ŽENA JE JAKA I HRABRA BILO DA ODGAJA PETORO DECE ILI GRADI KARIJERU Maja Mandžuka o privatnom životu, poslovnim uspesima i ljubavi

Sa samo 15 godina 2001. Maja Mandžuka debitovala je na filmskom platnu glavnom ulogom u filmu „Virtuelna stvarnost“, a iste godine proslavila se ulogom lepe Kate i legendarnim „Munjama“. U godini iza nas, vratila se, u velikom stilu i maestralno oživela svoju junakinju u nastavku ostvarenja Raše Andrića pod nazivom „Munje opet“.

Rano je osetila slavu u Srbiji, diplomirala je produkciju u Beogradu, pa se otisnula u Ameriku gde je usavršila glumu. U Holivudu je izgradila bogatu producentsku karijeru, dobila nekoliko uloga, jedno vreme bila je i modna stilistkinja, ali i tada i sada – stoji čvrsto sa obe noge na zemlji.

Propustila dobre ponude jer je znala da kaže NE

Maja nam je na početku razgovora otkrila da je ponosna na svoju skromnost, a mi je pitamo koliko joj ova karakterna crta pomaže ili odmaže u životu.

foto: Printscreen

„Veoma sam skromna pogotovo gledajući bahatost bogatstva i eksponiranja sa jedne strane, i nemaštine sa druge strane ili nedovoljnog poštovanja nekih profesija. Skromnost ne pomaže u ostvarenju popularnosti, bogatstva, kao ni mnogo toga u životu, ali meni je važno da ostanem dosledna sebi. To me čini srećnom. Ne želim da se menjam ni po koju cenu. Sigurno bi sada neko iz mog okruženja rekao da sam propustila neverovatno dobre ponude jer sam rekla NE, ali to je moj izbor“, istakla je Maja.

Roditelji kao uzor

Maja je od majke Danke Muždeke Mandžuke koja je doktor nauka, profesorka i producentkinja i oca Zlatka Mandžuke, koji je takođe doktor nauka, pravnik, pisac i slikar učila prave životne vrednosti od malih nogu. A koje su joj najdraže roditeljske mudrosti kojima se i sama rukovodi u životu?

foto: Dušan Joksimović

„Jako cenim porodicu i tradiciju i od roditelja sam naučila dosta životnih lekcija. Od mame sam naučila da su ljubav i odgovornost prema svakom i svemu, ko zaslužuje naravno, iznad najuspešnije karijere, bogatstva ili putovanja. Od oca sam naučila da je reč u poslu jaka koliko i najbolji ugovor. I više od toga. Naravno, važno je biti odgovoran i pošten. Definitivno, najvažnije je da čovek mirno spava“, smatra Maja.

Najveća nepravda

Pitali smo je kako se nosi sa nepravdom i koliko je pogađa.

„Veliki sam borac protiv nepravde, ali u granicama koje su mi dostupne za reakciju. Smetaju mi laž, nekorektnost i manipulacija. Toga ima previše u svetu.

foto: Stefan Stojanović/ Mondo

Što se tiče nepravde prema meni, ne pogađa me mnogo, to neka dotiče one koji je čine. Bilo je raznih situacija kada sam osetila nepravdu, ali izdvojiću jednu koja nije mene lično pogodila, ali jeste moju okolinu. Pre dosta godina, tada najčitanije novine su objavile najveću moguću laž o meni i to na naslovnoj strani dva dana zaredom. Potpuna neistina, čista manipulacija verovatno radi dizanja tiraža. Naravno, isterala sam svoju pravdu na sudu posle osam godina, ali meni je naneta velika šteta“, priseća se naša sagovornica.

Odlazak u Ameriku

Lepa Maja nam je otkrila da je imala više prelomnih trenutaka u životu, ali preseljenje iz rodnog Beograda u Ameriku joj je definitivno najveća prekretnica.

foto: Kurir TV

„Neobično je kada si na vrhuncu slave i imaš dobre poslovne ponude, ali odlučiš da odeš u nepoznato. Hrabra sam i avanturista“, kaže nam Maja.

Ne kajem se zbog svojih odluka

Kako nam glumica otkriva ni zbog jedne svoje odluke nije zažalila, ali je neke odbila.

„Odluke su presudne u životu. Nekad ih donosim brže, nekad sporije, ali prvo dobro razmislim, u zavisnosti od situacije u kojoj se nalazim. Volim da su te odluke ispravne i po druge ljude i po mene.

foto: Damir Dervišagić

Ne kajem ni zbog čega, ali moram da priznam da sam neke ponude i odbila. Verovatno je tako trebalo da bude“, kaže nam glumica.

