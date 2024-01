SEDAM PUTA SAM MORALA DA POGLEDAM RAČUN: Konobarica dobila poklon od mušterije kako bi ostvarila SVOJ NAJVEĆI SAN! Plačem od sreće

Konobarica u njujorškom Theater Districtu nije mogla verovati kada je otkrila da joj je jedna mušterija ostavila neverovatnu velikodušnu napojnicu u iznosu od 500 dolara kako bi sebi konačno mogla priuštiti kartu za predstavu o kojoj je dugo sanjala.

Kler Rejčel Hovel, koja je poreklom iz Kalifornije, no živi u Njujorku, na Instagramu je podelila čin ove zapanjujuće velikodušnosti. Šokirana je konobarica podelila niz fotografija, uključujući snimak računa darežljive mušterije, kao i njen naknadni odlazak na predstavu "Merrily We Roll Along" u Hudson Theatreu.

Prošlog meseca, Kler je u svojoj objavi na Instagramu objasnila da je darežljiva mušterija nagomilala 232,86 dolara na računu pre nego što je ostavila neverojatnih 500 dolara napojnice. Takođe, spomenuti je muškarac "naškrabao" kratku poruku na računu, a ona je glasila: "Idi da pogledaš Merili! Sedite uz orkestar!". Konobarica Kler je iznela dodatne detalje o situaciji u objavi, prenosi Daily Mail.

- Neki dan sam doživela nešto vrlo čarobno na svom poslu u Njujorku. Radim u pozorišnoj četvrti, tako da nam puno ljudi dolazi pre nego što pogledaju neku predstavu na Brodveju. Kao i obično, uvek ih pitam šta gledaju, a neko sam veče upoznala porodicu koja je išla gledati "Merrily We Roll Along" - započela je objavu.

foto: Profimedia

- Svaki put kada bi mi neko rekao da ide pogledati tu predstavu, rekla sam im da će biti neverovatna i koliko je žarko želim pogledati - napisala je u nastavku i dodala kako je porodica ubrzo otišla na predstavu, a ona je u njihov račun morala "pogledati čak sedam puta" jer nije verovala šta se upravo dogodilo. Spomenuta porodica joj je ostavila napojnicu od 500 dolara.

- Hvala gospodinu na ovom suludom poklonu! Nadam se da ćete opet doći kako bih Vam mogla lično zahvaliti. Magija je još uvek živa u Njujorku, kao i ljubav i dobrota i dobri, DOBRI ljudi - napisala je u objavi i priložila fotografiju iz drugog reda pozorišta. Pozorišna entuzijastkinja potom je podelila mnoštvo slika sa svog sedišta u pozorištu, uključujući svoj "playbill" i koktel.

Klerina dirljiva objava dobila je ogromnu količinu pozitivnih povratnih informacija od komentatora koji su bili očarani gestom.

foto: Profimedia

- Prava praznična priča. Pravo značenje Božića! - istakla je jedna komentatorka, dok je druga dodala kako je ovo "apsolutna božićna čarolija".

- Doslovno plačem. Nadam se da ćeš mu jednog dana zahvaliti. Ovo je mali trenutak koji nam pokazuje kako je to imati novca i kako je biti čovek. Fenomenalna priča. Nadam se da si uživala u predstavi - napisao je jedan korisnik Instagrama.

Inače, brodvejska predstava "Merrily We Roll Along" govori o tri decenije dugom prijateljstvu između kompozitora Frenklina Šeparda, spisateljice Meri Flin i dramaturga Čarlija Kringasa. Glavne uloge pripale su Danijelu Redklifu, Džonatanu Grofu i Lindzi Mendez.

(Kurir.rs/Jutarnji.hr/T.B.)

