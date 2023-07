KO JE HRVAT KOME JE BAJAGA SVIRAO NA SVADBI? Za 12 godina od garaže do gazde Bugatija! "Prljav novac? Odgovor je prost" (FOTO)

Poznati hrvatski inovator Mate RImac tokom vikenda se venčao, slavlje je održano u jednom malom mestu u Hrvatskoj, na svadbi je svirao i Bajaga, ali svatovima je bilo zabranjeno da objavljuju snimke na mreže.

Međutim, ipak je mnogo toga procurilo u javnost.

Oni koji poznaju automobilsku industriju ističu kako je Rimac bukvalno pre devet godina "izašao iz garaže", a danas u njegovu kompaniju stiže 200 miliona evra evropskih sredstava samo za razvoj električnog automobila bez vozača.

Ko je zapravo preduzetnik koji je svoju kompaniju razvio do te mere da preuzme moćni Bugati, koji će u Hrvatsku preseliti sedište kompanije i sektor za istraživanje i razvoj, dok je najavljeno da će prozvodnja ostati u Francuskoj?

Prethodnih godina o Rimcu su se mogli čuti brojni komentari "lako je njemu, kad ga je tata finansirao i pogurao".

foto: Profimedia

On veoma konkretno odgovara na te navode.

"Da li mi je otac rešavao ispite?"

Koliko je Rimcu u njegovom poslovnom uspehu pomogao otac Ivan? Gostujući u emisiji "Nedjeljom u 2" kod Aleksandra Stankovića u toku 2017. godine pričao je o tome.

"Sa 16, pa 17 godina bio sam županijski, pa državni prvak (u elektrotehnici). Pa sam sa 17 godina osvojio desetine inostranih nagrada i ne znam da li mi je otac pisao ispite? Sa 18 godina sam imao dva patenta. Sa 20 godina sam napravio prvi električni auto, svojim rukama, u svojoj garaži. Sa 22 godine sam skinuo pet svetskih rekorda", počeo je on.

Kada je otac pomogao?

"Iz najšire perspektive to mi je sada suludo, jer sam tada bio dobrostojeći, ali kako sam odrastao u siromaštvu, na početku majka nije htela da mi daje novac kad sam išao u prodavnicu računara. Govorila je 'Ti i tvoje gluposti, s kojima ti tamo nešto čeprkaš'. Tamo 2010, pre nego što je bilo ikakvih zaposlenih, ulaganja, kada su došli Arapi i stavili na sto ugovor od 4,5 miliona evra, moji su rekli 'Možda ima nešto u tome'. Iako je majka godinama kasnije govorila 'Daj, završi taj faks i nađi neki normalan posao'".

"Pre tih formalizacija posla i svega, imao sam investitore. Da mi roditelji nisu pomogli tada, da li bih bio sada većinski vlasnik firme? Vrlo verovatno ne bih, kao što vrlo verovatno ni firma ne bi bila u Hrvatskoj. Ja sam bio u vrlo, vrlo teškoj situaciji. Svaku kunu koju sam dobio sam vratio svojim roditeljima, a to je išlo kao kredit. Bila je to vrlo skromna sredstva za ovakve stvari".

foto: DENIS LOVROVIC / AFP / Profimedia

"Da li je to prljav novac? Odgovor je vrlo prost"

Da li se Rimac koristi prljavim novcem da bi radio to što radi?

Mate je otvoreno odgovorio na to pitanje na HRT-u, osvrćući se na to što je njegov otac pre desetak godina bio i u pritvoru pod sumnjom da je učestvovao u malverzacijama sa zemljištem u opštini Sibinj.

Rimac junior, poreklom iz Livna na jugozapadu BiH, rekao je da je njegov otac devedesetih otišao u Nemačku gde je radio "na bauštelu", dok mu je majka čistila hotele. Porodica se potom vratila u domovinu.

