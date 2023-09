OVO SU HOTELI ZA KOJE MNOGI KAŽU DA SU UKLETI: Neki čak tvrde da su naleteli na duha Merilin Monro, od ovog mesta podilazi JEZA

Ljudima je oduvek bilo zanimljivo onostrano, priče o duhovima i neobjašnjivim stvarima, a mnogi hoteli širom sveta slove za uklete, pa to dodatno raspiruje ljudsku maštu.

foto: Profimedia

Tu su glamurozni duhovi iz Holivuda, dalje, žrtve tragičnih nesreća koji su ostali zarobljeni u zdanjima gde su nastradali, do onih stegnutih viktorijanskih po Indiji i ostalim zemljama koje su bile britanske kolonije, a sve ovo natprirodno privlači brojne turiste, pa hoteli ni ne beže od ovakve reklame. Naprotiv, neki čak i koriste paranormalno, pa neretko postije upravo takve posebne ture.

Ima znatiželjnih, ljubitelja horora i mistike koji će vrlo rado odsesti u jednom takvom hotelu, a ima ih širom sveta... Ovo su samo neki od njih.

Hotel Langam, London

Ovaj londonski hotel, koji je otvoren 1865. godine i čiji su gosti bili i neki velikani poput Marka Tvena, Oskara Vajlda ser Artura Konana Dojla, navodno učestalo opsedaju duhovi.

Svedoci su najčešće spominjali onog iz sobe 333, muškarca u viktorijanskoj večernjoj toaleti, koji se ukazuje jedino tokom meseca oktobra.

Od poznatih ličnosti, u podrumu se povremeno može videti duh Napoleona III, a ujutru je u hotelu najaktivniji duh mladog nemačkog princa koji je ovde počinio samoubistvo skokom kroz prozor, početkom 20. veka.

Jedan od gostiju tvrdi i da je video muškarca u vojnoj uniformi pored prozora na četvrtom spratu, a navodno je reč o njemačkom princu koji je skočio kroz prozor pre početka Prvog svetskog rata.

Ako vas zanimaju hoteli, na pravom ste mestu... Bezobrazno bogata porodica Marčenko drži luksuzni hotel "Rajsko mesto" koji je poprište mnogih zgoda i nezgoda, a to je okosnica nove serije JAČA OD SUDBINE koja će se emitovati od 20. septembra svakog radnog dana u dva termina, od 15h i od 22h na Kurir televiziji.

The Hollywood Roosevelt, Los Anđeles

Smešten na holivudskom Walk of Fame, u srcu Los Anđelesa, The Hollywood Roosevelt hotel datira još iz zlatnog Holivuda, tačnije 1926.

Merilin Monro je u njemu živela čitave dve godine, a malena Širli Templ je stepovala na stepeništu. Brojni VIP gosti su odsedali u hotelu tokom godina, među njima i Klark Gejbl i Ernest Hemingvej, a neki od njih su izgleda zaboravili da se odjave.

Viđanje duhova poznatih se redovno prijavljuje, posebno u vreme renoviranja. Tako su mnogi gosti u ogledalima svojih soba videli duh Merilin Monro, a pojedini posetioci su prijavili duh devojčice u plavom koji se igra po hotelu

La Fonda on the Plaza, Santa Fe

Otelovljujući luksuz u srcu Santa Fe u Novom Meksiku, La Fonda on the Plaza hotel poznat je i po sablasnim susretima. Duga istorija hotela čini njegovu ukletu listu dugom i kontinuiranom.

Izveštaji o duhovima sudije koji je upucan u predvorju, nevesti ubijenoj u bračnoj noći i biznismenu sa porokom kockara, samo su neki od mnogih proganjajućih pojava na koje možete naići tokom svog boravka u La Fondi.

Hotel del Coronado, San Dijego

Iako možda prepoznajete Hotel del Coronado iz filma "Neki to vole vruće" sa Merilin Monro, odmaralište San Dijego ima jezivu istoriju. 1892. Kejt Morgan se prijavila na recepciji hotela za Dan zahvalnosti. Međutim, njen boravak trajao je samo pet dana, a petog dana Morgan je sebi oduzela život.

Njena priča se može pročitati u hotelskoj knjizi "Beautiful Stranger: The Ghost of Kate Morgan" and the Hotel del Coronado. Od tada su gosti i zaposleni u hotelu iskusili niz zapanjujućih treperenja, povetarca, mirisa i zvukova u gostinjskoj sobi na trećem spratu u kojoj je boravila Kejt.

Hotel Monteleone, Nju Orleans

Smešten u Nju Orleansu, Luizijani, Hotel Monteleone poznat je po svojoj ukletoj istoriji. Kroz generacije gostiju i osoblja, izveštaji o duhovima bili su redovna pojava.

