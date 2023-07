MESEČNI HOROSKOP OD 22. JULA DO 22. AVGUSTA 2023. GODINE: Ulazimo u vladavinu LAVA, a evo kakvu budućnost on donosi svima

Sezona Lava 2023. traje od 22. jula do 22. avgusta i vreme je vladavine Sunca. Sunce predstavlja naš jedinstveni unutrašnji plamen. Božanska iskra koja živi u nama je ta koja nas vodi ka našim strastima, našoj svrsi i našoj radosti.

Tokom sezone Lava, pozvani smo da ponovo zapalimo svoj unutrašnji plamen sećajući se svojih strasti i onoga što nam donosi radost. Možda čak i prirodno otkrijete da vas tokom sezone Lava privlači novi hobi, materijal za čitanje ili iskustvo koje će vam zapaliti dušu i ponovo vas uzbuditi životom, piše foreverconscious.com.

Sezona Lava 2023. je posebno vredna pažnje zbog sve većeg broja planeta koje se kreću retrogradno. Kada imamo jaku retrogradnu energiju, pozvani smo da se osvrnemo na prošlost, preispitamo i istražimo stara pitanja koja treba da rešimo.

Tokom sezone Lava, Venera i Hiron će se kretati retrogradno, a Merkur će takođe usporiti pripremajući se za svoju retrogradnost 23. avgusta. U stvari, do kraja sezone Lava, imaćemo 6 velikih kosmičkih tela u retrogradnom kretanju.

Retrogradna Venera će definitivno dominirati ovim periodom, a pošto je to planeta ljubavi i odnosa, a Lav takođe vlada srcem, mogli bismo da se nađemo u procesu isceljenja usredsređenog na srce.

OVAN

Kada Sunce ulazi u Lava, ono se oseća živo, probuđeno i u svojoj najvećoj snazi. Sunce predstavlja našu životnu energiju; to je ono što nam daje jedinstven sjaj i nezavisnu iskru. Kao nezavisan horoskopski znak, na savršenom ste mestu da dopustite svom pravom ja da zablista. Ovo je sjajan trenutak da svoje ideje iznesete na sto, podelite svoje kreacije sa drugima i iznesete projekte na kojima ste radili.

Ali sa sve većom količinom retrogradne energije koja teče u naše kosmičko nebo, može izgledati kao da vodite tešku bitku da stvari dovedete do tačke završetka. Možda ćete morati da se vratite i pregledate stvari za koje ste mislili da ste shvatili, ili alternativno, projekat može biti završen, ali mu nedostaju neki završni detalji koji će ga odvesti na sledeći nivo. Čak i ako je potrebno nekoliko meseci, biće vam drago što ste čekali i uložili dodatno vreme.

Sa retrogradnom Venerom tokom sezone Lava, pitanja srca će vam definitivno biti prioritet. Stara veza se može vratiti u vaš život i možda ćete biti izazvani da odlučite da li želite ponovo da krenete tim putem ili ne. Verovatno će biti potrebno mnogo razgovora i lečenja, inače se vraćate u stare obrasce. Kada se veza vrati tokom retrogradne Venere, to je obično zato što imamo šta da naučimo iz nje.

Kada Venera ponovo krene direktno, što će se dogoditi 3. septembra, obično možemo jasnije da razmislimo o tome da li želimo ili ne da se posvetimo toj osobi ili da li smo spremni da nastavimo dalje. Sezona Lava će takođe biti velika vest za vas jer je i severni čvor upravo ušao u vaš znak. Severni čvor u vašem znaku znači da će vam narednih 18 meseci pomoći da krenete napred i zakoračite u novo poglavlje u svom životu. Zamislite to kao zmija koja odbacuje kožu kako bi otkrila noviji, usklađeniji kaput. Ovo transformativno putovanje takođe može biti podstaknuto Hironom, koji 23. jula ide retrogradno u vašem znaku.Hiron je asteroid poznat kao iscelitelj ranjenika i podstiče nas da tražimo snagu i mudrost koju nam rane mogu doneti.

