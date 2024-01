KAKO IZGLEDAJU SVINGERSKE ŽURKE U BEOGRADU? Luks vila na Dedinju, tu je i cenovnik za orgijanje sa 70 ljudi, a ovo je ZABRANJENO!

Gde se organizuju svingerske žurke, koja pravila važe za posetioce i kako izgleda pozivnica za ovakvo okupljanje u Beogradu.

Već godinama se svingerske žurke održavaju kao "javna tajna" u Srbiji, a organizuju se daleko od očiju javnosti i na različitim lokacijama. Za većinu ljudi, ova vrsta zabave predstavlja tabu, ali upućeni tvrde da to praktikuje veći broj parova u našoj zemlji nego što se pretpostavlja.

foto: Shutterstock, Ilustracija

Novinarska ekipa je svojevremeno stupila u kontakt sa organizatorima svingerskih žurki u Beogradu i razgovarala sa povremenim posetiocima ovakvih okupljanja, koja su mnogima neprihvatljiva

Oni su otkrili su na koji način stupaju u kontakt, kako se organizuju, ko su najčešći posetioci, koja pravila se moraju poštovati i na koje načine se zadržava diskrecija.

POZIVNICA ZA LUKSUZNU ŽURKU NA DEDINJU

Na jednoj od pozivnica za ovakvu vrstu okupljanja navedeni su detalji o smeštaju, cenama i rezervacijama. Plaća se ulazak u prostor u kome se žurka održava i navedena su pravila ponašanja koju prisutni treba da poštuju. "Sving žurke u luksuznom smeštaju na Dedinju. Od 22 do 05 časova ujutru.

Poslujemo dugi niz godina na visokom nivou. Bitna nam je opuštenost, zabava i sloboda. Mesta tenziji nema. Smeštaj od 280 metara kvadratnih raspolaže sa 11 odvojenih soba ko želi malo intime, kao i dve glavne prostorije sa barom, 3 saune i 4 džakuzi kade. Broj mesta je ograničen na 70.

Cene karata su:

Pojedinci: 75 evra

Dame: 20 evra

Parovi: 35 evra

Uz kartu je uračunato – boravak u vili od 22 do 5 ujutru, druženje sa našim damama kojih ima od 8 do 12 svako veče, mi ih plaćamo da budu tu, zatim 4 pića po izboru gratis, sve sobe, saune, džakuzi, kao i neograničen broj prezervativa. Molim samo ozbiljni ljudi i bez nepotrebnih pitanja! Hvala. REZERVACIJE SU OBAVEZNE!", navedeno je na pozivnici.

foto: Buzz Pictures / Alamy / Alamy / Profimedia

LETI CRNA GORA, ZIMI KOPAONIK

Prema rečima organizatora u pitanju je žurka koja se održava u vili, ali postoje i mnogi drugi načini organizacije sličnih okupljanja. "Naša žurka se organizuje u nešto udaljenijem delu grada, u luksuznom objektu. Uglavnom nas posećuje od 50 do 100 ljudi, koji su raspoređeni na spratu i prizemlju. Svingerska okupljanja mogu da budu na privatnim lokacijama u kućama, u lokalima koji su otvoreni za sve koji žele da dođu, kao i u klubovima gde se plaća mesečna članarina", objašnjava sagovornik.

Prema njegovim rečima, pojedine sving žurke organizuju se za manji broj ljudi i kriju se iza naziva luksuznih spa centara. Namenjene su obično za dva ili tri para. "Jedna od varijanti su i veća okupljanja u vilama u Crnoj Gori tokom leta, na Kopaoniku i Zlatiboru tokom zime, a ostatkom godine u Beogradu, uglavnom na Dedinju i Senjaku. Na takve žurke dolazi mnogo bogatih muškaraca i mlađih devojaka. To mogu da budu i privatne žurke na koje možete da uđete samo na poziv ili preporuku. Postoji još jedna opcija, a to su svinegerska okupljanja u odvojenim prostorijama pojedinih noćnih klubova u Beogradu", otkrili su tad organizatori.

foto: Youtube/Printscreen

PRUŽAJU USLUGE POSREDOVANJA?

