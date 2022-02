SINIŠA PAVIĆ JE BIO VIZIONAR! Mina Lazarević: Mi i sada gledamo Bolji život i BELU LAĐU, sve te serije su i dalje aktuelne

Kada je emitovana prva sezona serije "Junaci našeg doba", glumica Mina Lazarević, koja u njoj tumači glavni ženski lik Maju Čičanović, nije krila zadovoljstvo iz više razloga. Prvo, presrećna je što joj je direktni partner Igor Đorđević, koji tumači lik njenog supruga, potom, snimala je sa Aleksandrom Berčekom, s kojim je delila kadar i u nekim ranijim serijama. Uz sve to, ova serija Siniše Pavića otvorila joj je novo poglavlje u karijeri, pa je došlo vreme da igra majke.

foto: Vladimir Šporčić, Luka Šarac

- Počastvovana sam jer se prisećam kada sam ja igrala ćerku jedne Cece Bojković, koja mi i ovoga puta igra majku. Uz to, čast mi je da sam na konferenciji za novinare, dok smo predstavljali seriju, sedela pored Siniše Pavića, koji je za mene pisao ulogu i još rekao da sam mu omiljena glumica. Ako sam stekla takve poštovaoce, nemam reči kojima bih mogla da opišem kako se osećam - istakla je Mina, koja je sve svoje impresije vezane za ovaj posao samo intenzivirala kada je snimljena druga sezona, koja se od 8. februara radnim danima prikazuje na Prvom programu RTS.

- Imala sam sreću da mi karijera započne i odmah krene munjevitom brzinom baš sa serijom Siniše Pavića "Porodično blago". Tada sam bila veoma ponosna na to što počinjem sa Pavićem, a još ponosnija sam sada kada on piše nešto za mene. Mislim da je to velika privilegija koju glumac može da ima u toku karijere - da jedan pisac, posebno pisac kao što je Pavić, stvara ulogu baš za njega - dodaje Mina, nostalgično povezujući aktuelnu seriju sa nekim koje su nam obeležile prošla vremena.

foto: PROMO

- Mi i sada gledamo "Bolji život", "Porodično blago", "Belu lađu"... Sve te serije su i dalje aktuelne. Siniša je, u neku ruku, vizionar, jer je uvek umeo da svojom satirom na pravi način odslika društvo - ne samo trenutno nego i da predvidi nekoliko koraka unapred šta iz ove situacije može dalje da se desi. Mislim da je to jedan od razloga večitosti i uspešnosti njegovih tekstova. Ističući kako su glumci na setu kao "velika deca", trude se da se šale i da lakše i lepše prođu ceo proces rada, Mina kaže da na snimanje dolazi uvek u lepom raspoloženju.

- Moj lik Maje se u novoj sezoni menja, pokušava da sa svojim nezgodnim, impulsivnim temperamentom egzistira u još uvek muškom svetu kao poslovna žena koja želi da napreduje u karijeri - zaključuje glumica.