Pošto je u vašem znaku aktivan i retrogradan, velika je verovatnoća da ćete doći do novih uvida o svom putovanju. Imamo pun Mesec u Vodoliji 1. avgusta i ovo bi trebalo da bude zabavno i društveno vreme za vas. Druženje će vam podići raspoloženje i doneti inspiraciju. Nakon toga, 16. avgusta imamo mlad Mesec u Lavu. Problemi vezani za odnose će vam biti na umu oko ovog mladog Meseca. Možda je bolno, ali ćete na kraju biti nagrađeni i izlečeni.

BIK

Venera je vaša vladajuća planeta, a istog dana kada Sunce pređe u Lava, Venera ide retrogradno. Venera će ostati retrogradna do 3. i 4. septembra, tako da će ovo biti tema za vas u narednim mesecima. Retrogradna Venera je vreme izlečenja i buđenja srca i navigacije našim osećanjima sopstvene vrednosti.

Naše vrednosti se takođe mogu preispitati i možda ćemo morati da ponovo uskladimo svoje prioritete i ono što odlučimo da prihvatimo. Pošto je Venera vaša vladajuća planeta, vi ste veoma usklađeni sa njenim pokretima i stoga veoma u skladu sa energijom njene retrogradnosti.

Očekujte da ćete izaći iz ovog perioda sa probuđenim srcem i nekim jačim vezama. Retrogradna Venera takođe može pokrenuti probleme oko novca i kako se novac odnosi na vaš osećaj sopstvene vrednosti. Pod suncem Lava, možda ćete se naći u iskušenju da potrošite više da biste postigli osećaj radosti, udobnosti i zadovoljstva. I iako u tome nema ništa loše, biće važno paziti na preterivanje. Hiron takođe postaje retrogradan tokom sezone Lava 23. jula.

Hiron je asteroid poznat kao iscelitelj ranjenika, a njegova retrogradnost može otvoriti stare rane oko vašeg osećaja sopstvene vrednosti, pa čak i vaših finansija. Ovo bi mogla biti tema za vas tokom sezone Lava, pa obratite pažnju i vidite kako možete da promenite svoju situaciju u onu koja je otvorenija, obilnija i odgovornija. Pazite na način na koji razmišljate o sebi i svojim finansijama i pokušajte da ne razmišljate o oskudici. Uverite se da su vaše misli i osećanja u skladu sa biće važno paziti na preterivanje.

BLIZANCI

Sezona Lava počinje 22. jula, istog dana kada Venera ide retrogradno. Retrogradna Venera je vreme izlečenja i buđenja srca i produbljivanja naših odnosa. Tokom ovog perioda, mogli biste otkriti nove načine komunikacije u vašim odnosima.

Možda imate na umu probleme u komunikaciji i možda ćete morati da vodite neugodan razgovor sa nekim vama bliskim. Takođe možete otkriti da postajete svesniji određenih stilova ili obrazaca komunikacije i kako vam oni pomažu ili škode u vašim odnosima. Hiron, asteroid poznat kao ranjeni iscelitelj, takođe počinje svoj retrogradni ples samo dan posle Venere 23. jula. Retrogradni Hiron može da izvuče stare rane na površinu, i iako ovo može biti izazovno, ovaj period možete iskoristiti kao gorivo da vas podseti koliko ste jaki i sposobni.

Preživeli smo sve naše najgore dane, a mi još uvek stojimo ovde! Iako Kiron želi da nam pokaženaše isceljujuće putovanje, želi i da ga proslavimo. U stvari, Kiron je poznat kao ranjeni iscelitelj jer je mogao da uzme svoje rane i pretvori ih u portale isceljenja za sebe i druge, a mi posedujemo te iste darove. 1. avgusta imamo pun Mesec u znaku Vodolije. Ovaj pun Mesec je divno vreme za putovanje, istraživanje ili jednostavno proširenje uma uz dobru knjigu.

