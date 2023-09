SVAKI IMA OMILJENU DEVOJKU, A EVO ŠTA SE DEŠAVA U KABINAMA: Hrvatica boravila na jahti OZLOGLAŠENE BRAĆE, pa otkrila SVE (FOTO)

Hrvatska influenserka Ines Nikić imala je priliku da boravi na jahti kod kontroverzne braće Tejt. Inače, braća Endrju i Tristan poznati su po mizoginiji, raskalašnom životu i propagiranju bizarnih vrednosti.

Budući da su braća Tejt jako popularna na društvenim mrežama, mnoge je zanimalo kako se Ines provela na njihovoj jahti, šta je sve tamo videla, te kakav je utisak o njima stekla.

Inače, Ines je na jahti boravila u društvu prijateljice Nere Nikolić, a prema njihovim rečima, u kontakt sa braćom stupile su tako što rade na čarter jahtama, prenosi Wanted.

"Oni su imali slobodnih kabina i trebale su im devojke za snimanje promotivnih videa budući da rade na lansiranju svoje nove platforme 'Rumble'", rekla je ova influenserka. Njeni pratioci na Instagramu našli su se u čudu kada su primili ovu vest, te su usledila pitanja.

"Kakvo ti je sada mišljenje o braći Tejt, nakon svega?", upitao je jedan Instagram korisnik.

"Nisam baš imala neko predobro mišljenje kao što i znate, čak me je i bilo malo strah, ali smo se pre dolaska raspitale o njima od ljudi koji su ih ugostili. Sad i sama mogu da potvrdim i garantujem da je veliki deo toga čisti šoubiznis i da su oba brata velika gospoda. Tretirali su nas kao sebi jednakim bićima. Skroz su prijatne osobe. Sve u svemu prijatno iznenađenje!", odgovorila je Ines.

Ona je otkrila i kako su se braća ponašala i prema ostalim devojkama, te da u njihovom društvu obavezno boravi neka devojka.

"Od onoga što sam videla iz prve ruke, mogu da kažem da su ženoljupci (u toj meri da vole da uvek pored sebe imaju više žena). Devojke koje su već bile na jahti su iz Rumunije i odnosili su se galantno i sa stilom prema njima kao i prema nama. Primetila sam da oba brata imaju svog favorita, odnosno devojku koja uvek sedi pored njih i sa kojom najviše komuniciraju i na kraju krajeva naravno dele i kabinu (šokantno)", napisala je ona.

Ines je istakla da su se ona i njena prijateljica provodile sa Tristanom u đakuziju, te da su razgovarali o politici.

"Braća Tejt rade videe i trebaju im devojke koje bi lepo izgledale. Mi ovde imamo svoju sobu, svoju privatnost, niko nas ne maltretira... Baš živimo život", poručila je na Instagramu, te dodala:

"Mi smo mislile da će nas gnjaviti, a na kraju... oni ne izlaze iz sobe. Doslovno ih treba moliti da izađu iz sobe na 10 minuta zbog slika i videa."

Ko je Endrju Tejt?

Endru Tejt je bivši kik-bokser, i to veoma uspešan, koji se obogatio "preko Interneta", a ono po čemu je poznat je mizoginija, iako tvrdi da je to neistina i da obožava žene.

Rođen je pre 35 godina, ima britansko i američko državljanstvo. Posle veoma uspešne karijere u kik-boksu, posvetio se poslu influensera, i to na veoma kontroverzan način. Naime, slavu je stekao tako što se bavio muško-ženskim odnosima, i to tako da mnoge žene njegove izjave doživljavaju kao čistu mizoginiju i ponižavanje. Zbog svega ovoga, Tviter ga je zabranio, ali to nije sve.

Endru i njegov brat Tristan, koji mu je desna ruka u poslu, sinovi su američkog šahiste Emorija Tejta.

Njega i brata optužuju da "prodaju lažne priče devojaka" preko kamera kako bi uzeli milione dolara od naivnih korisnika.

Tejt je postao poznat široj javnosti pošto je izbačen iz 17. sezone Velikog brata, posle snimka na kojem se vidi kako šiba devojku kaišem. On se posle toga branio da je to radio "uz njenu saglasnost". "Bila je to igra", tvrdio je.

U centar pažnje je dospeo i sa porastom MeToo pokreta, i tvitovima o tome kako i žrtve seksualnih napada donekle snose odgovornost za ono što im se dogodilo. 2017. godine Tejt je rekao da "depresija nije prava bolest", što je izazvalo burne reakcije među njegovim pratiocima.

U aprilu 2022. godine rumunska policija je upala u Tejtovu kuću, zbog optužbi za trgovinu ljudima i silovanje. Na Tejtovom imanju su pronađene jedna Rumunka i jedna Amerikanka, a istraga je još uvek u toku.

On takođe misli da žrtve silovanja moraju da snose nekakvu odgovornost za to što im se desilo, i priznaje da se viđa sa devojkama od 18 i 19 godina jer "može da im se ureže u um", bar sudeći prema onome što priča onlajn, piše Gardijan.

