NAJTAČNIJI FINANSIJSKI HOROSKOP! Evo ko mora OPASNO DA VEŽE VREĆU da ne bi ostao bez ičega : Pogledajte šta vas čeka ove nedelje!

Početkom ove nedelje Blizanci su nadamo se, držali svoje finansijske planove u tajnosti. Inače, nemojte da pričate o svojim prihodima, ambicijama i željama. U ovih sedam dana svi predstavnici horoskopa treba da postanu malo odgovorniji. Vaga će imati samo jedan način da dođe do novca – strpljiv i naporan rad. Svoju profesionalnost morate dovesti do maksimuma.

Uprkos negativnom raspoloženju Merkura, glavne planete finansija, ove nedelje možete da očekujete ​​nestandardne i originalne događaje po pitanju posla i novca. Moguće je da će se pojaviti neočekivane prilike za zaradu, ali novac može lako otići.

Evo šta kaže horoskop za period od 26. juna do 2. jula.

Ovan

Ovnovi finansijski moraju da budu izuzetno oprezni. Ako nisu zadovoljni svojom finansijskom situacijom, onda u ovih sedam dana vredi da krenu putem promene ovog aspekta života.

Morate da se setite svojih želja i da ne stajete na pola puta do cilja, dopuštajući strahu da vas obuzme. Možete i čak bi bilo poželjno da koristite afirmacije za novac.

U drugoj polovini nedelje mnoge Ovnove čeka sudbonosan trenutak, susret s dilemom.

Moraće da biraju između materijalnog uspeha i lične sreće. Svaki izbor će biti ispravan.

Bik

Ako posao potpuno ispunjava živote ovih ljudi, ne ostavljajući mesta ni za šta drugo, sudbina se može s njima okrutno našaliti. Kod određivanja prioriteta bolje je slušati svoju intuiciju.

Puno je toga na kocki pa će odluka Bika uveliko uticati na njihov budući život – finansijski sigurno.

Finansijski horoskop ukazuje na uspeh na materijalnom planu za one koji znaju šta žele. I to uprkos problemima s Merkurom i Neptunom.

Sreća će biti na strani onih koji privremeno prestanu da eksperimentišu s novcem i pokušaju da se prisete grešaka koje vode u besparicu.

Blizanci

Početkom nedelje Blizanci treba da drže u tajnosti svoje finansijske planove: ne smete da reklamirate svoje prihode i planove, ambicije i želje. Astrolozi preporučuju traženje novca tamo gde niko drugi ne bi tražio.

Takođe je važno ne zaboraviti na proverene načine rešavanja finansijskih problema.

U ovih sedam dana svi predstavnici znaka Blizanci treba da postanu malo odgovorniji.

Trebalo bi ida ih zan ima ne samo kako troše novac, već i kako ga mogu zaraditi.

Rak

U ovih sedam dana uspeh Rakova izravno da zavisi od njihove inicijative. Ako znaju kako da povećaju svoje prihode, onda moraju da deluju.

Ako ne, onda se snovi o lepom životu još neće ostvariti.

Merkur će slomiti veliku većinu svojom destruktivnom energijom pa postoji šansa da će Rakovi hteti da potroše sav svoj novac na rekreaciju i zabavu. Ovakav pristup životu ne treba podsticati.

Finansijske poteškoće više se neće rešavati same od sebe. Moraćete da se potrudite i prilagodite biopolje bogatstvu, kako ne biste sve pokvarili sitničavošću.

Lav

Lavovi bi trebalo češće da koriste afirmacije za uspeh, novac i prosperitet. To će im pomoći da budu uspešniji u poslu.

Mars je još uvek jak pa će dati priliku za uspeh u materijalnoj sferi života, uprkos negativnosti Merkura i Neptuna.

Nemirna energija ove planete pomoći će Lavovima da ostanu van svoje zone komfora, kao i da pronađu snagu u sebi da krenu prema pozitivnim promenama.

Avanture finansijske prirode biće pogubne. Glavna stvar sada je ne izgubiti glavu i osloniti se na životno iskustvo: vlastito ili ono bliskih osoba.

Devica

Devicama će biti teško da ostanu produktivni sve vreme u ovom izazovnom periodu, ali mnogi će predstavnici ovog znaka uspeti da pronađu svoj poziv.

Zvezde savetuju Devicama da se oprobaju u nečem novom.