Ovaj Pun Mesec može zapaliti strast prema određenoj temi ili polju studija. U stvari, ovo područje može biti nešto čemu kasnije podučavate druge. Ako se slučajno bavite pravnim pitanjem, ovaj pun Mesec može izneti nove informacije na površinu, što bi trebalo da vam pomogne da dođete do zaključka. Kasnije u mesecu, 16. avgusta, očekuje nas mlad Mesec u Lavu, koji će snažno aktivirati energiju retrogradne Venere, ali može doneti i buđenje. Možda ćete shvatiti nešto novo o vašoj ljubavnoj vezi ili određenu dinamiku u njoj.

Opet, komunikacija će biti ključna za vas tokom retrogradne Venere. U stvari, možda ćete želeti i da komunicirate sa sobom, što možete da vežbate kroz vođenje dnevnika. Dok se sezona Lava priprema da završi, vaša vladajuća planeta, Merkur, će takođe krenuti retrogradno. Merkur će početi da se priprema za ovu retrogradnost već 4. avgusta, tako da ćete možda početi da osećate njegove efekte posle ovog datuma. Retrogradni Merkur nas podstiče da idemo unutra i dođemo do izgubljenih poruka, uvida i intuitivne mudrosti.

RAK

Sunce je upravo izašlo iz vašeg ugla zodijaka, ali možda još uvek osećate toplinu njegovih zraka. Kako se Sunce kreće dalje, ono može da vam osvetli put, dajući vam veću jasnoću o tome šta je pred vama. Možda ćete steći nove uvide u to kako će vam izgledati ostatak godine ili na šta želite da se fokusirate.

Retrogradna Venera 22. jula biće glavna tema tokom većeg dela sezone Lava. Retrogradna Venera može pokrenuti probleme sa srcem, aktivirajući njegovo isceljenje i buđenje. Kao osetljiv vodeni znak, verovatno ćete ga osetiti, posebno u prvih nekoliko nedelja sezone Lava. Problemi mogu nastati u romantičnoj vezi ili ćete možda morati da pružite podršku prijatelju koji prolazi kroz svoju dramu veze.

Ako počnete da se osećate preopterećeno ili osećate energiju koja nije vaša, rad sa kristalima može doneti olakšanje. Posebno je efikasan ružičasti kvarc za retrogradne energije Venere, ali možete izabrati onaj kristal koji vam najviše odgovara. Kako ulazimo u avgust, 1. avgusta nas dočekuje Pun Mesec u Vodoliji. Pošto vama vlada Mesec, uvek ćete osećati njegove efekte bez obzira pod koji znak spada. Ovaj Pun Mesec je nežan u svojoj energiji i može nam doneti zabavan projekat ili priliku. Provođenje vremena sa istomišljenicima takođe može imati dodatni efekat podmlađivanja pod ovim punim Mesecem.

Mlad Mesec u Lavu potom sledi 16. avgusta. Ovaj mlad Mesec će aktivirati retrogradne energije Venere, pa ako to već niste osetili, sada ćete! Iako stvari u srcu mogu ponekad biti neprijatne, pa čak i bolne, ovaj mladi mesec ima zaštitnu energiju koja će vas voditi da stvari vidite u novom svetlu. Iako možda radite na nekom izlečenju,

LAV

Srećan rođendan i dobrodošli u vašu sezonu! Sunce jarko sija u tvom uglu, ispunjava te i ispunjava. Sunce koje prelazi u Lava biće za vas trenutak ponovnog rođenja, što će vas navesti da počnete iznova i da se ponovo fokusirate na sebe. Odvojiti vreme za brigu o sebi - to je uvek dobra ideja kada je Sunce u vašem horoskopskom znaku, jer se efekti mogu pojačati! Venera takođe postaje retrogradna u Lavu 22. jula.

Ovo stvara moćne energije usmerene na srce! Već ste toliko vođeni svojim srcem, pa će retrogradna Venera u vašem znaku zaista izneti emocionalne probleme na površinu. Neće biti bekstva; ako vaše srce ima poruku, ako mu treba malo pažnje i lečenja, ono će progovoriti! Veze će verovatno biti veliki deo ovog putovanja, pa ako ste se držali besa ili napetosti u određenim odnosima, retrogradna Venera će vam doneti upravo lek koji vam je potreban. Sada, možda neće imati sjajan ukus! Ali trud isceljenja će se isplatiti. Hiron takođe postaje retrogradan 23. jula. Hiron se kreće kroz znak Ovna, pa iako toplota neće biti u potpunosti usmerena u vašem pravcu, svakako će doprineti isceljujućoj energiji. Izgleda da nećete moći da pobegneteod rada na srcu i isceljenja.

