MESEČNI HOROSKOP ZA AVGUST 2023. GODINE: Ribama stiže nova ljubav, a Rakovima odavno zaslužene pare! Pogledajte šta vas čeka!

Novi mesec je pred nama, a sa njim stižu i novi izazovovi. Pogledajte šta su zvezde pripremile svi horoskopski znacima tokom avgusta.

OVAN

Ljubav

Mali i veliki ljubavni izazovi očekuju slobodne Ovnove tokom avgusta. Uživanje vas neće mimoići, bilo da uživate u putovanjima, odmoru i zabavi sa bliskim ljudima, bilo da vam zadovoljstvo pričinjavaju zanimljive osobe koje su oko vas i flertovanje sa njima. Šanse da promenite emotivni status i te kako postoje, a da li će to biti na duži ili na kraći rok, to već zavisi od mnogo faktora. Probajte da se opustite u potpunosti i da uživate, ne opterećujući se time da li je “to to” ili pak samo prolazna avantura. I neke stare simpatije i ljudi iz vaše prošlosti sada mogu ponovo postati aktuelni – da li će sve ostati samo na obnovi kontakta ili će se pretvoriti u nešto više – videćemo.

foto: Shutterstock

Zauzeti – pomalo truckav teren je pred vama i biće potrebna dobra komunikacija, manjak kritike i višak uživanja i strasti da bi se lako prošlo kroz ovo.

Posao

Neke svoje modele ponašanja ćete shvatiti da morate da menjate jer niste zadovoljni ni svojim učinkom ni rezultatima koje postižete. Neki od vas će se povući kroz odlazak na odmor, neki će shvatiti da su previše obaveza preuzeli na sebe I malo usporiti, a biće I onih koji će se u ovom mesecu vratiti na staro radno mesto, obnoviti neka znanja ili kurseve. Od drugog dela meseca komunikacija će u radnom okruženju postati zahtevnija a tada bi trebalo obratiti pažnju I na dogovore koje sklapate.

Zdravlje

Potreba za promenom navika, redovnijom fizičkom aktivnošću i ishranom, boljim snom i odmorom. Uglavnom sitnija, brzo rešiva zdravstvena problematika.

BIK

Ljubav

U emotivnom životu onih koji su u braku ili žive zajedno će se češće provlačiti sitne čarke, nerviranja manja ili veća. Partner vas može iritirati povremeno svojom pipavošću, strašljivošću ili nesposobnošću da se izbori sa nekim situacijama. Ili će vas pak dovoditi do ivice živaca to što ima sto i jednu zamerku, kritiku i mišljenje kada ga niko za isto nije pitao. Onima koji su u vezama porodični segment može oduzimati dosta vremena i energije pa nećete baš uvek imati strpljenja za voljenu osobu. Generalno gledano, češće ćete se nego inače preispitivati u vezi odnosa i biti nezadovoljni.

foto: Shutterstock

Slobodni – jeste vreme za ljubavna dešavanja, ali da li će novozapočeti odnosi zaživeti i potrajati – biće vidljivo već tokom septembra meseca. Prošlost vas sada podseća na sebe i mogući su kontakti sa eks partnerima.

Posao

I u ovom mesecu finansijski prilivi neće biti dovoljni da pokriju sve troškove – najpre one vezane za dom i članove porodice, pogotovo što vas u drugom delu meseca tu očekuju potpuno neplanirani, možda i veći izdaci. Što se posla tiče, u prvom delu avgusta uglavnom standardno bavljenje obavezama, a moguće je da ćete videti i neke pozitivne pomake. U drugom delu meseca nešto više napetosti u radnom okruženju i zahtevnije obaveze. Poslednja nedelja avgusta donosi povoljne informacije koje ste dugo čekali.

Zdravlje

Promenljivo u zdravstvenom segmentu. Potrebno vam je više fizičke aktivnosti, ali i više odmora i opuštanja da biste lakše izlazili na kraj sa stresom koji će biti prisutan.