Prema njihovim rečima, većina organizatora žurki nalazi se "u sivoj zoni", ali ima poteškoća da se registruje. Tvrde da devojke kojima se plaća da budu na svingerskoj žurci nemaju obavezu da stupaju u se**ualne odnose, već dolaze u svojstvu gosta i ponašaju se kao i svi drugi posetioci.

"To može da bude i usluga posredovanja, ukoliko je neko sam i nema partnera koga bi poveo. Svuda važe ista pravila, sve na dobrovoljnoj bazi, 'ne' znači 'ne', žurke su zabranjene za mlađe od 18 godina i osobe u alkoholisanom stanju. Nema dodirivanja bez odobrenja, slikanja i snimanja, kao ni biilo čega što narušava diskreciju. Jedini registrovani sving klub nalazio se u Gornjem Milanovcu, ali ne sumnjam da će ih biti više", kaže organizator.

Postoje svingerski klubovi koji godinama rade i razvili su posao toliko da svake nedelje imaju više od 300 gostiju i da organizuju više različitih žurki istovremeno, kaže on. "To su veliki prostori gde se organizuje svingersko okupljanje sa maskama, gde dolaze oni koji žele da zaštite svoj identitet. To su obično ljudi koji prvi put dolaze i nemaju iskustva u takvoj vrsti zabave. U istom prostoru organizuju se i druge žurke koje zahtevaju određeni dress code koji može da bude elegantan, atraktivan ili se**i, sve zavisi kakva je tematika žurke. Sve su dobro posećene i uglavnom koštaju više nego uobičajena sving okupljanja", kažu organizatori.

foto: Espreso

DOLAZE STARIJI OD 30 GODINA

S.K. (36) jedan je od posetilaca ovakve vrste zabave koja je većini ljudi nepoznanica. Kako kaže, već nekoliko godina praktikuje ovakve žurke sa svojom suprugom i tvrdi da tamo dolaze "sasvim obični i normalni ljudi".

"Uglavnom imaju oko 50 gostiju u prostoru na kome ima sprat i prizemlje. Prostori su opremljeni luksuznim nameštajem, čisti, sređeni i sa većim brojem kupatila, čistim peškirima i sredstavima za higijenu. Parovi koji dolaze uglavnom su stariji od 30 godina, zaposleni, dobrog materijalnog statusa, a vrlo retko sam viđao mlađe osobe. Retke su i situacije da se neko ponašao neprimereno. Kada se tako nešto desi, obezbeđenje je tu da takvu osobu udalji iz prostora", kaže S.K.

PODRUM U KOJEM SU SNIMALI GOSTE

Ipak, ni negativna iskustva među onima koji posećuju sving žurke takođe postoje. To se najčešće dešava kada organizacija nije odgovarajuća i kada osobe koje dolaze ne poštuju pravila diskrecije. "Jednom smo supruga i ja otišli na žurku koja se održavala van Beograda. Spolja je prostor izgledao loše, poput nekog podruma. Zapravo je to bio kafić čija namena je promenjena za potrebe sving žurki. Većina gostiju bila je starija od 50 godina. Prostor je bio mali i nije bilo kupatila. Ničega provokativnog tamo nije bilo. Kasnije sam čuo da imaju sigurnosne kamere, a da su snimke koristili za ucenu pojedinih gostiju", kaže S.K.

foto: Profimedia

Ipak, društvene mreže i svingerski sajtovi promenili su ovakvu situaciju, jer postoji mogućnost da se posetioci informišu o svakom mestu na koje idu. "Tamo osobe koje praktikuju sving okupljanja ostavljaju komentare o žurkama. Mogu se posetiti internet profili posetioca, što je jako dobro. Takvi profili mogu biti javno navedeni ukoliko se neko ponašao neprimereno i pravio probleme. To mnogo olakšava pronalaženje parova i smanjuje rizik da će doći do neprimerenih situacija", kaže S. K.

(Kurir.rs/Mondo/T.J.)