Kako prelazimo na mlad mesec, 1. avgusta imamo pun mesec u Vodoliji. Takođe će dati prioritet pitanjima vezanim za odnose. Iako bi to mogla biti romantična veza, vrlo je moguće da bi to mogla biti i poslovna. U stvari, ovo bi bio trenutak da budete oprezni kada su u pitanju vaši poslovni odnosi. Ne obećavajte više nego što možete da ispunite i pazite na šta pristajete. Retrogradna Venera ponekad može smanjiti profit i učiniti da se osećamo potcenjeno, pa imajte to na umu ako treba da potpišete ugovore ili unajmite nekoga da vam pomogne.

Nakon toga će uslediti mlad Mesec 16. avgusta, koji će aktivirati i ojačati energiju retrogradne Venere, ali nemojte misliti da je to samo bolan rad isceljenja! Ovaj mlad Mesec takođe može aktivirati vaše strasti i podsetiti vas na ono što vam je zaista važno. Možda ćete se vratiti starim hobijima ili interesima za koje ranije niste mogli da nađete vremena. Postoji prilika da ponovo radite stvari u svom životu za koje će možda biti potrebno malo više srca i strasti, pa iskoristite ovaj mladi Mesec da zapalite taj plamen i vidite šta će se desiti.

DEVICA

Kako se sezona Lava približava, možda ćete početi da osećate završetak i kulminaciju. Možda se osećate kao da ste došli do kraja poglavlja u svom životu i da se pripremate za nešto novo. To je zato što kada Sunce napusti Lava, stići će u vaš ugao zodijaka! Imati Sunce u vašem znaku donosi osećaj ponovnog rođenja, tako da ima smisla da dođete do tačke zatvaranja i čišćenja pre nego što se ovo ponovno rođenje dogodi. Istog dana kada Sunce uđe u Lava, Venera postaje retrogradna.

Retrogradna Venera se dešava svakih 18 meseci, što ovu energiju čini retkim i posebnom za rad. Retrogradna Venera može pokrenuti probleme srca, navodeći nas da preispitamo naše odnose i način na koji dajemo i primamo ljubav.Pitanja veza često mogu biti tema u ovom trenutku, ali se takođe možemo naći u borbi sa novcem i ličnim vrednostima. Šta god da vam donese retrogradna Venera, velike su šanse da će biti uključeni neki rad na isceljivanju srca koji će zahtevati puno strpljenja. Jačanje osećaja sopstvene vrednosti takođe vam može pomoći da se nosite sa problemima koji se pojavljuju.

Dan nakon što Venera krene retrogradno, biće i Hiron, asteroid poznat kao ranjeni iscelitelj. Njegova tema se takođe fokusira na lečenje, koje može poboljšati bilo koji rad isceljenja koji donosi retrogradna Venera. Na kraju krajeva, početak sezone Lava biće veoma osetljivo vreme za vas i vreme kada će se stare rane verovatno uvući u vašu svest da biste se rešili jednom zauvek. Kako se približavamo avgustu, počećemo da osećamo vibracije punog Meseca 1. avgusta u Vodoliji. Ovaj pun mesec nudi neke dobre energije čišćenja, omogućavajući nam da otpustimo sve što je teško, posebno svu retrogradnu energiju. Ovaj pun mesec bi bio moćno vreme da se oslobodite stvari koje više ne služe vašem najvećem dobru.

Provođenje vremena sa zajednicom i mrežom podrške pod ovim punim mesecom takođe može biti od koristi. Mlad Mesec stiže u Lava 16. avgusta – on će ponovo pokrenuti sav onaj isceliteljski rad koji je retrogradna Venera započela za nas ranije u sezoni. Ovaj mlad Mesec može biti neprijatan iz tog razloga, međutim, kao i svi oni, nudi nam priliku da izbrišemo sve i počnemo iznova.