Među duhovima koji se nižu u hodnicima hotela Monteleone su čovek po imenu Vilijam "Red" Vajldemer, koji je umro u hotelu, i mališan po imenu Moris Berger. Duhovi na koje naiđete tokom svog boravka mogu biti prijateljski nastrojeni, ali osećaj jeze neće vas napuštati.

The Hotel Chelsea, Njujork

Hotel Chelsea bio je utočište za umetnike iz celog sveta, od Marka Tvena preko Edi Sedžvik do Ume Turman.

Hotel je dom je brojnih duhova, uključujući umetnicu po imenu Nađa koja je pobegla od kuće i Meri, preživelu putnicu sa Titanika, koja proganja peti sprat. Ali možda je najpoznatiji kao mesto gde je navodno izvršeno ubistvo Nensi Spandžen od strane njenog dečka, basiste Seks Pistolsa Sida Višsa, piše Harpeers Bazar.

Lizzie Borden Bed & Breakfast, Fall River, Masačustes

Ovo je mesto krvavog ubistva, kuća Lizi Borden, koja je optužena za ubistvo oca i maćehe sekirom, dostupna je svima koji žele da provedu noć u jednoj od soba.

Možete čak i da iznajmite celu kuću kako biste doživeli noć stvarnog terora, jer je to jedan od najpoznatijih nerešenih zločina u američkoj istoriji. S obzirom na divlju prirodu napada, ostavivši Lizi sebe kao glavnu osumnjičenu za brutalni napad koji se dogodio 4. avgusta 1892., ova kuća svakako nije san za ugodan godišnji odmor.

Shanley Hotel, Njujork

Ljudi koji ostaju u ovom hotelu izričito nameravaju da dožive paranormalni događaj, zbog čega će ih glavni menadžer i istraživači dočekati s opremom koja olakšava otkrivanje duhova, odnosno paranormalnih aktivnosti.

Uz istoriju skandala i ubistava to je mesto samo za hrabre, budući da se objekti, s viktorijanskim ukrasima gotovo i nije promenio tokom godina, a okolinom vlada čudna energija.

Historic Anchorage Hotel, Enkoridž, Aljaska

Zaposleni ovog hotela, okruženi neplodnim krajolicima Aljaske, govore o snažnoj prisutnosti paranormalnih pojava, koje su iskusili čak i gosti.

Stručnjaci koji su istraživali mesto tvrde da su zabeležili ukupno 32 duhova, uključujući i devojku koja je počinila samoubistvo u hotelu dan pre svog venčanja.

Villisca Ax Murder House, Vilska, Ajova

Na ovom mestu, poznatom pod nazivom "kuća ubica sekirom", 1912. godine masakrirano je osam osoba: šest članova porodice Mur i dva gosta. Brutalno su bili ubijeni sekirom i rečeno je da njihovi duhovi i dalje žive u ovoj kući koja se nalazi u mestu Vilska u saveznoj američkoj državi Ajovi.

Boravak može da se rezerviše u sklopu dnevne ture ili noćni poseta koja uključuje noćenje na ovom mestu. Vlasnica Marta Lin tvrdi da je vrlo malo gostijuotišlo bez nekog iskustva sa paranormalnim.

Taj Mahal Palace, Mumbaj, Indija

Ovaj masivni hotel sa pet zvezdica otvoren je za goste 1902. godine i ubrzo je postao jedan od simbola Mumbaja. To je prva zgrada u gradu u kojoj su uvedeni struja i liftovi. Nažalost, tokom izgradnje, glavni arhitekta koji je nadgledao radove, V.E. Čembers, otišao je na putovanje, i u njegovom odsustvu radnici su pročelje zgrade postavili u pogrešnom smeru.

Kada se vratio sa odmora, shvativiš šta se desilo, u stanju potpunog rastrojstva skočio je sa petog sprata. On i dalje luta hotelom, i često se može čuti (i ponekad videti) kako plače zbog velike greške.

Naravno, ovo su samo od hotela za koje se priča da su ukleti jer takvih mesta širom sveta ima mnogo.

Dva hotela koja nisu pomenuta u ovom tekstu (jer su najpoznatiji, pa shodno tome zavređuju posebnu priču) su hotel Stanley (Stenli) u Koloradu i Sesil u Los Anđelesu.

foto: KUBRICK ESTATE Profimedia

Prvi je poslužio kao inspiracija Stivenu Kingu za legendarno delo "Isijavanje" po kom je još jedan genijalac, Stenli Kjubrik snimio istoimeni film sa Džekom Nikolsonom i Šeli Duval koji je ušao u istoriju sedme umetnosti.

(Kurir.rs)

Bonus video:

01:21 UKLET DVORAC U BEOČINU! Umetnik koji je pričao samo sa golubovima, NA KRAJU UMRO OD NJIHOVOG IZMETA! Ćerka se ubila, RADNICA UDALA