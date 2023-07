STIŽE PUN MESEC U VODOLIJI! Spremite se, jer će prodrmati sve, a OVA ČETIRI ZNAKA napraviće radikalne poteze i PREKINUTI ODNOSE

Pred nama je izazovan astrološki period koji nam pored retrogradne Venere, Neptuna, Saturna i Plutona donosi i pun mesec u Vodoliji, koji počinje 1. avgusta.

U astrologiji, pun Mesec predstavlja vrhunac emocionalnih stanja i često se smatra vremenom kada se naglašavaju i oslobađaju duboka osećanja. Ovo je vreme kada su emocije pojačane i kada su mnogi ljudi skloni introspekciji i razmišljanju o svojim unutrašnjim stanjima.

Pun Mesec u Vodoliji obično donosi kombinaciju energija Vodolije i energija Meseca. Vodolija je znak koji simbolizuje inovacije, progres, nekonvencionalnost i društvenu svest. Ovo je znak koji teži slobodi, individualnosti i često donosi promene u našem društvenom okruženju. Mesec, s druge strane, predstavlja naše emocionalno stanje, potrebu za bliskošću i vezama.

Velike promene

Kada se ove dve energije spoje, to može dovesti do velikih unutrašnjih promena. Ovo je vreme kada se možemo osećati inspirisano da istražimo nove ideje, preispitamo društvene norme i razmišljamo o tome kako se uklopiti u zajednicu na nov i autentičan način. Možda ćemo se osećati hrabro da izrazimo svoje jedinstvene ideje i stavove, bez obzira na to što drugi misle.

Pun Mesec u Vodoliji takođe može doneti naglasak na društvene odnose i prijateljstva. Ovo je vreme kada se možemo povezati s ljudima iz naše zajednice, ali i stvarati nove veze s istomišljenicima. Osećaj zajedništva može biti pojačan, a ljudi mogu biti skloni sarađivati na projektima koji imaju šire društvene ili humanitarne ciljeve.

Ne pogađa sve

Ipak, važno je napomenuti da je uticaj punog meseca individualan i zavisi od niza faktora u natalnoj karti svake osobe. Neke osobe mogu osećati ovu energiju intenzivnije nego druge, dok neki možda neće primetiti značajne promene u svom emocionalnom stanju.

U svakom slučaju, pun mesec u Vodoliji može biti vreme oslobođenja i unutrašnjeg rasta. To nas podstiče da istražimo nove mogućnosti, razmišljamo izvan ustaljenih okvira i osetimo povezanost sa širim svetom i ljudima oko nas. Ovo je idealno vreme za prihvatanje promena i otvorenost ka novim idejama i perspektivama.

Pun Mesec u Vodoliji će najviše uticati na Vodolije, Škorpije, Bikove i Lavove. Ovo simbolizuje kraj jednog životnog ciklusa kako bismo se pripremili za novu životnu fazu.

Vodolija

Pun Mesec u vašem znaku donosi vam velike promene i kraj jednog životnog ciklusa. Nije isključeno da će doći momenat u kojem vam je "dosta svega", pa ćete doneti odluke koje će promeniti tok budućnosti. Nakupljene frustracije, nesigurnost i razražljivost biće propratne manifestacije ovog astrološkog perioda.

Škorpija

Supermesec u vašem četvrtom polju donosi vam porodičnu dramu. Pojedini pripadnici vašeg znaka doneće odluku o preseljenju. Imaćete učestale rasprave sa jednim članom porodice. Moguće su komplikacije oko stana.

Bik

Ovaj astrološki period je alarm za vašu poslovnu situaciju. Jednostavno dolazi period godine u kojem mora na poslu sve da se manja, pa čak i vaši stavovi. To ćete doživeti kao pobunu i takve promene vam neće odgovarati. Nije isključeno da ćete morati da se prilagodite nečemu što se kosi sa vašim uverenjima.

Lav

Pun Mesec u polju partnerstava donosi vam krizu. To je nova životna faza u kojoj će vam biti potrebno više slobode u odnosima. Ukoliko imate poslovnog partenra, ne treba da povlačite nikakve radikalne poteze.