VAGA

Kako se Sunce kreće u Lava, Venera, vaša vladajuća planeta, klizi u retrogradno stanje. Retrogradna Venera je vreme izlečenja i buđenja srca. To može izazvati probleme iz prošlih veza i naglasiti sve nesigurnosti koje možemo imati u vezi sa novcem, samopoštovanjem i onim što zaista cenimo. Venera će ostati retrogradna do 3.- 4. septembra, pa će vam ovo biti tema narednih nekoliko meseci.

Iako može biti neprijatno i pomalo bolno kopati u rane srca, iz ovog perioda ćete izaći spremniji da se dublje posvetite odnosima i vrednostima koje su vam zaista važne. Ulaskom u avgust dočekuje nas pun Mesec u znaku Vodolije. Povećana je verovatnoća da dobijemo nove informacije koje nam na neki način mogu pomoći da napredujemo. Ove informacije mogu biti nova kreativna ideja, činjenica koja nam može pomoći da donesemo odluku ili deo unutrašnje mudrosti koja može da pokrene novi način postojanja.

Naši umovi će biti oštri u ovom trenutku, zato iskoristite ovu energiju u svoju korist! Mlad Mesec u Lavu potom sledi 16. avgusta. Ovaj mlad Mesec će aktivirati mnoge teme retrogradne Venere. Možda ćete morati da rešite neke probleme u vezi i preispitate davanje i primanje ljubavi u svom životu. Međutim, svaki period mladog Meseca je prilika da se sve izbriše i pokuša ponovo. Oni su prozor u novi način postojanja, pa razmislite o tome ko želite da budete, razmislite šta bi najviša verzija vas uradila, a zatim preduzmite korake da to sami stvorite.

Kako se sezona Lava priprema za kraj, Merkur, planeta komunikacije, takođe će početi da usporava, pripremajući se za svoje retrogradno putovanje. Merkur će 23. će u avgustu ići retrogradno, ali ćemo njegove efekte osetiti već 4. avgusta. Ovo će svakako biti sezona u kojoj treba da se krećete polako i pazite na šta i kome se obavezujete. Vaša intuicija je obično prilično oštra, pa verujte sebi. Ako osećate da nešto nije u redu, zaustavite se pre nego što nastavite.

ŠKORPIJA

Kako Sunce prelazi u Lava, Venera počinje svoje putovanje u dubine našeg srca. Retrogradna Venera može pokrenuti pitanja srca, vodeći nas da zacelimo, popravimo i rešimo rane povezane sa našim odnosima i davanjem i primanjem ljubavi.

Do trenutka kada Venera izađe sa svog putovanja početkom septembra, mogli bismo se osećati lakšim, razbuđenijim i usklađenijim, posebno kada su u pitanju srčane stvari. Imajući ovo na umu, znajte da je sve što vam se dešava, posebno krajem jula, vezano za ovaj rad u srcu. Pokušajte da se vratite svom srcu za vođstvo i zapamtite da je sve kroz šta prolazite jednostavno da vas poveže sa dubljom ljubavlju. Retrogradna Venera takođe može pokrenuti pitanja vezana za naš osećaj sopstvene vrednosti.

Hiron takođe postaje retrogradan tokom sezone Lava 23. jula, nastavljajući da nas izaziva kada je u pitanju naše osećanje sopstvene vrednosti. Hiron je poznat kao iscelitelj ranjenika, a njegov cilj je da nam pomogne da se oslobodimo rana koje nas opterećuju tako što ćemo shvatiti mudrost koju oni imaju da ponude. Hiron ne želi da se pretvaramo da nismo ranjeni ili da možemo sve da popravimo, umesto toga želi da otelotvorimo tu ideju „ranjenog iscelitelja“. On želi da prigrlimo svoje rane i dozvolimo da se bol transformiše u saosećanje, razumevanje, empatiju i poučavanje, za nas i druge. Kao što vidite, mnogo isceljujuće energije cirkuliše dok se Sunce kreće u Lava, a kao osetljiv vodeni znak, bićete u odličnoj poziciji da sve to osetite i svedočite u svetu oko sebe. Ulaskom u avgust dočekuje nas pun Mesec u znaku Vodolije.