Na pitanje da li bi iz današnje perspektive nešto promenila u svom životu, Maja kaže:

„U osnovi ne bih ništa menjala, naprotiv, veoma sam zahvalna na svemu do sada. Mislim da su moje poslovne odluke uglavnom bile ispravne i neobične, iako nekad malo i na moju štetu, ali to sam ja. Što se tiče nekih mojih privatnih poteza, trebalo je da dam šanse ljudima koji su to zaslužili, a manje sebe da trošim na neke korektne ljude kojima sam se suviše posvetila“.

Jaka žena zna da ide težim putem, ali se ne menja

Pitali smo šarmantnu glumicu kako bi opisala jaku ženu i kako ono „mogu sama“ utiče na partnerske odnose.

foto: Kurir TV

„Ako su žena i muškarac u dobrom partnerskom odnosu, oni sve dele – i dobro i loše, poverenje, novac. Jaka žena je hrabra žena bilo da odgaja petoro dece ili gradi karijeru. To je osoba koja zna da ide i težim putem, ali ostaje ista kroz godine po pitanju vrednosti i kulture. Ne bih živela u lažnoj vezi ili braku pro forme. To nije dostojanstveno“, iskrena je Maja.

Uticaj društvenih mreža na ljubavne odnose

Maja nam priznaje da ima udvarača, ali primećuje je ekspanzija društvenih mreža promenila ljubavne odnose.

foto: Damir Dervišagić

„Meni muškarci prilaze. Ali mislim da su društvene mreže promenile mnogo toga, pa i vrednosti u ljubavi i romantiku. Nije mi jasno kako se ljudi zaljubljuju preko društvenih mreža“.

Ne trudim se da budem idealna

Maja nam dalje navodi da ne oseća pritisak okoline da kao moderna žena bude savršena u svim sferama života.

„Ne trudim se da budem idealna i pod pritiskom. Ne pratim trendove i ništa ne moram. Zašto bih?“

foto: Kurir TV

Ipak, ona primećuje da se žene u Srbiji susreću sa mnogim predrasudama.

„U svakoj drugoj emisiji na televiziji priča se ‘kako zadržati muškarca“ i kako se dodvoriti nekom. Mislim da se žene susreću previše sa jednoličnim temama. Većinom se sve svodi na hvalisanje materijalnim dobrima, ali ljude verovatno to više zanima u ovom tehnički obojenom svetu nametnutog sistema vrednosti. Smatram da ima mnogo lepših tema o kojima treba razgovarati, kao na primer o školovanju, tradiciji, istoriji“, smatra ona.

Ljudi misle da se ‘zdravo hranim’

Maja nam je otkrila i koju najveću predrasudu je čula o sebi.

foto: Stefan Stojanović Mondo

„Jedina predrasuda koju sam čula o sebi jeste da jako vodim računa o ishrani. Moram da priznam, to me je baš nasmejalo zato što sam gurmanka i ne pazim šta jedem u smislu ‘zdrave hrane’ već jedem po svom ukusu. Ne može da mi prođe dan da ne pojedem nešto slatko, nikad nisam držala dijetu i najčešće jedem posle ponoći hranu koju volim“, kaže iskreno.

Da nije izabrala glumu, verovatno bi studirala medicinu

Maja u četvrtoj sezoni serije „Urgentni centar“ igra hirurškinju dr Andreu Markov, a nama je otkrila da bi se verovatno bavila medicinom da nije izabrala glumu kao životni poziv.

foto: Nemanja Nikolić

„Urgentna medicina i hirurgija su prvi u redu u spasavanju pacijenata. Veoma poštujem medicinu kao profesiju, vreme i napor koje doktori ulažu da bi zaštitili i sačuvali zdravlje pacijenata. Lako mi je bilo da igram moju junakinju jer da nisam diplomirala produkciju i glumu, verovatno bih studirala medicinu. Ali, od petnaeste godine sam ušla u svet glume i to u glavnoj filmskoj ulozi i životni put me je ovako vodio“, kaže nam Maja.

Najteži trenutak u životu

Na kraju pitali smo je koji trenutak u životu joj je bio najteži.

„Za mene najteži trenutak je kada čovek izgubi ljude koje neizmerno voli. U mom životu su baka i deka imali ogromnu ulogu i sećanje na njih je i dan-danas za mene bolno, ali sam srećna što sam ih imala. Veoma sam osetljiva i jako mnogo polažem na ljubav prema najbližima“, zaključila je Maja Mandžuka.

(Kurir.rs/Zadovoljna/T.B.)

Bonus video:

00:28 Ekipa filma Munje na premijeru stigla autobusom