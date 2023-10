POGLED NA OVU SLIKU MOŽE DA OTKRIJE KOJA STRANA MOZGA VAM JE RAZVIJENIJA: Ono što ugledate otkriće mnogo o vašoj ličnosti!

Sigurno ste čuli da se za nekog kaže da ima muški, a za nekog ženski mozak, a da pritom ta određena nisu povezana sa njegovim polom. Ili možda da se kaže da neko ima razvijeninu levu, a neko desnu polovinu mozga. Rešite ovaj test koji je zanimljiva kombinacija obe pomenute stvari i saznajte šta treba da se kaže za vas.

Zadatak je lak - pogledajte optičku iluzjiu i recite šta ste prvo ugledali.

foto: Printscreen

Ako ste prvo videli ženu, leva strana mozga je dominantnija. Vi uvek prikupite sve činjenice pre nego što dođete do bilo kakvog zaključka. To je vrlo fleksibilan i slobodan način razmišljanja, jer kada imate sve činjenice, to vam omogućava da sagledate situaciju iz svih uglova. Vrlo ste kreativni i umete da se suočite da situacijama koje se trenutno menjaju, pišu Nezavisne novine. Brz vrtlog misli vas ne sprečava da donosite precizne zaključke.

Ako ste prvo ugledali muškarca, desna strana mozga je dominantnija. Kada razmišljate o nečemu, prvo donosite zaključak, a zatim pronalazite razloge koji potkrepljuju vaš zaključak. Non stop ste u potrazi za informacijama pa u poređenju sa drugima, veoma ste brzi u razmišljanju. Pored toga, vaš način razmišljanja je sjajan jer ste u mogućnosti da sagledate starije informacije koje ne vode nužno do bržih zaključaka.

