VEĆ DECENIJU ŽIVIM BESPLATNO U LUKSUZNIM HOTELIMA: Većina ljudi mašta o ovome, a za nju to je SVAKODNEVICA! (VIDEO)

Ima srećnika koji imaju privilegiju da uživaju u svom poslu, radeći ga sa osmehom i istovremeno uživaju u finansijskoj sigurnosti koju ovaj posao pruža.

Jedan takav primer je Bruk Sard, Tiktokerka koja je uvek volela da putuje, a zatim je svoju strast za istraživanjem sveta pretvorila u unosan posao. Bruk je mlada i energična osoba koja je oduvek osećala neodoljivu želju da istražuje različite delove sveta. Njena strast za putovanjima i otkrivanjem novih kultura postala je neodoljiva inspiracija za kreiranje sadržaja na TikTok-u. Svojim autentičnim stilom snimanja, Bruk je uspela da privuče pažnju velikog broja pratilaca i brzo postane poznata na toj platformi.

- Za početak morate da volite svoj posao. Nikada nisam mogla ni da sanjam da ću ikada živeti na račun toga što volim da putujem. Na putovanju i prilikom odsedanja u određenom hotelu bitno je aposlutno sve - kakav je doručak, pogled, održavanje higijene, odnos zaposlenih prema gostima, kvalitet usluge, jelovnik, koliko su raznovrsni i ukusni obroci, udaljenost i kvalitet mora, noćni izlasci i sve ono ostalo čime hotel raspolaže, a u čemu možete da uživate - započinje priču ova mlada žena, a prenosi The Sun.

Ta dama punih 10 godina živi isključivo u eskluzivnim hotelima, a postavila je na TikToku i koje su to 4 stavke pomoću kojih je ona čisto zadovoljstvo pretvorila u biznis.

- 1. Pokrenite blog o putovanjima 2. Kompletno se raspitajte o mestu na koje putujete i napravite plan putovanja i pre nego što krenete 3. Tamo kada dođete istražite sve: Izlaske i zalaske sunca, kompletnu istoriju mesta, muzeje, ceo hotel i sve ono što on pruža, ceo meni, pogotovo doručak i ručak, kafiće koji su u okviru hotela i one u blizini, ljude koji borave u samom hotelu i u tom mestu, noćne izlaske, jednom rečju sve 4. Ignorišite sve one ljudi koji vam poručuju razne negativne stvari, budite svoji i, što je najbitnije, budite iskreni - nalazi se u njenom kratkom uputstvu.

Bruk je ponosna na činjenicu da može da uživa u različitim delovima sveta u najotmenijim hoptelima i da je još plaćaju za to. Ona je napravila i spisak hotela koji su najlusksuzniji kada se sumira celokupni utisak, a oni se nalaze na Novom Zelandu, u Dubaiju, Zanzibaru, u Indoneziji, kao i dvorac u Irskoj.

