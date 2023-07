OVA 4 ASTRO ZNAKA ČEKA RASKID VEZE DO KRAJA LETA: Evo ko je na pragu ljubavnog BRODOLOMA, puca ljubav u najkraćem roku!

Ovo je nedelja u kojoj mnogi prepoznaju da ljubav više ne postoji i da postoji mogućnost prekida veze. Imamo mnogo suprotstavljenih tranzita koji nam dolaze ove nedelje, a da ne spominjemo snagu sezone Lava. Lav je fantastičan za isceljenje i pozitivan rast, ali stvar je u tome da stignemo do tačke gde možemo da prihvatimo da ono što sada imamo mora da se završi da bismo došli do onoga što je za nas pravo i dobro.

Ove nedelje završavamo naše veze jer jasno vidimo sve što nam ne odgovara i kod druge osobe ali i kod nas. Promena nam je očajnički potrebna, a ona dolazi do nas kao vatra koja će nas pročistiti kako bismo mogli da dođemo do sledeće faze.

4 horoskopska znaka koji će završiti svoje veze

VAGA

Ove nedelje ćete morati da se suočite sa nečim što već neko vreme izbegavate, a vrti se oko ideje da niste zadovoljni svojom romansom. U stvari, 'romantika' je poslednje kako biste okarakterisali tu vezu. U postojećoj vezi ste jednostavno tužni i ne možete da se nosite sa idejom da budete tužni zauvek u vezi bez smisla, tako da ćete ove nedelje imati sukob sa svojim partnerom.

foto: Shutterstock

I završićete tu muku. Možda ćete se osećati loše zbog toga, ali znate da je ovo prepreka koju morate da savladate kako biste napokon udahnuli duboko. Znate da ste srećna i radosna osoba koju treba da oslobodite i pustite da živi,ali da biste to uradili morate da okončate vezu koja vas rastužuje. To je tužno i zastrašujuće, ali je nešto čemu težite ove nedelje.

ŠKORPIJA

Još jednom, osećate se kao da ćete preuzeti ulogu 'lošeg momka' u svojoj romansi, i to je jednostavno zato što znate, duboko u svom srcu da će na vama biti razrešite i dovršite ovo mučno putovanje udvoje. Da, tako je, vaša veza jednostavno nije bila onakva kakvu ste želeli, i iako znate da se vaš partner oseća isto, on je manje sklon da bude taj koji će je prekinuti, tako da je sve u vašim rukama – opet ste zaduženi da odradite prljavi posao. Ne želite da budete „ta osoba“, ali ako niste, stvari ostaju iste, a to je sumorna perspektiva. Nijedno od vas ne želi da bude tu i zasucite rukave i uradite ono što je neophodno.

foto: Shutterstock

STRELAC

Neki od pripadnika ovog znaka se opet nalaze u situaciji kao i mnogo puta do sada – u vezi koja ih rastužuje i ne vodi nikuda. Ipak, sada prepoznajete da je vaše vreme dragoceno i dobro poznajete sebe. Znate da se stavri neće same od sebe promeniti i postati bolje.

foto: Shutterstock

Vaš ljubavni život nije onakav kakav želite da bude, i što se brže izvučete iz ovog stanja, to bolje. Možda čak žudite za samačkim životom, jer vam je jednostavno potrebno vreme da razmislite... sami, bez doprinosa partnera koji vas možda ne ceni kao što cenite sebe. U redu je – izađite iz situacije koja vam troši vreme i energiju i krenite dalje!

RIBE

Osećate se kao da ste se vozili na najgorem emotivnom rolerkosteru, i više ne možete da izdržite. Morate da raskinete sa osobom sa kojom ste jer ste shvatili da se veza ne popravlja i nikada neće biti ono što je vama potrebno.

foto: Shutterstock

Niste zaljubljeni, niti ste vezani, pa znate u svom srcu da je ovo nedelja u kojoj sve odlazi zauvek. Vreme je. Vi to znate, vaš partner to zna, a sada je period kada i treba da izađete iz svega što vas ograničava. Napravite prvi korak, Ribe.

(Kurir.rs/Srbija Danas)

