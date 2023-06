"TELO MI JE SLALO ZNAKE, ALI SAM IGNORISALA" Naša glumica nakon porodičnog nasilja saznala da ima TEŠKU BOLEST, ovako je POBEDILA

Glumica Mina Lazarević se borila sa teškom bolešću, a svojevremeno je progovorila na tu temu.

Mina iza sebe ima mnogo nagrađivanih uloga, jedna je od najtalentovanijih i najtraženijih glumica na našim prostorima, majka troje dece, ali i veliki borac. Od samog početka svoje karijere Mina je nizala samo uspehe, a pre nekoliko godina je iskreno govorila o borbama koje je vodila na privatnom planu.

Iz dva braka lepa glumica ima troje dece. I dok je sa prvim mužem, pijanistom, i dan-danas u dobrim odnosima, njen drugi brak, sa baletanom Goranom Stanićem, nije se slavno završio.

foto: Marina Lopičić

"Nisam videla da može do toga da dođe"

U drugom braku sa baletanom Goranom Stanićem Mina je bila pre osam godina bila žrtva stravičnog porodičnog nasilja.

Na pitanje voditelja da li je očekivala da tako nešto može da se desi u njenom braku, Mina je tada rekla: "ne".

- Brak trpi razna iskušenja i živeti sa nekim godinama ne znači samo blagostanje. Ljudi kada kažu zlostavljanje - to je veoma teška reč. Zlostavljanje je i ako ti pušiš, a meni smeta nikotin. Suština je da ljudi koji su u nekom odnosu ne rade drugima nešto što njemu ne prija. U početku je sve lepo, zaljubljen si, leptirići, svakodnevica povlači i neke druge stvari, starimo svako na svoj način, različite energije... Nekad nema tu specijalne krivice ni sa jedne ni sa druge strane... Lepo je kad upoznaš nekoga kada partneri jedno iz drugog izvlače najbolje, nažalost, čini mi se da ima sve manje takvih slučajeva... Ljudi zanemare šta je to što ih je privuklo i zbog čega su se zavoleli, otišli su na neku drugu stranu, udaljili se i sad kako će svako da se ponaša u tome, to ne možeš da znaš na početku - rekla je Mina jednom prilikom.

Ona je tada istakla i da je sa svojom decom mnogo razgovarala o tome, ali i da je njen stariji sin bio na moru kada se neprijatnost dogodila.

- Burno je reagovao kada je saznao, ali bio je na moru tada - rekla je tom prilikom glumica.

Silni stresovi kroz koje je prošla doveli su do toga da se teško razboli

Mina Lazarević suočila se sa opakom bolešću - kancerom štitne žlezde. Kako je u istoj emisiji priznala, telo joj je davalo znake, ali ih je ona ignorisala.

- Znala sam da moram da idem na operaciju i da se nešto dešava. U pitanju je bila štitna žlezda. Tek kada je stigao histopatološki nalaz, morala sam da odem na još jednu operaciju, na totalno vađenje štitne žlezde, jer je nalaz bio maligni. Prvo je bilo, izdrži dok ti doktor čita nalaz, a onda odem u kola da se isplačem. Prvo pomislim na decu i šta mi je neraščišćeno u životu, šta moram da sredim papirološki... To je mehanizam koji ne možeš da zaustaviš. Isplakala sam se i idemo dalje. Kad može to da se organizuje, koja je procedura. Mislim da je to moj način da ne dozvolim sebi tu vrstu pada. Od operacije, sve je bilo natečeno, moje glasnice su u haosu, ja ne mogu ni normalno da govorim, a ne da pevam. Oni mi kažu, vodićemo računa da rez bude što manji, ja im kažem, ma pustite rez, glasne žice mi čuvajte. Ja ništa nisam mogla da radim sa svojim glasom, nema volumena, nema boje... Nisam se predavala. Trajalo je više od godinu dana, a sada je bitno da je sve OK - rekla je Mina Lazarević tada u emisiji "Preživeli" na "K1" TV.

(Kurir.rs/ Blic)