Dostigavši vrhunac 1. avgusta, ovaj pun Mesec želi da otvorimo i proširimo svoj um. Ovo je moćno vreme da naučimo nešto novo, putujemo ili proširimo svoje razmišljanje. Oslobađanje od samonametnutih ograničenja je još jedan odličan način da iskoristite pročišćavajuću energiju ovog punog Meseca. Kako dolazimo do kraja sezone Lava, 16. avgusta imamo mlad Mesec u Lavu. Ovaj mlad Mesec će pojačati energiju retrogradne Venere, podstičući bilo koju lekciju ili temu koju nam je suđeno da donesemo. Mladi Mesec je uvek prilika da sve izbrišete i pokušate ponovo, tako da šta god da se manifestuje, znajte da imate moć da napravite promenu i počnete ispočetka.

Kako dolazimo do kraja sezone Lava, 16. avgusta imamo mlad Mesec u Lavu. Ovaj mlad Mesec će pojačati energiju retrogradne Venere, podstičući bilo koju lekciju ili temu koju nam je suđeno da donesemo.

STRELAC

Sezona Lava je ispunjena retrogradnom energijom, što znači da se možemo osećati malo tromo i nemotivisani. Naši umovi mogu biti fiksirani na prošlost i može nam biti teško da krenemo napred u sadašnjost. Izgleda da Univerzum želi da potrošimo vreme na pregled i ponovno procenjivanje pre nego što krenemo napred.

Sezona Lava počinje retrogradnom Venerom. Venera je planeta odnosa, lepote, vrednosti i novca. Kada je retrogradan, ima tendenciju da izazove probleme sa srcem iz prošlosti koje moramo da rešimo. Retrogradna Venera takođe može izazvati probleme u vezi u vezi sa našim osećajem samopoštovanja. Biće to moćno vreme da izlečimo srce i povežemo se sa našom istinskom unutrašnjom suštinom. Venera želi da se uveri da se krećemo kroz svet autentično i verno sebi kako bismo mogli da damo i primimo ljubav koja nam je namenjena.

Nakon retrogradne Venere, Hiron takođe postaje retrogradan sledećeg dana, 23. jula. Hiron je asteroid poznat kao iscelitelj ranjenika. Iako neće biti tako moćan kao retrogradna Venera, udvostručiće energiju isceljenja koja cirkuliše. Čini se da smo zaista vođeni da sami sebe izlečimo, posebno kada su u pitanju srčane stvari. Kako prelazimo u avgust, imamo pun mesec u Vodoliji 1. Čini se da ovaj Pun Mesec podržava snažan talas isceljujuće energije i pruža priliku za oslobađanje i čišćenje. Ako postoji nešto što nas opterećuje, ako postoji nešto što želimo da oslobodimo, ovaj Pun Mesec će nam dati poslednji pritisak da to pustimo. Kako dolazimo do kraja sezone Lava, 16. avgusta doživljavamo mlad Mesec.

Ovaj mlad Mesec u Lavu aktiviraće energiju retrogradne Venere, vodeći nas da zaista počnemo da kopamo duboko u te srčane rane. Možda ćemo zbog toga imati neke pomake ili ah-ha momente. Ovaj mlad Mesec je takođe fantastična prilika da se fokusirate na svoje kreativne darove i talente. Ako postoji kreativni projekat na kome radite ili morate da primenite neke nove načine razmišljanja, to će vam doneti inspiraciju koja vam je potrebna.

JARAC

Sunce voli da bude u znaku Lava. U Lavu može najsjajnije zasijati i aktivirati unutrašnju svetlost koja živi u svima nama. Sezona lavova je stoga uvek dobro vreme da pratite svoje strasti, zapalite svoj unutrašnji plamen i uradite nešto što vas uzbuđuje u vezi sa životom.

