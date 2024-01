"DEDA MI KAŽE: OVIM SAM 4 DANA HRANIO KONJA PRED PARENJE" Gastroenterolog otkrio šta je ŠKOTSKI DORUČAK, zdrav obrok i AFRODIZIJAK

Još nekoliko dana traje Božićni post. U međuvremenu obeležene su mnogobrojne slave, dočekana je Nova godina, a približava nam se i doček, kako je naš narod zove, Srpske nove godine.

Ne računajući one koji poste, trpeze su širom Srbije proteklih nedelja bile pune raznih đakonija. Sve po redu, što bi rekao naš narod. Ali, ako u tome preteramo, čeka nas isto tako sve "u paketu", ali u zdravstvenom smislu.

O tome kako da ne dovedemo sebe do ovog problema, u Pulsu Srbije govorio je gastroenterolog, prof. dr Vojislav Perišić.

foto: Kurir TV

- Možete je primetiti da je naša hrana u ovim prigodnim situacijama vrlo masna. To je za pankreas loše. Ako je to često, ne može pankreas to da izdrži. Razgovaram sa kolegom iz gastroenterološkog centra. Jako mnogo je bilo pankreatitisa. Ne može, pankreas je strahovito mnogo opterećen sa mastima. Znači moramo da jedemo mladi sir, mleko da bude sa 0,8% masti. Prženice nemojmo davati jer one imaju ulja. Znači može tost hleb sa džemom - otkrio je Perišić i podsetio na tradicionalno jelo koje su mnogi zaboravili.

- Poparu mi svarimo za 45 minuta. Brašno se u njoj se vrlo brzo vari. Ne bojte se vi brašna, nego masnoća u popari. Zato ne stavljati stari već mladi kasmak, kao i mladi sir.

Podsetio se dana kad je radio u Velikoj Britaniji i predložio gledaocima takozvani škotski doručak.

- Jedan od modela koji ja preporučujem je škotski doručak. Idealan za mladi par, koji treba da ide za vikenda gore na "Scottish Highlands". I da uživaju jedno u drugom, da krenu da prave decu. To je poridž sa punomasnim kiselim mlekom i dodatkom strugane crne čokolade. Poridž je nisko kaloričan, ali dugo drži, zbog sporog gastrointestinalnog pražnjenja.

Potom je pojasnio voditeljima i gledaocima emisije Puls Srbije šta je zapravo poridž.

- Ovas. Ovsene pahuljice imaju beta-glukan, a pri tom su prirodni afrodizijak. Pričam ja to mom pokojnom deda Voji, soluncu. A on kaže, ej, sine moj dragi, vidiš ti, kaže, ovoga hata (konja, prim. nov), koga treba da vodimo na parenje. Četiri dana on samo jede ovas. Dakle, u tom smislu ovas je prirodni afrodizijak, ne diže šećer u krvi i relativno sporo se prazni, a daje dug osećaj sitosti. To je škotski doručak - slikovito je objasnio Perišić.