Šanse da uspeju na poslu i postanu bogatiji i dalje su velike za one koji imaju sliku o tome kako ovaj svet funkcioniše i šta može dati.

Potrebno je ići prema svemu novom i nepoznatom. Biće to naporan, ali vrlo produktivan period za one koji odluče da poprave svoju finansijsku situaciju, a pritom znaju kako to i da urade.

Vaga

Zvezde Vagama savetuju da finansijski sektor shvate krajnje ozbiljno. U ovoj nedelji, bez obzira što preduzmete, moraćete stvari da dovedete do kraja.

Bolje je raditi samo važne stvari, ne rasipati energiju na sitnice. Ne gubite vreme tražeći dodatne izvore prihoda.

Vaga će imati samo jedan način da dođe do novca – strpljiv i naporan rad. Svoju profesionalnost morate dovesti do maksimuma.

Svako ko će neumorno raditi trebalo bi da se seti znakova svemira, koji najavljuju prijatne promene u bliskoj budućnosti.

Škorpija

Škorpije bi trebalo da budu oprezne u odnosima s otrovnim ljudima i energetskim vampirima, jer oni mogu učiniti da se finansijski problemi pojavljuju mnogo češće nego inače.

Istrajnost i odlučnost – to je ono na šta treba da se usresredite od 26. juna do 2. jula.

Možda vam akcija neće doneeti novac, ali ćete se naučiti da se oslonite na sebe, što je izuzetno važno u sadašnjosti.

Škorpije treba da obrate pažnju na svoje ciljeve u životu. Neptun počinje da ide retrogradno krajem nedelje, zato je važno biti konkretan. Ne krijte se iza magle praznih reči.

Strelac

Astrolozi preporučuju da obratite pažnju na sebe, a ne na nedostatke ljudi oko sebe. To će vam pomoći da shvatite šta zapravo želite od života.

S finansijske tačke gledišta, svako sanja o bogatstvu, ali samo retki znaju kako do toga doći. Strelci pripadaju tim ljudima.

Sada treba da upotrebite svoju maštu i verujete svojoj intuiciji. Važno je ući u stanje protoka kako biste uspeli u svojim najvažnijim stvarima.

Astrolozi ne preporučuju ulaganje u vredne stvari. Kasnije ćete moći da se zadovoljite skupom kupovinom. Sada je potrebno da štedite.

Jarac

Jarci ove nedelje mogu započeti crni niz u finansijskom sektoru i na poslu. Ne treba da se plaše, jer postoji šansa da se sve ovo izbegne.

Ako imate stabilan prihod, to je dobro. Nove izvore prihoda i dodatne honorarne poslove zasad je najbolje da isključite.

Astrolozi veruju da je sada bolje da ne kupujete nešto skupo. Da, mnogi će hteti da pronađu izvore prihoda za bogatiji život. To će biti moguće u budućnosti, pogotovo ako mudro pristupite želji.

Jarci se moraju kontrolirati i živjeti unutar svojih mogućnosti.

Vodolija

Merkur je glavna finansijski planeta i uopšteno moćan zaštitnik Vodolija. Energija će mu biti vrlo negativna pa će od 26. juna do 2. jula biti mnogo teže da ostanu produktivne.

Rad iz snažnog izvora dobrog raspoloženja može se pretvoriti u nešto neprijatno. Ako Vodolije mogu pošteno da rade, tada će im Svemir pomoći da u budućnosti budu uspešniji i bogatiji.

Ne brinite zbog oštrih novčanih promena do petka, jer upravo u petak počinje Neptunova retro faza.

Takođe morate da izbegavate navike koje oduzimaju energiju i snagu.

Ribe

Neka sve ide svojim tokom. Pre ili kasnije, promene koje su predodređene da se dese ove nedelje dovešće Ribe do bogatstva i uspeha, ali u međuvremenu morate da učinite sve što je moguće da ostanete na površini.

Merkur će oslabiti zbog prelaska u znak Raka. Ribe će morati da traže nove načine za finansijski uspeh. Sfere rada i novca postaće nestabilnije.

Mogu se pojaviti dileme i izazovne situacije. Astrolozi za rešavanje takvih teških situacija i problema Ribama savetuju meditaciju. Takođe je važno zapamtiti da se ne preporučuju velike kupovine.

Naučite da preusmerite pažnju na nešto stvarno važno. Ako ste zahvalni za ono što već imate, Svemir će čuti vaše zahteve, čineći vaš finansijski život prijatnijim.