Ovo ne mora biti ništa veliko; u stvari, jednostavne stvari će vam najviše odgovarati. Kako Sunce prelazi u Lava, imamo retrogradnu Veneru - vreme izlečenja i buđenja srca. Može da izazove emocionalne probleme, aktivira rane u odnosima i mesta na kojima se osećamo duboko nesigurno. Retrogradna Venera može definitivno zahtevati duboko zarastanje na nivou srca. Kao Jarac, skloni ste da racionalizujete stvari, a ne da ih zaista osećate. Pod ovom retrogradnom Venerom biće vam važno da napravite mesta za pravi osećaj. Neće biti dovoljno dobro da "smislite" svoje probleme ili ih mapirate u tabeli, ovo vas retrogradno zaista poziva da zakoračite u svoje telo i osetite.

Retrogradna Venera takođe može izazvati probleme u vezi sa vašom samopoštovanjem i vašim odnosom sa novcem. Ako pogledate dovoljno duboko, to dvoje se vrlo često isprepliće. Mlad Mesec u Lavu 16. avgusta pomoći će da se aktivira energija retrogradne Venere, pa ako je već ne osetite, do ovog mladog Meseca trebalo bi da imate neku predstavu o tome koje lekcije Univerzum pokušava da vam pošalje. Hiron, asteroid isceljenja, takođe postaje retrogradan 23. jula, dodajući isceljujuću energiju kroz koju nam je suđeno da se krećemo. 1. avgust donosi Pun Mesec u Vodoliji, koji takođe ima temu lečenja. Čini se da nas univerzum definitivno upućuje u određenom pravcu!

Pun Mesec u znaku Vodolije je vreme razvedravanja, pa će to biti dobra prilika da sperete sa sebe sve što vas opterećuje ili što više ne želite da nosite. Kako se sezona Lava bliži kraju, Merkur takođe postaje retrogradan, što nam daje ukupno šest glavnih kosmičkih igrača u retrogradnom stanju. Sva ova retrogradna energija usmeriće vašu pažnju ka unutra i ka prošlosti.

VODOLIJA

Lav leži naspram vas na točku zodijaka, tako da ćete se uvek osećati povezanim sa njegovom energijom. Kako sezona Lava počinje, Venera postaje retrogradna, započinje svoje putovanje duboko u carstva naših srca. Venera je povezana sa našim odnosima, našim osećanjem sopstvene vrednosti i stvarima ljubavi. Kako Venera putuje retrogradno, možda ćemo naći rane u ovim oblastima koje treba očistiti.

Možda osećamo izazove u vezi ili možemo početi da primećujemo sve blokade koje imamo oko davanja i primanja ljubavi. Stari obrasci odnosa ili možda čak i stari odnosi mogu se na neki način vratiti u naše živote, podstičući nas da se pozabavimo nerešenim ili zakopanim problemima. Retrogradna Venera je u suštini vreme uspostavljanja dublje veze sa našim srcima, a to često zahteva izvesno čišćenje od bola, blokade i traume koje nas drže zaglavljenima.

Zajedno sa retrogradnom Venerom, Hiron, asteroid poznat kao ranjeni iscelitelj, takođe će 23. jula krenuti retrogradno i pojačati energiju isceljenja. Kako ulazimo u avgust, dočekuje nas Pun Mesec u Vodoliji – vaš Pun Mesec! Aktiviraće sva vaša čula i okupati vas svojom blistavom svetlošću. To je vaše posebno doba godine kada je Mesec u vašem znaku i možete primiti tok njegove energije. Pun Mesec u Vodoliji je takođe neverovatno lekovit, pomaže nam da odbacimo i otpustimo sve što nas sprečava da se osećamo slobodnim da budemo ono što jesmo. Vi ste u direktnoj liniji da primite ovu energiju, pa je koristite da operete strahove, anksioznost i stvari koje vam više nisu potrebne. Kako dolazimo do kraja sezone Lava, 16. avgusta imamo mlad Mesec u Lavu.

