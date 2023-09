PUTUJE SVETOM I JOŠ JE PLAĆAJU ZA TO! Devojka zaradi i do POLA MILIONA evra, ali 1 stvar mora da ISPUNI, a evo o čemu se radi

Jedna devojka otkrila je kako je uspela da spoji zadovoljstvo i posao... Ona putuje svetom i pritom je plaćaju za to!

Da li možete da zamislite da u životu samo putujete i neko vas plaća za to? Upravo je to pošlo za rukom devojci po imenu Palmer Keli (27). Njeno je samo da putuje sa klijentima svuda po svetu, a zauzvrat zarađuje do pola miliona dolara, što je približno i u evrima.

foto: Printskrin/Instagram

Palmer je proputovala svetom, od Las Vegasa do Pariza i to sa pokroviteljima koji su plaćali karte za prvu klasu i smeštaj, plus hiljade dnevnica. Kada je počela ovim da se bavi, živela je u Njujorku, gde je studirala na koledžu dramskih umetnosti. Iz zabave je počela da se skida, za noć uzimala i nekoliko stotina dolara, pa je uvedena u svet "šećera", odnosno izlazaka na sastanke kako bi zaradila dodatnog novca. Obično se skida za muškarce starosti od 37 do 45 godina i za nju je to stvar preživljavanja jer nije morala da radi.

foto: Printskrin/Instagram

U početku bi bila plaćena oko 300 dolara po sastanku, ali je ubrzo shvatila da bi mogla da podigne cene. Sada ne prihvata posao za manje od 1.000 dolara. Taj novac je koristila kako bi platila fakultet i u tome je istrajala do kraja. Na kraju je zaradila više 500.000 dolara. Nedavno je otputovala na Bahame na krstarenje sa muškarcem od 57 godina, gde su boravili u apartmanu i uživali u zabavnim aktivnostima.

"On je neverovatan, fin je i pun poštovanja. Bilo je to zabavno malo putovanje. Tako sam mu zahvalna što je platio ovo", rekla je Palmar koja trenutno ona piše scenario za emisiju o svom životu, gde će moći gledaocima da približi svoj posao.

