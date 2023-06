OVAKO IZGLEDA NAJMANJA TORBA NA SVETU: Manja je od ZRNA SOLI, a može da se vidi jedino pod MIKROSKOPOM (FOTO)

Umetnički kolektiv sa sedištem u Njujorku "MSCHF" kreirao je mikroskopsku tašnu po uzoru na čuveni model "OnTheGo", modnog brenda "Luj Viton".

Model ove minijaturne torbe je zelene boje, visine 0,657 mm, dubine 0,222 mm i širine 0,7 mm. "OnTheGo" silueta je izabrana zbog svog jednostavnog pravougaonog oblika i prepoznatljivog logotipa "Luj Viton" brenda.

foto: MSCHF / Ferrari / Profimedia

Ovo je trenutno najmanja torba na svetu čije su dimenzije manje od zrna soli.

Takođe, torba je blago providna kako bi bila vidljiva pod mikroskopom.

foto: MSCHF / Ferrari / Profimedia

Od 19. do 27. juna tašna će biti na onlajn aukciji, gde će licitacija biti dostupna za ljude širom sveta i to na platformi "Just Phriends".

