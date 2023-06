ČETIRI NAJBOLJA MUŽA ZODIJAKA! Evo ko čini sve samo da im supruga BUDE SREĆNA: Ako je vaš partner u ovom znaku imate sreće!

Da biste pronašli savršenog partnera, možda ćete morati da potražite odgovore u zvezdama. Astrologija mnogo govori o osobinama, a otkriva i koji znaci posebno uživaju u ulozi muža.

Bik

Pouzdan, iskren i romantičan, Bik zna kako da održi svoju ženu srećnom i voljenom. Uvek traže stabilnost u odnosima i to je ono što najviše cene. Uz njih ćete se uvek osećati voljeno i zaštićeno, a oni će vas svojom ljubavlju maziti do kraja. On će uvek biti tu za vas i brinuti o vama. Sa njima vam nikada neće nedostajati pažnje.

Lav

Muškarac Lav je odan do srži i ima mnogo, čak i previše razumevanja. Vole da se dive svojoj partnerki i vole da je obasipaju pažnjom i ljubavlju. Lavovi će razmaziti svoju ženu kupujući joj mnoštvo poklona, pripremajući joj raskošna iznenađenja i planirajući zajednička putovanja. Žene podržavaju svog partnera Lava u svemu.

Rak

Oni su porodični ljudi i vole da provode vreme sa svojom boljom polovinom pokazujući joj ogromnu ljubav. Emotivni su i kada su u braku, vole beskrajno. Najviše od svega vole da izraze svoju ljubav i provode vreme sa svojom partnerkom, čineći je srećnom i voljenom. Imaju ljubazno srce i učinili bi sve da usreće svog životnog partnera.

Ribe

Ovaj horoskopski znak voli da ugađa i usrećuje druge. Najviše pažnje posvećuju supruzi i ona im je prioritet. Učiniće sve da svoju ženu učine srećnom i voljenom i da u njima vide snagu i podršku. Voljeni vole da budu utešeni i rame za plakanje, piše Pink Vila.

