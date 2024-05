ALEKSANDAR SKOČIO U HLADNU ĐETINJU I OTRGAO ŠTENE OD SMRTI 8 godina kasnije, objavljena je slika koja vraća veru u ljudsku dobrotu

Užičanin Aleksandar Aleksić postao je pravi heroj kada je pre osam godina skočio u nabujalu Đetinju kako bi spasao štene koje je upalo u ovu reku.

Njegov podvig su tada svi dočekali sa oduševljenjem, a on je, kao i svaki pravi heroj, skroman i smatrao da se samo zadesio u pravo vreme na pravom mestu.

A sada se na društvenim mrežama pojavila nova fotografija njega i njegovog ljubimca koje je otrgao od smrti.

- 8 godina posle: tačno pre 8 godina dobri Aleksandar je malo štene izvadio iz nabujale hladne Đetinje, danas je Tara omiljena u porodici Aleksić - stoji u objavi.

"Kao što sam već jednom rekao uopšte ne vidim bilo kakvu potrebu za tapšanjem po ramenu, ja sam se samo zadesio u pravo vreme na pravom mestu, što je i proizvelo moju reakciju, da u zadnjem minutu malo štene spasem iz nabujale Đetinje, koja bi ga odnela u sigurnu smrt. Takođe smatram, ili bar imam pravo da verujem da bi se isto tako postavio neko drugi da se našao na mom mestu. Svakome od nas je urođeno da pomognemo pogotovu u situaciji kada od naše male pomoći nekome zavisi život", rekao je tada za stranicu Oglasna tabla Užice.

Štene će ostati kod njega, rekao je tada, tako da mu je ujedno i ispunjena želja iz detinjstva - da ima ljubimca.

"Najbitnije za kucu je to što je spašena i zbrinuta. Još kao mali sam hteo da imam kućnog ljubimca, ali mi okolnosti to nisu dozvoljavale...Mnogo stvari su morale da se poklope u deliću sekunde da bi se desilo ovo što se desilo, to ću da prepišem višoj sili, a za mene ovo znači jedan novi, pozitivni početak u životu, jer apsolutno nisam imao dilemu da li da zadržim psa, jer sa ovim smo punio dobili obojica - on život, ja njega - naveo je Aleksandar.

