje emocija po svaku cenu, već sačekajte. Malo po malo pa ćeš doći sebi.

KARIJERA: Mogli biste da se nađete u situaciji da nešto treba da pustite kako ide ili ako su borbe za angažovanje takve da zaista ostvarite Pirovu pobedu. Kako god se ispostavilo, prihvatite izazove i ne forsirajte stvari po svaku cenu. Uspori.

SAVET: Ne propustite opuštanje.

BLIZANCI

foto: Shutterstock

LJUBAV: Verovatno će biti prilike za kvalitetniji privatni život. To će se verovatno pokazati kroz pozive na zabave ili društvena okupljanja koje ćete rado prihvatiti. To će dovesti do mogućnosti za nova poznanstva. Vezani će takođe biti bolji.

KARIJERA: Iako će nadređeni pokazivati određenu naklonost prema vama, teško ćete naći zajednički jezik. Problem je što obe strane žele da dominiraju, a u hijerarhijskom poslu to ne funkcioniše. Shvatite gde pripadate i postupite u skladu sa tim.

SAVET: Bavite se borilačkim sportovima.

RAK

foto: Shutterstock

LJUBAV: Vaš ljubavni život će i dalje biti bogat, a vi ćete postajati sve mirniji.Strasti će biti tiše, ali zadovoljstvo neće izostati. Činiće vam se da tek sada ulazite u dugoročniju fazu vaše veze. Izgleda da ćeš biti u pravu. Samci će uspešno zavesti.

KARIJERA: Dozvolite drugima da se izraze, a ako je potrebno, čak i ako vam se to čini čudnim, i da vas usmere. U ovom trenutku jednostavno ne možete ništa sami da uradite. Budite razumni, strpljivi i verujte da će sve kasnije doći na svoje mesto. Odgovori će doći.

SAVET: Bavite se svojim hobijima.

LAV

foto: Shutterstock

LJUBAV: Ovih dana svetlost će zaista zasijati na vašem ljubavnom nebu. Bićete prijatno iznenađeni koliko vam se otvara nove ljubavne prilike. Obuci se i izađi, među ljude. Međutim, nemojte preterivati sa sopstvenom prezentacijom.

KARIJERA: Rešićete sve veće poslovne nedoumice i sada hrabrije idite napred. Malo po malo počinjete da gradite nove uslove rada ili nove projekte. Vi nosite u sebi tu svetlost kojom ćete probuditi mnoge oko sebe. Samo treba da ti veruju.

SAVET: Ne sumnjajte u sebe.

DEVICA

foto: Shutterstock

LJUBAV: Kada je ljubav u pitanju, ovih dana ćete se osećati kao riba u vodi. Otvorenost drugih prema vama, i obrnuto, učiniće da brzina kojom se ponašate ponekad bude zapanjujuća. Biće potrebno usporiti zarad druge strane.

KARIJERA: Vidite dalekosežne rezultate, ali vaši saradnici su kratkovidi. Međutim, ovih dana će početi da se pojavljuju neke informacije. Možda to neće biti ništa senzacionalno, ali ćete prepoznati činjenicu da ste delo usmerili na pravo mesto.

SAVET: Budite svoji.

VAGA

foto: Shutterstock

LJUBAV: Vaše strasti će se povećati i postaćete zavodljiviji. Voljena osoba će to dočekati sa zadovoljstvom. Istovremeno će jačati i potreba za sigurnošću u ljubavi. Otuda ćete povremeno biti u bitkama sa samim sobom, jer ćete želeti da postignete sve. Polako.

KARIJERA: Počinje vreme kada će se vaše znanje sve više ceniti. Budite svesni svoje stručnosti i slobodno predstavite svoje sposobnosti. Moguće je da će vas sve više ljudi pitati za savet ili da će vam ponuditi usko specijalizovani posao.

SAVET: Istegnite kičmu.

ŠKORPIJA

foto: Shutterstock

LJUBAV: Ako ste i dalje slobodni, ovih dana ćete ciljati samo na dobru zabavu. Bićete željni opuštanja i slobode. Navijanje je dobro, ali važno je da u startu priznate drugoj strani šta su vaše namere. Tako ćete oboje biti zadovoljni.

KARIJERA: Moguće je da ćete ovih dana uspostaviti ili obnoviti poslovne kontakte sa ljudima koji rade na drugom kontinentu. Ovo će vam sigurno koristiti i proširiti vaše vidike. Koliko god se činilo, biće dobro.

SAVET: Redovno proveravajte svoje imejlove.

STRELAC

foto: Shutterstock

LJUBAV: Neki se ponekad mogu osećati usamljeno. Najbolje je da se smirite i povučete u tišinu i meditaciju. Očekivanja ćete formirati prema trenutnoj situaciji, pa će ona biti skromna. Ipak, biće i lepih događaja. Zato otvorite više.

KARIJERA: Doći će do blagog zatezanja u temama vezanim za finansije ili nekretnine i moraćete sve to da sagledate, analizirate i donesete odluke koje će usmeravati dalji tok razvoja. Pokušajte da budete što objektivniji i odvojite vreme.

SAVET: Vežbajte duboko disanje da biste se opustili.

JARAC

foto: Shutterstock

LJUBAV: Pojaviće se niz pitanja vezanih za vaš privatni život. Neki će čačkati do kraja, i tu treba da stanu i malo sačekaju. Uglavnom zato što će odgovori doći sami s vremenom. Zato budite strpljiviji i pažljiviji.

KARIJERA: Uglavnom ćete raditi s lakoćom jer ćete imati više motivacije od drugih, a možda i najviše. Unećete kreativnost u svoj posao i rado ćete pokazati drugima oko sebe ne samo šta ste uradili, već i kako bi oni mogli da urade više i bolje.

SAVET: Dozvolite sebi malo opuštanja.

VODOLIJA

foto: Shutterstock

LJUBAV: Sigurnost i stabilnost ličnih odnosa postaće vam važne u ljubavnom životu. Svoju energiju ćete usmeriti na postizanje gore navedenog. Vaš partner će biti prijatno iznenađen. Oni koji su i dalje slobodni sada će birati samo sigurne opcije.

KARIJERA: Nećete biti zadovoljni svojim prihodima jer mislite da možete više. Ograničenja će doći zbog spoljnih okolnosti i niko za sada ne može da ubrza stvari. Pogledajte realno šta je moguće i idite na to. Videćete da postoji izlaz.

SAVET: Ne brinite. Bolje je da se zabavite.

RIBE

foto: Shutterstock

LJUBAV: Iz dana u dan biće sve više događaja u vašem privatnom životu. Mnogi će zablistati na raznim društvenim skupovima, a drugi će ih rado prihvatiti. Moguće su nove ljubavi, zaljubljivanje ili sreća u postojećoj vezi. Vi ćete uživati.

KARIJERA: Svakim danom će se povećavati obim posla koji treba da obavite, a sa tim i sve veći napori. Kriterijumi su možda strogi, ali ne plašite se – imate sve kvalitete da uspešno uradite sve što je potrebno. Samo se dobro organizuj.

SAVET: Pobedite stres opuštanjem.

(Kurir.rs/Ehoroskop)

Bonus video:

01:21 GLUMICA OTKRILA MITOVE O ŠKOLI RODITELJSTVA: Ne može se tamo to naučiti! Savetuje: Dete iz urušene porodice mora OVO da uradi