BLIZANCI

Ljubav

Vrlo aktivno i pod jakom energijom polje doma i porodice ostavlja više mogućnosti onim parovima koji su u braku ili žive zajedno. Ili majstorišite po kući, renovirajte, menjajte kućne aparate (ili ostavite majstore da se bakću time a vi gledajte da zbrišete na odmor, izlet, putovanje)…ili se spremite da jedno drugom kiduckate živce i međusobno se nervirate. Ta kiduckanja nerava mogu biti i zbog banalnih stvari (čiji je red da pere sudove i ko ostavlja prljavu kadu nakon tuširanja), a mogu biti i zbog toga što ćete povremeno osećati nepoverenje i sumnju. Oni koji su u vezama neka koriste avgust za što više zajedničkih akcija, putovanja. Neka vas ne drži mesto.

Slobodni – naskitaćete se, napričati i naflertovati za sve pare. Neko sa novim osobama, neko sa starim, neko uživo, a neko preko društvenih mreža.

foto: Shutterstock

Posao

Iako ćete sigurno jedan deo avgusta provesti van poslovnih tokova i otići na odmor ili makar gledati da češće idete na kraća putovanja, izlete i resetujete se – ipak će se ovaj mesec pokazati kao zahtevan za vas. Obaveza i kontakata je dosta i bićete prilično aktivni, a sa druge strane – nešto u vezi posla će vas opterećivati. Da li je to lošija komunikacija sa saradnicima i šefovima, da li su propusti i problemi na koje ćete nailaziti, da li papirološka pitanja koja su se zakomplikovala ili pak pojačani troškovi – već je individualno.

Zdravlje

Hronični bolesnici su osetljiviji tokom avgusta. Generalno – moguće su tegobe sa stomakom, kostima i zglobovima, kao i alergije.

RAK

Ljubav

Komunikacija i dogovori sa partnerom će i tokom avgusta predstavljati i najjaču, ali i najslabiju stavku u vašem odnosu. Ukoliko budete poštovali da imate različita mišljenja po nekim pitanjima i ukoliko bude manje tvrdoglavosti – naći ćete put i do rešenja, i do dogovora, i do ostvarivanja onog što ste zamislili i ovaj vam mesec može proći vrlo aktivno i sa dobrom energijom. Ukoliko budete zadrti, teški i kačili se za sitnice kao da vam život znače, zamerali jedno drugom sve i svašta – jasno vam je da ćete samo nepotrebno uneti tenziju u vašu vezu. Nemojte da to bude onaj fazon – ne možemo da se dogovorimo ako se pre toga dobro ne isposvađamo.

Slobodni – pojačane društvene aktivnosti, više flertovanja i komunikacija sa zanimljivim osobama. Neko će se baš potruditi oko vas. Na vama je šta ćete dalje.

foto: Shutterstock

Posao

Finansijski je avgust nešto bolji po vas, iako će povremeno prilivi kasniti. Po pitanju troškova umećete da se iskontrolišete i da trošite samo na ono što je zaista potrebno. Što se poslovnog dela tiče, ulazite u avgust naglavačke, jer istovremeno radite više poslova i obaveza, pokušavate da se organizujete, a nalećete na prepreke i probleme. Iako će se neke stavke prolongirati, biće rešene na kraju. Povedite nešto više računa o komunikaciji sa saradnicima i ne nervirajte se previše oko svake sitnice.

Zdravlje

Sitnije zdravstvene tegobe – osetljiv vam je stomak i disajni organi. Moguće su i alergije od polovine meseca.

LAV

Ljubav

Koliko ćete biti zadovoljni odnosom u kojem ste zavisiće i od toga koliko ste zadovoljni sobom, ali i od toga koliko dobijate od partnera. A sada će zaista biti potrebno mnogo, neuporedivo više pažnje od voljene osobe da bi vam srce bilo na mestu. Povremeno čak možete imati osećaj da što dajete više partneru – dobijate manje od njega. Malo smanjite svoja očekivanja od voljene osobe i od odnosa; partner će vam pružiti potrebnu pažnju, ali nekim svojim tempom. Bez kraljevskog tretmana svakako nećete ostati. I batalite ljubomoru – partner ne zna gde udara od obaveza, zato i nije toliko posvećen vama.

Slobodni Lavovi – biće teško prići vašem srcu. Da uživate, zabavite se, čačkate, flertujete – to da, ali da se istinski zaljubite – to teško. Neko zbog prošlih iskustava i grešaka, neko zato što se neće naći “dostojan protivnik” za vas.

foto: Shutterstock

Posao

Osećaćete pritisak kroz finansije, koliko god da zarađujete i imate. Za vas se svakako preporučuje da vodite računa na šta vam odlazi novac i da ne kasnite sa obavezama koje treba izmiriti. Poslovno – dosta izazova, ali oni i te kako mogu delovati podsticajno na vas. Postoji pojačana želja za dokazivanjem i pobeđivanjem, a nije nemoguće da neki od vas tokom avgusta dobiju i informacije o boljoj poziciji. Pojačane obaveze, naročito tokom treće dekade meseca. Manje teškoće u komunikaciji tada.

