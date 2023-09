"AKO NE DAŠ BAKŠIŠ, ONDA NI NE TREBA DA JEDEŠ U RESTORANU" Konobarica otkrila koliku PLATU ima, pa pobesnela na GOSTE! Nastao HAOS

Konobarica koja se na TikToku poptisuje kao "mylasoasis_" objavila je video na kojim je izazvala burne reakcije. Naravno, rasprava je nastala oko visine bakšiša koju gosti u restoranu treba da ostave.

Mnoge zemlje su različite što se tiče napojnica. Jedni uopšte ne gledaju na to, a drugi se ljute ako im neko ostavi mali bakšiš. Tako je bilo i s ovom devojkom. Rekla je da joj poslodavac daje 3,63 dolara, nije rekla u kom vremenskom periodu je toliko plaćena, ali verovatno pod tim misli na satnicu.

"Možete da se žalite i govorite mi da bi trebalo da mi poslodavac daje veću platu, ali ovo je Amerika i to se ne događa. OK? Plaćaju me 3,63 dolara. Moja zarada, moja plata, dolazi od napojnica. Hrana je jeftinija jer se od vas očekuje da date napojnicu", rekla je ona, te nastavila:

"Ne zaslužujete da jedete napolju ako ne možete da priuštite napojnicu od 20 odsto. Ista stvar je i s dadiljama. Ako ne možete da im date celu platu, ne zaslužujete je. Ako ne možete da priuštite napojnicu, doslovno ne treba da jedete u restoranu. Uzmite hranu za poneti ili idite u restoran brze hrane", rekla je.

Komentara na njen video je, naravno, mnogo.

"Nađi posao na kojem ćeš biti dobro plaćena", "Ako ne možeš da priuštiš normalan život sa svojom platom, onda nađi novi posao", "Bez uvrede, ali nađi drugi posao", "Dajem napojnicu u zavisnosti od usluge", "Ne razumem, neki moji prijatelji su plaćeni 15 dolara po satu, nezavisno od bakšiša koji dobiju kao bonus", komentarišu ljudi.

Ona je na komentare o tome da nađe novi posao vrlo brzo odgovorila. "Onda kad ti odeš u restoran i nema ko da te posluži, šta ćeš onda? Da odeš sama u šank i poslužiš se?" rekla je u drugom videu.

(Kurir.rs)

Bonus video:

00:46 Konobarica uzima dobar bakšiš