Ovaj mlad Mesec će pojačati energiju retrogradne Venere, i dok ovo važi za sve, to je dvostruko tačno za vas. Čini se da vam se u ovom trenutku sprema jaka ljubavna veza. Znajte da ste vođeni da održite svoju nezavisnost i da zapamtite koliko ste vredni! Iako će verovatno doći do izlečenja, ovaj mladi mesec je takođe pozitivan znak da možete započeti novo poglavlje i okrenuti novi list. Ne morate da pribegavate starim obrascima iz prošlosti, a ovaj mlad Mesec je vaš znak da ste spremni da krenete napred. ovaj mladi mesec je takođe pozitivan znak da možete započeti novo poglavlje i okrenuti novi list. Ne morate da pribegavate starim obrascima iz prošlosti, a ovaj mlad Mesec je vaš znak da ste spremni da krenete napred.

Ovaj mladi Mesec je takođe pozitivan znak da možete započeti novo poglavlje i okrenuti novi list. Ne morate da pribegavate starim obrascima iz prošlosti, a ovaj mlad Mesec je vaš znak da ste spremni da krenete napred.

RIBE

U Lavu je Sunce najjače, sjajno sija i osvetljava naše najviše i najistinitije ja. Kako Sunce ulazi u Lava, Venera ulazi u podzemni svet, putujući retrogradno do 3. septembra. Retrogradna Venera je vreme zarastanja srca. Može aktivirati stare rane, probleme u vezi i osećaj nesigurnosti.

Retrogradna Venera je u suštini naš portal ka dubljoj ljubavi, a naš posao će biti da uklonimo prepreke koje nas sprečavaju da dođemo do tog mesta. Samo jedan dan nakon što Venera postane retrogradna, Hiron takođe postaje retrogradan. To je asteroid poznat kao ranjeni iscelitelj, a njegov retrogradni udvostručuje energiju isceljenja koju ćemo verovatno iskusiti. Čini se da nas univerzum zaista vodi da volimo sebe, da budemo ljubazni prema sebi i da skinemo slojeve kako bismo mogli da otkrijemo više o sebi.

Krenuti na ovo isceljujuće putovanje možda nije prijatno, ali izgleda da nas kosmička nebesa podstiču da idemo putem, znajući da nas naše odredište može odvesti samo do veće ljubavi. Dok krećemo u avgust, imamo pun Mesec u Vodoliji 1. avgusta. Ovo je zapravo prvi od dva puna meseca u avgustu. Drugi Pun Mesec će biti Plavi Mesec i biće u vašem znaku! Ovo je veoma poseban Pun Mesec - kao što znate, Plavi Meseci su retki! Ali pošto pada u sezonu Device, moraćete da se uključite do sledećeg puta! Samo znajte da sve što se manifestuje pod punim mesecom u Vodoliji može biti samo deo priče.

Preostala poruka i uvidi će doći pod punim mesecom u Ribama krajem meseca. Čini se da puni Mesec u Vodoliji 1. avgusta takođe nosi poruku isceljenja. Vodi nas da pustimo i otpustimo sve stvari koje nas sputavaju i sprečavaju da se osećamo istinski slobodni. U stvari, čini se da je sloboda ključna tema pod ovim punim mesecom. Pun Mesec u Vodoliji takođe može otkriti nove informacije ili nove uvide koji vam mogu pomoći da donesete odluku. Ako ste se borili sa nečim u životu, ovaj Pun Mesec takođe može da sija kao svetionik, koji vas vodi u pravom smeru. Budući da ste osetljiva duša, možda ćete takođe morati da vodite računa da zaštitite svoju energiju idržite se dalje od ljudi i situacija koje su toksične za vaše blagostanje. Kako dolazimo do kraja sezone Lava, 16. avgusta imamo Mlad Mesec u Lavu.

Ovaj mlad Mesec će aktivirati sve ove lekcije retrogradne Venere, tako da je dobra vest da ako imate bilo kakve povrede u vezi ili probleme sa zarastanjem srca, trebalo bi da dobijete malo više jasnoće u ovo vreme. Mlad Mesec je uvek dobro vreme da se podsetite da nikada nije kasno da počnete iznova. Koristite energiju mladog Meseca da osvežite svoju viziju i drugačije razmislite o svojoj situaciji.

(Kurir.rs/Sensa/Sensa.hr)

