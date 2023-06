KAD SE UPOZNAJETE S NEKIM ZAPAMTITE SAMO SVOJE IME? Evo kako da vam se to više ne dešava! Ovaj trik će vam poboljšati MEMORIJU

Mnogima će biti neprijatno da sagovornika ponovo pitaju kako se zove, ali čini se da je to jedini način. Međutim, ako je verovati stručnjacima i trenerima za pamćenje, taj scenario ipak možete da izbegnete.

U nedavnoj epizodi potkasta "Mindbodygreen", jedan od najboljih trenera za pamćenje Džim Kvik i autor knjige "Limitless: Upgrade Your Brain, Learn Anything Faster, and Unlock Your Exceptional Life", podelio je ultimativni trik za pamćenje imena.

Trik za pamćenje

- Siguran sam da postoji pesma koju možete da čujete u sebi, možda čak i nekoliko nota, koje vas vraćaju u vreme kad ste bili tinejdžer - kaže Kvik.

Isto važi i za određenu hranu ili mirise. Objašnjava da iako se pesma, grickalica ili miris mogu zaboraviti, verovatno su povezani s emocijom ili sećanjem, što ih čini nezaboravnim. Zato Kvik preporučuje vezivanje emocija za prvi susret.

- Zapitajte se: "Zašto želim da zapamtim ime tog čoveka i kako će se on zbog toga osećati? Kako bih se ja osećao zbog toga" - savetuje on.

Potreban vam je samo jedan odgovor, a primeri su sledeći:

- Želim tom čoveku da pokažem poštovanje. - Želim da steknem novog prijatelja. - Želim da me taj čovek poveže s drugima.

Kao što je ranije pomenuto, činjenica da ste zaboravili nečije ime odmah nakon upoznavanja nije loša, pogotovo jer to doživljava i većina drugih ljudi.

Međutim, brzi saveti za pamćenje poput ovog mogli bi vam pomoći da izbegnete neprijatnost ponovnog upoznavanja. Uz ovaj trik pokušajte da osvežite pamćenje i uz pomoć dodataka ishrani poput vitamina B 12 ili omega 3 masnih kiselina, piše Insider. Zaista deluju.

Međutim, ako zaista želite da zapamtite nečije ime odmah nakon što ste ga upoznali, povežite njegovo ime s osnovnim razlogom zašto uopšte želite da ga zapamtite.

(Kurir.rs/ 24sata.hr)

