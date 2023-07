ĆERKU BIH VOLEO DA IMAM, MUŠKA DECA SU MI NEŠTO BUĐAVA! Srbin rekao ovo i ostao živ, ali tu se nije zaustavio: Nisu sva deca lepa

Jedna šokantna izjava pa druga šok rečenica i tako do kraja snimka.

"Zamislite dobije muško dete, koje će za 10 godina pogledati ovaj video u kome kaže da su muška deca BUĐAVA…", piše u opisu videa, koji je objavljen na Tviteru.

Šokantno jeste, ali nije jedini takav detalj.

"Ćerku bih voleo da imam. Zato? Mušku decu nešto ne volim, pa nešto su mi buđava. Ne znam nekako...", kaže jutjuber-influenser Nixa Zizu na početku pa nastavlja:

"Svako dete je lepo.. (g)de je svako dete lepo. Šta, svaka žena je lepa? Ma, (g)de je svaka žena lepa. Svako muško je pametno, jako... nije".

foto: Printscreen/Tviter

I kao što rekosmo - šok rečenice su se samo nizale: "Znači, voleo bih da imam lepo, žensko dete. Ako je ružno, šta da radim. Znači, voleo bih zdravo, čisto, lepo žensko dete. Da ima ovolike oči. I da bude normalno".

"Muška deca su buđava, nije svako dete lepo, nije svaka žena lepa (ma gde), a žensko dete neka bude lepo, zdravo, čisto i normalno"....

Video traje 24 sekunde i za to kratko vreme izrečene su zapanjujuće pa i zastrašujuće stvari. Pričati ovako o deci, pa vršiti ovakvu sramnu kategorizaciju dece, a i žena je više nego problematično.

Zamislite dobije muško dete, koje će za 10 godina pogledati ovaj video u kome kaže da su muška deca BUĐAVA… pic.twitter.com/xeaPwfaX3N — Nina Krunić (@nina_krunic) July 23, 2023

Dok se vi čudite ovakvim rečima, a nadamo se da se čuditi, neko (a pritom mislimo na onog ko je izgovorio te reči), smatra to ispravnim.

U većini komentara na Tviteru ga oštro kritikuju, ali i vređaju što svakako nije prihvatljiv način komuniciranja.

A izdvojili su se i sledeći komentari: "Nije u pravu! Deca muška nisu buđava, nego nesposobna! Većina. Ima izuzetaka. Ali definitivno nisu buđava!", "Kakav narcis! Znam čoveka koji je ovako razmišljao, dobio ćerku, sav srećan, dao joj ime Ornela, valjda mislio - ako daš ime po glumici, da će i ćerka biti lepa, à ona sve suprotno od lepote, sto starija, to grđa, kao da ga univerzum kaznio...", "Ovaj dečko je doviđenja. Kako dolazi uopšte do toga da on iznosi svoje mišljenje, tačnije da bude pitan za isto?!", "On ti je prvo muško koje čujem da hoće ćerku, a to je retko, zato daj mu malo respekt", "Pretpostavljamo da se podrazumeva da mu je želja da dete bude zdravo i pravo, pre svega", "Ružno je sto je rekao da su muška deca buđava, a on muškarac… Sa druge strane jedan od retkih koji želi da ima žensko dete, imajući u vidu balkanski mentalitet", "Sve žene iz mog komšiluka i porodice su javno govorile koliko više vole i žele sinove! Moja baka svaki put plakala kad me vidi jer sam "žensko" I to iz ljubavi jer je znala kakve predrasude vladaju tako da mislim da su još muška deca sigurna u ovom društvu. Ne paničite".

Rečeno je mnogo toga snimkom, a i komentarima. Nažalost, ništa dobro.

"Muška deca su nesposobna, što starije, to grđe, dobro je što želi ćerku, retko ko želi ćerku...", tako razmišljaju neki i to je slika i prilika jednog dela društva. I sve je problem, bez izuzetka - diskriminacija dece po polu i dodeljivanje deci užasavajućih karakteristika.

Ilustracija foto: TikTok

"Svako dete bilo muško ili žensko je nešto najlepše i najvrednije šta postoji za roditelje. Na tebi kao roditelju je zadatak da odgojiš dete da bude dobar i sposoban čovek i spreman za ovaj današnji svet", glasi jedan komentar. Kako se od ovakvih reči došlo do sramnih komentara koje smo prethodno naveli? Da li je uzrok (ne)vaspitanje, ukorenjeni principi mišljenja uz koja ljudi odrastaju ili nešto treće, više individualnog karaktera?

U ovoj priči nema mesta za prihvatljive "varijacije na temu", dete je dete i kao takvo najlepše i najvrednije.

Naravno, postavlja se pitanje i da li je dečko sa snimka sve ovo rekao zbog popularnosti na Internetu jer smo svesni da i na globalnom nivou, a i kod nas, ljudi svašta rade za malo slave i koji klik više. Kako mnogi umeju da kažu "ne postoji loš marketing", ali nije to baš uvek tako.

(Kurir.rs/BlicŽena)

Bonus video:

00:51 SA SVOJIM PREMIJERA SAM BEŽAO KROZ PROZOR! Glumac otkrio da ne podnosi gužve: Volim da se nikome ne javim i na miru da gledam