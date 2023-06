PAR KOJI JE NA PREVARU PREŽIVEO TITANIK PROGANJALA KARMA CEO ŽIVOT: S broda su se izvukli, ali ih je ovo pratilo do samog kraja

Potraga za nestalom podmornicom koja je krenula u turistički obilazak olupine Titanika i koja je poslednji put viđena juče u Atlantiku i dalje traje. Olupina ovog broda nalazi se 3.800 metara na dnu Atlantika, na 600 kilometara od obale Njufaundlenda u Kanadi. Titanik je udario u ledeni breg 14. aprila 1912. Potonuo je dva sata i 40 minuta kasnije.

Do danas, to je ostala najveća tragedija nekog mirnodopskog broda. U to vreme, ovaj brod je bio najveće plovilo na svetu i deo flote od tri gigantska broda iz Olimpijske klase (Olimpik, Titanik i Britanik), koje je napravila kompanija Vajt Star Lajn (White Star Line).

Od 2.223 putnika i članova posade, njih 1.517 je poginulo. Uglavnom su to bili putnici iz treće klase. Poslednja preživela putnica, Milvina Dil, umrla je 2009, u 98. godini. Ona je bila beba kada se sa porodicom ukrcala na Titanik.

Kontroverzni par

Među preživelima je bio jedan kontroverzan par, za koje se kaže da ih je ta nesreća proganjala do kraja života. Lusi Daf Gordon već je važila za kontroverznu damu kada se sa suprugom početkom aprila 1912. godine ukrcala na brod Titanik.

Ipak, ono što se dogodilo tokom plovidbe i nesreće koja je usledila progonilo ju je celog života.

Lusi Daf Gordon rođena je 1863. godine u Londonu. Njen prvi brak, sklopljen kada je imala samo 18 godina, nije potrajao i ona je uskoro, da bi izdržavala sebe i svoju ćerku Esme, bila prinuđena da počne da radi kao krojačica.

Izgleda da je mlada samohrana majka bila veoma talentovana jer je biznis brzo rastao, pa je njen salon uskoro postao poznat jednostavno kao "Kod Lusil".

Daf Gordon je dizajnirala udobnu, ali modernu odeću, kao i donji veš, a u istoriji mode je ostala upamćena kao prva žena koja je dizajnirala providan negliže.

Lusi je imala dobar smisao za biznis. Bila je prva osoba koja je koristila poznate ličnosti u cilju reklamiranja svoje odeće, a nije se libila ni da u svrhu promocije upotrebi seksepil kao oružje, pa su neki njeni kompleti nosili nazive kao "Klimaks" ili "Bašta ljubavi". Njen salon je postao mesto gde pripadnici iz visokih društvenih krugova mogu da kupuju u miru i tišini dok im je zagarantovana potpuna privatnost.

Sudbonosni susret

Sir Kosmo Daf Gordon bio je biznismen i zemljoposednik koji je Lusi prvi put upoznao Lusi kao investitor u njenoj kompaniji. Nije mnogo prošlo pre nego što se par venčao 1900. godine. Nakon toga, Lusin biznis je samo nastavio da raste i uskoro se pojavljivala u modnim časopisima širom sveta. Daf Gordonovi su otvorili modnu kuću u Njujorku i Čikagu 1909. kao i u Parizu 1911. godine. Lusi je dizajnirala odeću za neke pd najvećih zvezda Holivuda onog vremena.

Putovanje Titanikom

Par je rezervisao karte za Titanik zato što je Lusi hitno morala da reši problem nastao u prodavnici u Njujorku. Zabeleženo je da je dizajnerka imala sumnje u pogledu bezbednosti broda jer nije želela da putuje novim, netestiranim plovilom, ali je na kraju brzina koju je Titanik nudio prevladala. U noći kada je brod potonuo, Lusi je osetila udar o ledeni breg i otišla je u suprugove odaje da ga probudi. Kasnije je opisala trenutak sudara "kao kad se ljudi kuglaju i kugla pogodi poređane kegle".

I Lusi i Kosmo, kao i njihova sluškinja Laura su preživeli potonuće Titanika. Bili su ukrcani u prvi čamac za spašavanje koji je spušten u vode Atlantika. Iako je u čamci bilo mesta za 40 osoba on je porinut sa samo 12 putnika, od čega je sedam bilo muškaraca. Čamac su kasnije tabloidi nazvali "brod bogataša". Zabeleženo je da se u nekon trenutku po potonuću Titanika, dok su bezbedno plutali u čamcu, Lusi Daf Gordon požalila sluškinji kako su "sve njene prelepe haljine zauvek nestale". Iznerviran ovakvim komentarom jedan od mornara joj je rekao da su oni izgubili sve nakon čega je sir Kosmo ponudio da svakom mornaru koji je bio u njihovom čamcu plati nadoknadu dok ne dobiju novo zaposlenje, piše Allday.com.

Nakon što su se iskrcali na Karpatiju - brod koji je sakupljao preživele sa Titanika, Kosmo je naočigled svih mornarima podelio čekove sa novcem. Mnogima je ovo ličilo na mito, a Daf Gordonovima nije išlo u prilog ni to što je njihov čamac bio jedini koji se nije vratio da pokuša da spase putnike koji su plutali u ledenoj vodi.

Tabloidi su se u danima nakon nesreće otimali o priču o tome kako su Daf-Gordonovi preživeli. Pojavile su se čak i spekulacije da se Kosmo ukrcao u čamac prerušen u ženu! Tokom istrage koja je sprovedena nakon potonuća Titanika Lusi i Kosmo Daf-Gordon su bili jedini putnici pozvani da svedoče.

Članovi komisije su glasine o podmićivanju na kraju odbacili kao neosnovane, ali je sve obavljeno pod velikim pritiskom javnosti. Tokom samog saslušanja sudnica je bila puna pripadnika njujorškog visokog društva koji su u znak podrške nosili Lusine modne kreacije. Ipak, javnost nije zaboravila incident.

- Prema onome kako su se prema nama ponašali u Engleskoj kada smo se vratili, ispada da nije ni trebalo da preživimo. Sramota - napisala je Lusi u pismu prijateljici dva meseca posle nesreće.

Sramota koja ih je pratila do kraja života Kosmo Daf-Gordon nikada se nije oporavio od loše reputacije koja ga je pratila nakon Titanika, ali je Lusi nastavila svoj biznis u modnoj industriji.

Dizajnirala je odeću sve do kraja '20-ih godina ali je počela da gubi na popularnosti nakon Prvog svetskog rata. Daf-Gordonovi su bili prinuđeni da zatvore sve svoje prodavnice 1933. godine i nakon toga su bankrotirali.

