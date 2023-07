SKANDALI KOJI SU OBELEŽILI ŽIVOT POLA RUBENSA: Dvostruki dobitnik Emija 6 godina krio od javnosti da se bori protiv raka

Glumac Pol Rubens koji je umro juče uveče u 70. godini, ostaće upamćen po ulozi po ulozi Pee- we Hermana. Godinama se u tajnosti borio sa rakom. Nakon što se proslavio desili su se veliki skandali.

- Sinoć smo se oprostili od Pola Rubensa. Kultni američki glumac, komičar, pisac i producent čiji je voljeni lik Pee-wee Herman oduševio generacije dece i odraslih svojom pozitivnošću, hirovitošću i verom u važnost dobrote. Pol se godinama hrabro i u tjnosti sa rakom svojom prepoznatljivom upornošću i duhovitošću. Njegov talenat zauvek će živeti u panteonu komedije i u našim srcima kao dragoceni prijatelj i čovek izvanrednog karaktera i velikodušnosti duha - piše na Instagram stranici glumca Pola Rubensa koji se borio sa opakom bolešću.

- Molim vas, prihvatite moje izvinjenje što nisam javno izneo ono s čime se suočavam poslednjih šest godina. Uvek sam osećao veliku količinu ljubavi i poštovanja od svojih prijatelja, obožavalaca i simpatizera. Toliko sam vas sve voleo i uživao stvarajući umetnost za vas - napisao je on u poruci koju je njegova porodica objavila nakon njegove smrti.

Karijera Pola Rubensa

Rubens je stvorio voljenog Pee-Wee Hermana sa pokojnim FilomHartmanom, što je dovelo do HBO-ovog specijala 1981. i konačno njegovog filma 1985. "Pee-Wee's Big Adventure". To je dovelo i do njegove hit TV serije "Pee-Wee's Playhouse", koja se prikazivala od 1986. do 1991. zajedno sa filmom "Big-Top Pee-Wee" iz 1988. godine.

Skandali

Dvostruki dobitnik Emija uhapšen je 1991. zbog nepristojnog ponašanja u bioskopu za odrasle na Floridi.

Policijska racija u njegovoj kući 2002. dovela je do optužbe za posedovanje dječje pornografije, koja je kasnije smanjena na posedovanje opscesnog materijala.

Glumac iz serije "The Blacklist " vratio je Hermana na Brodveju 2010. godine. Kao i u Netfliksovom filmu "Pee-Wee's Big Holiday" 2016. godine.

U maju ove godine, Rubens je tužio akcionara suvenira sa tvrdnjamada su rekviziti koje je pozajmio iz svog kultnog televizijskog programa uzeti za ličnu upotreb, da su neki čak i prodati, a da on nije ostvario nikakvu zaradu. Pokrenuo je pravni postupak protiv Džejmsa Komisara i njegove komapnije The Comisar Collection.

U tužbi je Rubens naveo da su neki stari, legendarni rekviziti iz njegove hit televizijske serije "Pee-Wee's Playhouse" bili uzeti i korišćeni na način na koji on nije odobravao.

Rubens je razumeo da će rekviziti na kraju biti deo "Muzeja televizije' za javno izlaganje, uz obećanje da će te stvari moći da preuzme kad god to zatraži. Komičar je rekao da je kasnije otkrio da muzeja zapravo uopšte nema a Komisar je držao predmete za svoju privatnu kolekciju.

(Kurir.rs/ŽenaBlic)

