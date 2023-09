NAPRAVE RAČUN OD NEKOLIKO HILJADA I "ZAPALE" Srpska tiktokerka NAPALA BEOGRAĐANE zbog bizarne navike: "Popiju 5-6 kafa i odu"

Snimak korisnice TikToka iz Srbije postao je viralan na društvenim mrežama nakon što je ispričala iskustvo svoje poznanice koja radi u kafiću, a koja tvrdi da veliki broj ljudi iz Srbije naruči nekoliko kafa u kafiću, da bi zatim, nakon popijenog pića jednostavno otišli, bez plaćanja računa.

Devojka, koja se na TikToku potpisuje kao Andri Milija, objavila je snimak u kojem je ispričala situaciju sa kojom se njena poznanica, koja radi kao konobarica, i njene kolege sa posla. Kako je navela, nakon što petoro ili šestoro ljudi popije kafu koju su poručili i tom prilikom naprave račun od par hiljada dinara, jednostavno se pokupe i odu.

"Naprave račun dve, tri hiljade i odu"

"Pričam sad sa jednom devojkom, koja radi u kafiću koji je baš prometan i kaže da joj svaki dan, ne samo njoj, već svima u smeni se desi da ljudi popiju svoje piće i samo odu. Prosto, pogledaju trenutak kada mogu da ustanu i da odu - i odu. Piju kafe otprilike, nabiju račun dve, tri hiljade, popiju pet ili šest kafa, njih petoro ili šestoro i samo se pokupe i odu.

Da l' je to moguće, ljudi, šta radite, bre?! Pijete kafe za džabe u kafićima. Mislim, OK, kapirala sam negde da to postoji, ali ne mogu da shvatim taj mentalni sklop ljudi koji uzmu, kao popiju piće, jedu u restoranu, pa zapale", ispričala je ona.

U komentarima koji su nastupili, njeni pratioci su izrazili šok i nevericu, a bilo je i onih koji su odbili da poveruju u ovakvu priču.

"A, šta mora da se plati kafa u kafiću?", bio je samo jedan od njih.

Kako je navela u komentarima, ovakav način ponašanja gostiju navodno se odvija u kafiću koji se nalazi u sklopu jednog beogradskog šoping centra.

