SHIKA SE ZALJUBIO U NINU I IZ EGIPTA PRESELIO U SRBIJU: Kad srpski zet na ulici u Beogradu uradi OVU STVAR, svi ga čudno gledaju

Kada je pre šest godina otišla u Egipat da volontira, Nina nije ni slutila da će joj to putovanje promeniti život. Tamo je, na pijaci, upoznala Muhameda „Shiku“, koji joj je danas muž. Njih dvoje žive u Beogradu, a svoje avanture redovno dele na društvenim mrežama, gde su postali prave zvezde.

„Prvi put (2017) sam otišla u Egipat preko studentske organizacije ‘Aiesec’ na volontersku praksu“, započinje Nina priču i dodaje da joj Muhamed na početku nije bio toliko interesantan.

„Upoznavanje je tog prvog puta bilo vrlo kratko i nimalo posebno. Videli smo se na jednoj pijaci i progovorili par reči. Nakon toga smo u većoj grupi sedeli u nekom kafiću, nismo se dopali jedno drugom pa i nismo baš mnogo razgovarali.“

Međutim, nakon nekog vremena između njih su se stvorile simpatije.

„Tek kasnije, kada smo počeli naše onlajn prijateljstvo, dopalo mi se što je neposredan, veoma inteligentan, činio mi se jako mudrim i dopao mi se njegov unikatan pogled na život“, priča ona za Zadovoljna.rs.

Ali uprkos tome što ih njihove porodice podržavaju, susreću se i sa negativnim reakcijama.

„Njegova porodica je od samog početka sve to podržavala jer su me znali i pre nego što smo bili zajedno. Moji su brinuli jer nisu znali ko je Shika, ali kad je došao u Srbiju i kad su ga upoznali, oduševili su se. Ljudi podržavaju naš brak i uglavnom imaju vrlo pozitivne reakcije, međutim, ima i negativnih. Kako pravimo sadržaj za TikTok i Instagram, više smo izloženi reakcijama okoline, te nažalost, a i sreću, imamo direktan uvid u to kako nas ljudi vide, vrlo često bez filtera.“

Nina se brzo navikla na egipatsku kulturu i uspela je da razbije stereotipe koje je imala o njoj.

„Nije mi trebalo mnogo, na početku sam se te kulture iskreno plašila zbog stereotipa koje svuda možemo čuti o Arapima, ali nakon što sam otišla u Egipat, shvatila sam da ti stereotipi nisu tačni i od kad se ta pogrešna slika razbila, sve u toj kulturi sam nekako prihvatila organski. Pomoglo mi je to što sam shvatila da drugačije nije loše već samo drugačije i da je moj posao da o tome naučim kako se ne bih plašila. Kad to shvatite, ništa vam nije teško da prihvatite. Studirala sam arapski jezik i pričam ga. Još uvek ne onako kako želim, ali nadam se da hoću jednog dana.“

Tvrdi da i jedan i drugi narod imaju mnogo sličnosti.

„Egipćani i Srbi su jednako srčani, zabavni, tradicionalni i drže do svoje kulture i običaja. Mislim da su Egipćani blago topliji od nas i iako su milionska država, utisak je da su svi jako bliski i kao ogromna porodica. Mislim da su Srbi direktniji i ne morate da se pitate šta misle jer će vam reći. Naravno, ovo je veoma suvoparna generalizacija i u obe kulture ima i ovoga i onoga i mnogo različitih ljudi.“

Kada u Egiptu pomene Srbiju dođe do čuvene zamene teza – svi pomisle na Sibir.

„Obično prvo misle da sam iz Sibira i pitaju me da li imam haskija. Kada objasnim da sam ipak iz Srbije, obično svi prvo pomenu Tita, a mnogi znaju Novaka Đokovića i još par poznatih sportista.“

Egipćani i Srbi imaju dosta toga zajedničkog, ali s obzirom na to da Nina ima iskustva sa životom u Kairu i Beogradu, tvrdi da se svakodnevni život i te kako razlikuje.

„Život u Beogradu je veoma miran i tih u odnosu na život u gradu od nekoliko miliona ljudi. U Egiptu uvek provodite vreme sa ljudima i retko ste sami. Svako veče se ljudi okupljaju u velikom broju, sede zajedno i čini se kao da sve što radite, radite u kolektivu. Ako ste na ulici i neko vas pogleda, obično mu se javite i obratite, sa druge strane kad to Shika uradi ovde, vrlo često zbuni ljude.“

Shiki najviše nedostaju porodica i prijatelji, kao i neposrednost među ljudima, ali sa druge strane, jako voli naš mir i prirodu.

„Trenutno razmišljamo gde bismo živeli i napravićemo odluku tek kada dobro odmerimo gde bi život bio bolji. Obe opcije su otvorene jer i Egipat i Srbija imaju mnogo divnog da ponude, svaka zemlja na svoj način“, zaključuje Nina.

(Kurir.rs/ Zadovoljna.rs)

