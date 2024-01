DOĐI NA MEĆAVNIK I DOBIĆEŠ OSKARA: Čuveni italijanski reditelj oduševljen Srbijom, a OVAKO MU JE Kusturica promenio život

Juče su u Los Anđelesu su objavljene nominacije za nagradu Oskar, a u kategoriji za najbolji strani film našlo se i izuzetno ostvarenje "Ja, kapetan" Matea Garonea. Ovu veliku vest slavni italijanski reditelj saznao je na putu za Mećavnik, gde mu je na otvaranju 17. festivala Kustendorf Emir Kusturica uručio nagradu Drvo života. P

re dodele priznanja za svoje buduće filmove italijanski umetnik izdvojio je više od pola sata za razgovor s medijima. Garone je otkrio da li se nada da će dobiti najveću filmsku nagradu i kakve ga uspomene vežu za Srbiju.

foto: Đrođe Kojadinović

- Na Kustendorfu se osećam kao kod kuće. Ovo je moja porodica. Kada sam počeo da snimam, Emir je za mene bio veoma važan. Sa 22 godine otišao sam u Veneciju jer sam voleo da gledam filmove. Tada sam bio slikar, ne reditelj. Sreo sam Kusturicu, bio sam toliko stidljiv, ali on je bio veoma važan za moj dalji put. I kada me pozove na festival, ne mogu da odbijem, svejedno da li sam u Los Anđelesu ili negde drugde. Kusturici ne umem da kažem "ne" (smeh).

Emir Kusturica kaže da ćete dobiti Oskara. Kako ste reagovali kada ste saznali za nominaciju?

- Bukvalno me je pre sat vremena nazvao prijatelj i rekao mi sjajnu vest. Nominovan sam sa još četiri filma. Eto, Kustendorf mi je doneo sreću. Izašle su i kvote za klađenje i moj film je na trećem mestu, od pet, koliko nas je nominovano u toj kategoriji. Favorit je engleski film "Zona interesa", a reditelj Džonatan Glazer je moj veliki prijatelj. Neka najbolji pobedi.

Šta je, po vama, presudno da film dobije pažnju Američke filmske akademije i bude nominovan?

- Filmovi koji imaju velike budžete i jake distributere dopru do mnogih gledaoca i članova komisije Akademije. Moj film nije imao tu vrstu potpore i time je ova nominacija još veći uspeh. Ostalo nam je još mesec dana do dodele i to je vreme za koje moramo da učinimo sve da film pogleda što više članova Akademije koji na kraju glasaju za svoje favorite. Ukupno ih ima 10.000 koji glasaju, pa vi vidite koliki je to broj.

Ovo vam je treći put da ste u Srbiji. Šta vam se najviše dopada u našoj zemlji?

foto: Ministarstvo kulture i informisanja/Goran Zlatković

- Jeste, ali sam svaki put bio samo ovde na Mećavniku. U Srbiji sam uvek bio na 48 sati, okružen planinom, i nisam posećivao druge delove Srbije i vaše gradove. Tako da me je malo sramota da pričam šta najviše volim u Srbiji jer je nisam dobro upoznao. Voleo bih da dođem turistički i da snimim nešto kod vas. Tada bih sigurno imao vremena da bolje upoznam vašu zemlju i tada bih mogao da vam kažem šta mi se najviše sviđa.

U centru priče filma "Ja, kapetan" su dva migranata koja beže iz Senegala u Evropu u potrazi za boljim životom. Zbog čega ste odlučili da obradite tu temu?

- Mislim da je tema univerzalna. Hteo sam da pokažem šta sve ti ljudi dožive i prođu na svom putovanju za bolji život. Neki od njih nikada ne stignu do cilja, već preminu od prevelikog napora, budu ubijeni ili poginu. Film govori o ljudskim pravima, a to mi je bilo važno da pokažem.

Kako ste izabrali glavne glumce za film?

foto: Ministarstvo kulture i informisanja/Goran Zlatković

- Na kastingu. Ti momci koji igraju glavne uloge su sjajni. Radio sam mnogo intervjua sa Afrikancima i verujte mi da je od njih 500 samo petoro ili šestoro nekada otišlo u bioskop. Drago mi je da sam izabrao sjajne ljude da glume u filmu.

Da li volite da rizikujete kada je reč o temama koje obrađujete na filmu?

- Da, volim da izađem iz zone komfora. Iskreno, jedva čekam da prođe festivalski život ovog filma jer se osećam kao da sam u političkoj kampanji. Idem iz države u državu, posećujem festivale i promovišem film.