Zdravlje

Ne forsirajte sebe previše, pogotovo ako ste u “ozbiljnim” godinama ili sa hroničnim tegobama. Problemi su vezani za stomak i za alergije.

DEVICA

Ljubav

Nezadovoljstvo u odnosu postoji. Oboje ste ubeđeni da ste u pravu i imate neka svoja viđenja i situacija i celokupnog odnosa, a ta vaša viđenja se sada ne poklapaju. Nije poenta u tome da se povučete, svako u svoj ćošak i da čekate da se situacija reši sama od sebe ili da se pravite da problem ne postoji – to će vas samo dodatno udaljavati. Nije poenta ni da prekidate pa da se tri dana kasnije vraćate jedno drugom, a opet ništa niste suštinski rešili. Vratite se korak unazad, oboje. Sve do momenta kada su počeli da se gomilaju problemi – nadjite gde je koren i vidite da li ga je moguće “ozdraviti” ili ipak ne.

Slobodne Device – moguć je razgovor sa bivšim partnerom i od tog razgovora će zavisiti da li ćete dati još jednu šansu ili otići svako na svoju stranu, ovaj put zaista. Period pogoduje i letnjim ljubavima i avanturama.

foto: Shutterstock

Posao

Promene, jaka dinamika i dosta poslovnih aktivnosti vas očekuje tokom avgusta. Imaćete u početnoj fazi poteškoću da se sa promenama uklopite, ali će se do ulaska u treću dekadu meseca sve slegnuti i stabilizovati. Imate planove i nove ideje, vaše su ambicije dosta pojačane i od drugog dela meseca počećete ozbiljnije da se “gurate” u prvi plan. Ukoliko niste zadovoljni trenutnim poslovnim pozicijama – sada nije vreme za konkretnije promene, ali od jeseni – da. Finansije bolje u drugom delu meseca.

Zdravlje

Stomačna regija je nešto osetljivija, a postoji i mogućnost povreda. Prijaće vam rekreacija, šetnje.

VAGA

Ljubav

Trudili se ili ne trudili – društveni život će dodatno buknuti i lako ćete se povezivati sa osobama koje upoznajete – moguća su nova prijateljstva i osobe koje će imati uticaj na vaš život. Naravno da će se kroz sve ovo provlačiti i emotivne prilike (i neprilike). Međutim, trenutno ne možemo pričati da će vam se otvoriti mogućnosti za trajniju i ozbiljniju ljubavnu priču. Možda ni vi niste spremni na to? Flertići i avanturice će počinjati brzo i intenzivno, ali je moguće da će se isto tako brzo i završavati. Imaćete čak i „bljeskove“ potrebe da se okrenete ka prošlosti, ali ni tu šanse za trajno pomirenje nisu spektakularne. Ono što je sigurno jeste da ćete se jako dobro provesti i neka vam to bude jedino bitno. Zauzeti – nije loš period za vas, ako izuzmemo povremene nesporazume i lošiju komunikaciju sa partnerom.

foto: Shutterstock

Posao

Nečim niste zadovoljni – da li trenutnim poslovnim pozicijama, da li obimom obaveza, da li odnosima sa kolegama i saradnicima ili ste se jednostavno istrošili mentalno i fizički i ne aktivira vas ništa posebno. Imaćete tendenciju da otaljavate obaveze na dnevnoj bazi i vrlo je moguće da u drugom delu meseca shvatite da ste napravili gomilu propusta koje treba ispravljati što pre. Vama bi najviše odgovaralo da tokom avgusta uzmete odmor i odete negde što dalje, jer nećete biti istinski prisutni na poslu.

Zdravlje

Prisutan je umor, nervoza, problem sa spavanjem i stomakom. Moguće su i alergije, hormonski disbalans.

