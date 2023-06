VIŠE OD POLA VEKA ŽIVIM S TIM DA SU MI NA POROĐAJU UKRALI BEBU: Filmska životna priča operske dive RADMILE SMILJANIĆ

Ana Netrepko u Beogradu dokazala zašto je nazivaju najmoćnijim ženskim glasom. Njena životna priča prava je filma, ali i srpska opera ima još bolju, koja je za Kurir svojevremeno ispričala Radmila Smiljanić.

Nekoliko hiljada roditelja koji sumnjaju da su im bebe otete iz porodilišta, među njima je i čuvena operska primadona, nekadašnja prvakinja opere Narodnog pozorišta u Beogradu, danas član Senata Republike Srpske. Prvi put se porađala na katolički Božić, 1970. godine, u GAK "Narodni front".

"Mnogih nastupa na svetskim operskim scenama, svojih partnera i dirigenata danas se ne sećam, ali taj dan, 26. decembar 1970, pamtiću dok sam živa. Imala sam samo 30 godina, otišla sam da se porodim u "Narodnom frontu". Nisam imala problema u trudnoći, a imala sam i lak porođaj. Rodila sam zdravu devojčicu, planirali smo da joj damo ime Nataša...

Ona je iz sve snage oglasila svoj dolazak na svet, a doktor je mom suprugu Branislavu Mijailoviću preko telefona rekao: "Čestitam, sada imate dve lepotice i pevačice u kući." Međutim, sutradan su mi saopštili da je preminula. Prvo sam to prihvatila kao sudbinu, a onda, mnogo godina kasnije, nakon jednog članka u novinama i meni su se otvorile oči. Naša beba je ukradena. Ja sam jedna od tih majki, jedna od onih kojoj su mafijaši oteli ćerku", ovako je počela svoju ispovest Radmila.

"Naslednik Nikola mi je ispunio srce... Međutim, moram nešto da vam priznam. Više ne plačem i mogu mirno da pričam o toj temi, o krađi beba u Jugoslaviji. Meni moja ćerka sada još više treba, jer ja posustajem. Ona bi sada imala 50 godina. Nikola me pazi i čuva me, ali žensko je žensko. Muškarci nemaju tu vrstu nežnosti. Baš danas gledam sliku Svjetlane Knežević, supruge Miše Janketića, koja je bila u gostima kod zeta Aleksandra Ćirica i ćerke Ive. Ona leži na nekom ležaju u prirodi, a oni svi oko nje, paze je. Znate, tako može samo ćerka da brine o majci. Svjetlana mi je rekla da joj Iva stalno donosi cveća... Takve smo mi žene, volimo pažnju. O ćerki nisam uspela mnogo stvari da saznam. Na jednoj svadbi sam upoznala medicinsku sestru iz "Narodnog fronta", pa sam joj ispričala svoju priču. Ilegalno sam izvadila papire iz te knjige, iz te 1970. godine. U njima pišu dva datuma smrti, na jednom piše da je izdahnula uveče, na drugom ujutro. Kad se to desilo, pokušala sam ne mislim na to i mislila sam da je sve bila božja volja. Prešla sam odmah kod doktora Vojina Šulovića u Višegradsku i on me je ubedio da odmah rodim drugo dete", ispričala je velika umetnica, čuju kompetnu ispovest možete pročitati u rubrici "Moja životna priča".

