SRBI SAMO ZOVU NA KAFU, TO JE NIŠTA... Ruskinja isprozivala naše muškarce i otkrila gde greše kad muvaju devojke! (VIDEO)

Ruskinja koja živi u Srbiji i koja se na društvenim mrežama predstavlja pod imenom bonawow ima na Tiktoku više od 581 hiljade pratilaca, dok je na Instagramu prati 76 hiljada ljudi u video objavama govori na razne teme pa je tako odgovrila i na pitanje "Kako osvojiti srce mladih devojaka iz Rusije u Beogradu?".

Sa Tiktoka je Ruskinja poručila sledeće:

- Znate kako, naše devojke koje su došle ovde su veoma iznenađene kako se balkanski muškarac ponaša prema ženama. One očekuju neke stvari koje muškarac treba da učini_ da osvoji devojku, treba da se potrudi, a ovde muškarac neće ništa. Znači, to je problem. Moj vam je savet da budete pažljivi, pošaljite joj cveće, a ne samo da je zovete na kafu, to je stvarno…

Među njenim interesovanjima je i treniranje. Objave iz teretene spadaju u red onih koje najčešće objavljuje.

Odgovorila je i na komentare da fotošopira svoje fotografije. Odgovor je prikazan na ovom snimku.

Devojke iz stranih zemalja koje žive u našoj zemlji, često iznose javno svoja iskustva među kojima su i ona o muško-ženskim odnosima i te priče su veoma raznovrsne.

(Kurir.rs/ŽenaBlic)