ŠKORPIJA

Ljubav

Partner i vi ste trenutno na različitim talasnim dužinama i nešto vas odvaja. Moguće je da vas odvajaju obaveze, najviše vezane za poslovni i porodični sektor, ali je moguće i da vas odvaja kilometarska distanca, da u ovom periodu niste jedno pored drugog. Šta god da je u pitanju – biće potrebno uložiti više strpljenja i truda kroz komunikaciju, ali istovremeno ne zaboraviti da se posveti pažnja drugoj strani – jer se sada lako možete naljutiti jedno na drugo ako se osetite zapostavljeno. Savetuje vam se što više zajedničkih trenutaka u zabavnim aktivnostima, druženjima, putovanjima, provodu.

Slobodne Škorpije – kontakt sa bivšim partnerima je moguć, ali samo zarad zaključenja i stavljanja tačke na tu priču. Potencijalne obnove ne bi bile uspešne. Nove ljubavi (avanture) idu kroz posao ili izlaske, društvene mreže.

foto: Shutterstock

Posao

Fokusiranost na prioritete, trud i velika angažovanost i aktivnost vas očekuju tokom avgusta. Ne žalite to što ćete biti maksimalno posvećeni – sve ovo će doneti više nego dobre rezultate – i one poslovne, ali i one što se finansija tiče. Koliko god vam povremeno bilo naporno – ne propuštajte prilike da se dokažete i izbijete u prvi plan. Imaćete opterećenja zato što ćete neke dogovore, papirologiju ili poteze morati da prepravljate, ponavljate, ispravljate greške – ali ćete zato ostvariti svoje poslovne planove.

Zdravlje

Dosta korektna zdravstvena situacija. Možda bi bio dobar momenat da se ode na kontrolu kod zubara ili pak da se nešto promeni u načinu ishrane.

STRELAC

Ljubav

Imate osećaj da se jednim velikim delom vaš odnos pretvorio u ravnu crtu. Momenata inspiracije, dešavanja i akcije, zabave i snažnog ispoljavanja osećanja je prilično malo, a previše je onih trenutaka u kojima postoji monotonija, vrtenje u istom krugu na dnevnoj bazi, ili pak imate malo zajedničkih trenutaka zbog obaveza i vas i partnera. U ovakvoj fazi se otvara mogućnost da vaša komunikacija bude lošija nego inače, ili da se pak potraži nešto zanimljivo „sa strane“ što bi vas inspirisalo. Doduše, možete se više okrenuti ka prijateljima, i u njihovom društvu pronaći više zabave, ali neki od vas mogu i da budu na iskušenju ulaska u avanturu.

Slobodni Strelčevi – treba iskoristiti ovaj mesec za putovanja, za društvene aktivnosti i zabavu. Sem kratkotrajnih letnjih „ljubavi“ za vas sada nema ništa drugo.

foto: Shutterstock

Posao

Ni u poslovnom segmentu ovo nije posebno inspirativan period i uglavnom će se sastojati u redovnom obavljanju obaveza na dnevnoj bazi. Eventualno će nešto više biti inspirisani oni koji sarađuju sa inostranstvom i stranim firmama – najpre zato što ih verovatno čeka jedno ili više poslovnih putovanja. Premor je evidentan kod vas, pa su samim tim moguće I manje greške. Povremena poslovna problematika, posebno u drugom delu meseca – kao i nešto lošija komunikacija sa saradnicima.

Zdravlje

Dosta solidna zdravstvena situacija tokom celog meseca. Bilo kakva problematika biće lako i brzo rešiva.

JARAC

Ljubav

Jarčevi će u emotivnom smislu tokom avgusta često bacati pogled unazad. Neki od vas će preispitivati svoju ulogu u odnosima koji su iza vas i izvlačiti zaključke o tome šta u budućnosti žele, a šta više neće dozvoliti sebi. Drugi će, pak, imati konkretna dešavanja sa bivšim partnerom, ali lako je moguća obnova samo intimne komponente vašeg odnosa. Razmislite da li vam je to dovoljno. Što se potencijalnih novih osoba tiče – tokom avgusta je malo verovatno da će neko doći i zadržati se na duže. Flertovi da, prolazne avanturice i letnje ljubavi – da.