"Odgovor je prost. Moj otac je 1997. kupio kuću u Samoboru, gde i danas žive. 2000. smo se majka i ja vratili u Hrvatsku sa sestrom koja je rođena u Frankfurtu. Otac je do 2003. više bio u Nemačkoj, a vratio se u Hrvatsku na nagovor klijenata iz Nemačke... Njegova firma je za 16 godina platila 90 miliona kuna poreza i imala 70 miliona kuna dobiti. On je kao i svaki poslovni čovek imao tužbe, što je moglo da se dogodi svakom poslovnom čoveku. Imao je dva procesa i oslobođen je svih optužbi jer nisu imali nikakvog smisla i iza toga mogu da stojim i da čiste savesti kažem da sve što je radio da je uvek bilo pošteno, časno i korektno. Niko nije oštećen njegovim delovanjem. Nikad nije radio sa državom, uvek sa stranim klijentima i nikad ni u jednoj zemlji nije osuđen", rekao je on.

foto: Profimedia

Kad su se 2000. preselili u Hrvatsku, u Samobor, Matin otac, osnovao je firmu "RIMC". Uglavnom je radio s trgovačkim lancima gradeći im velike centre. U zlatno doba, sredinom 2000-ih, firma je navodno imala prihode veće od 40 miliona evra i u građevini je bila 11. u Hrvatskoj.

Istovremeno Mate, zaražen elektrotehnikom i automobilizmom, svoje je dve strasti spojio u jedno pa se bacio u konstruisanje električnog sportskog automobila. Roditelji su, prema njegovim rečima, na sve to gledali kao na mladalački hir.

Za Rimčev automobil zainteresovala se bogata kraljevska porodica iz Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE) i on je 2009. osnovao firmu "Rimac automobili" i krenuo u ozbiljno razvijanje projekta.

Arapi su tražili da ceo posao prebaci u UAE, ali on se opirao insistirajući na tome da proizvodnja ostane u Hrvatskoj. Saradnja s arapskim investitorima je zbog toga pukla i u tom trenutku mu je u pomoć uskočio otac.

foto: DENIS LOVROVIC / AFP / Profimedia

U Frankfurtu predstavio prototip hiperautomobila

Iste godine kad mu je otac završio u pritvoru, Rimac je prvi put privukao pažnju svetskih medija. Na najvećoj svetskoj izložbi automobila u Frankfurtu predstavio je prototip svog prvog hiperautomobila "Concept One", u potpunosti izrađenog u pogonima u Svetoj Nedelji, naselju kod Zagreba.

O koliko velikom uspehu je reč, dovoljno govori podatak kako niko od ljudi koji su radili na njemu, osim dizajnera Adrijana Mudrija, nije pre toga imao nikakvo iskustvo u automobilskoj industriji.

Uskoro su počele da pristižu prve porudžbine. Proizvedeno je ukupno osam primeraka prvog hiperautomobila, od kojih je, koliko je poznato, prodato šest. Međutim, Rimcu temeljni cilj nije masovna proizvodnja električnih automobila, već mu oni služe, pojednostavljeno rečeno, kao izlog njegovih pojedinih komponenti poput baterija i pogonskog sistema. Svi su oni osmišljeni u "Rimac automobilima" i kao takvi se prodaju drugim proizvođačima.

Na primer, 2017. proizvođač luksuznih automobila "Aston Martin" je objavio da će "Rimac automobili" raditi hibridni baterijski set za njihov novi model "AM-RB 001". Tom su prilikom Rimčevu kompaniju predstavili kao priznatu kompaniju čija tehnologija baterija prednjači u svetu. Sa prvim automobilom počeli su pristizati i prvi veći investitori.

Za 12 godina od očeve garaže do miliona i vlasnika Bugatija

Kompanija "Rimac automobili" toliko je uspešna da je postala vlasnik francuske fabrike za proizvodnju sportskih vozila "Bugati". Mate Rimac ostvario je tako veliki uspeh za samo 12 godina, od kada je u navedenoj garaži osnovao startap kompaniju.

Njegov automobil "Concept One" (prvi električni u Hrvatskoj) ubrzava od 0 do 200 kilometara za sat za 6,2 sekunde!

"Počeo sam u garaži. Dve godine nakon što sam osnovao firmu, pridružila su mi se dva zaposlena. Imali smo jako teških vremena, nismo znali hoće li kompanija da preživi do sledećeg meseca. Mnogi meseci na početku bili su čista borba za opstanak. Kada smo predstavili 'Concept One' bilo nas je 11, a prošle godine smo premašili 1.000 zaposlenih", rekao je on prilikom predstavljanja saradnje sa Bugatijem, a preneo HRT.

"Kao što izreka kaže, sve je nemoguće dok to neko ne napravi", Rimčeva je poruka.

(Kurir.rs/ Mondo)

Bonus video:

14:43 DŽEJ KAO MILIONER IZ BLATA! Šaban počeo karijeru na GOLOM OTOKU! Bulić i Trivan otkrili šta nas čeka u novim FILMOVIMA O POZNATIMA