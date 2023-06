NAGRAĐENI FILMOVI "TRAG DIVLJAČI" I "INDIGO KRISTAL": Zatvoren Šesti festival "Ravno Selo", a ona je najbolja mlada glumica

Šesti međunarodni debitantski festival prvog ili drugog filma "Ravno Selo", tokom koga je prikazano 40 ostvarenja, završen je u nedelju, a poslednje večeri dodeljene su nagrade u pet kategorija. Lice u fokusu festivala ove godine bila je Miona Marković, a selekciju filmova pripremili su selektor glavnog programa Dragan Jeličić i selektor dokumentarnog programa Igor Toholj.

foto: Pointless Films

Za najboljeg reditelja debitanta proglašena je Nina Ognjenović sa ostvarenjem "Ovuda će proći put", kojoj je pripao novčani iznos od 1.500 evra. Film "Trag divljači" Nenada Pavlovića proglašen je najboljim debitanskim uz novčanu nagradu od 1.000 evra, dok je ostvarenje "Indigo kristal" Luke Mihailovića osvojilo nagradu publike u iznosu od 500 evra.

foto: Nikola Kolev

Zlatni klip za najbolji dokumentarni film pripao je reditelju Šuli Huangu "Will You Look at Me", dok je plaketa Prvi metar za najbolji studentski film dodeljena Sari Radusinović za ostvarenje "Kad zaboraviš juli". Najboljom mladom glumicom festivala proglašena je Nevena Nerandžić za ulogu Manje u istoimenom filmu, a njoj je pripao novčani iznos od 1.000 evra.

Tradicionalno, dodeljena su specijalna priznanja za učesnike radionice koja je deo saradnje sa smotrom đačkih filmova "Filmić" iz Novog Sada. Deca koja su učestvovala u ovoj radionici su iz Vršca, Smedereva i Ivanjice, a tokom festivala snimili su tri filmića na temu hrabrosti, koji su bili prikazani na zatvaranju.

foto: Nikola Kolev

Pojedini segmenti festivala su ove godine, na ponos osnivača festivala Lazara Ristovskog i brojnih Ravnoselaca, održani u novom Domu kulture.

- Prva etapa našeg cilja je ostvarena. Kao što vidite, novi dom kulture je iza nas. Nije bilo lako svih ovih godina, ali smo uspeli. Dom je napravljen, a uskoro stižu nameštaj i tehnika. Nadam se da ćemo već od septembra startovati s redovnim programima, počev od bioskopskih filmova, pozorišnih predstava i muzičkih događaja. Ono što mi je posebna želja, a zbog čega je dom prvenstveno pravljen, jeste da mladi iz Ravnog Sela i okolnih mesta aktivno učestvuju u svim programima koje će dom za njih organizovati. Naš cilj je da ovde poniknu neki novi veliki umetnici. Siguran sam da u Ravnom Selu ima takvih talenata, a mi smo im sada omogućili mesto gde će te svoje talente ispoljiti i razvijati - izjavio je Ristovski i ovom prilikom posebno zahvalio svom timu, koji je sve ove godine bio uz njega.

Kurir.rs

Bonus video:

08:39 DANICA RISTOVSKI: Trudim se da budem nevidljiva na setu sa Lazom! (KURIR TV)