Zauzeti Jarčevi – komunikacija sa partnerom će biti i najbolja ali i najlošija stavka u vašem odnosu. Tu ćemo verovatno imati većih oscilacija i lako ćete prelaziti iz razumevanja, bliskosti i poverenja u fazu tvrdoglavosti, ćutljivosti i obostrane nedokazanosti.

foto: Shutterstock

Posao

Suštinski, ovo je dobar poslovni period za vas. Da, i te kako je moguće da u avgust zakoračite kroz nešto napetije odnose sa saradnicima, kroz zategnutiju komunikaciju i teže postizanje dogovora, ali s obzirom na to koliko ste vi staloženi i koliko ste odlučni da ostvarite svoje interese i ciljeve sve ovo će biti samo prolazna prepreka na vašem putu. Očekuje vas poslovna stabilnost, obaveze ćete možda sporije ispunjavati, ali bez probijanja rokova. Prilivi će biti više nego korektni, samo troškarite manje.

Zdravlje

Mogućnost alergija i tegoba respiratornog trakta. Stariji – manja problematika sa zglobovima, stomakom, venama.

VODOLIJA

Ljubav

Za solo Vodolije ovo nije savršen mesec ako vam je na pameti da uplovite u priču koja je ozbiljnije emotivne prirode. Za uživanje u flertu, za intenzivne ali usputne odnose – da. Neko vam se baš baš može dopasti, ali to je ili zauzeta osoba ili osoba koja sa vama želi samo provod i strast. TAkođe, sada je moguće da se uspostavi kontakt sa bivšim partnerima i to onima koji su već jednom žestoko prodrmali vaš svet i vaše emocije. Zaista nisam sigurna da će biti nešto od ovoga, ali ako vam je to želja – pokušajte.

Zauzete Vodolije – nemojte da se kačite za sitnice, male propuste i greške, i ne upadajte sa voljenom osobom u začarani krug dokazivanja ko je u pravu. Pokušajte da izbegnete sve ovo i više se fokusirajte na zajedničko uživanje, putovanja, svaki slobodni trenutak koristite za ljubav i strast.

foto: Shutterstock

Posao

U avgust ulazite ili premoreni ili pod teretom obaveza koje su se iz nekog razloga nagomilale. Takođe, postoji i zabrinutost jer vam već neko vreme troškovi samo rastu. Sa obavezama ćete izaći na kraj – sa nekima odmah tokom prve dekade avgusta, sa drugima u poslednjoj nedelji meseca. Ali, sve će biti završeno na vreme. Što se finansija tiče – u ovom mesecu pokušajte da se ne rasipate previše, iako će prilivi biti dosta ujednačeni i stabilni. Period obnove uspešnih saradničkih odnosa iz prošlosti.

Zdravlje

Osetljivost grla, stomaka i kože. Moguće su prehlade, alergije. Više obratite pažnju na ishranu.

RIBE

Ljubav

Mnogo kompromisa i strpljenja je potrebno onima koji su u vezama, a pogotovo onima koji žive zajedno. U avgust ulazite kroz zategnutu komunikaciju i nesporazume, a kod nekih parova može delovati kao da se sve manje razumete a sve više distancirate. Ovo nije nepopravljivo stanje, ali ćete oboje morati da popustite. Neki zarad iskrenih emocija koje postoje, a neki zarad svega onoga što su zajednički gradili i svega onoga što vas veže. Vaše emotivne relacije će i na dalje biti pod pritiskom i jako je bitno da stvari rešavate, a ne da ih gurate pod tepih. Prilagođavanje, razumevanje i spremnost na promene je ključ za uspeh.

Slobodne Ribe – moguće su obnove kontakata iz prošlosti, moguće su i nove ljubavne priče. U oba slučaja – realno sagledajte i osobu i situaciju, a i vi budite spremni da se više potrudite.

foto: Shutterstock

Posao

I tokom avgusta ćete imati tendenciju da preuzmete previše na sebe i da se onda nervirate zato što vaši planovi ne funkcionišu kako ste zamislili. Jako je bitno kako ćete se organizovati – dajte sebi dovoljno prostora i vremena, ne radite šest stvari odjednom jer ćete tako otvoriti prostor za kašnjenja i greške. Finansijski ćete proći više nego dobro, jer postoji prostor za povećane prilive, ali vam neplanirani troškovi mogu dobrano isprazniti novčanik. Suštinski, ovo je dobar poslovni mesec za vas.

Zdravlje

Tražite što više prostora da se odmorite i relaksirate, jer vam je to zaista potrebno.

(Kurir.rs/Telegraf)

