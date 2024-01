POZNAT PROGRAM KUSTENDORFA: Dolaze čuveni autori, publiku očekuje 17 filmova, a jedan je sa MILOŠEM BIKOVIĆEM u glavnoj ulozi

Sedamnaesti Međunarodni filmski i muzički festival Kustendorf, održaće se od 23. do 27. januara 2024. godine na Mećavniku, Mokra Gora pod motoom "Not survaillance, cinematography!" (Ne nadzor, kinematografija).

Festival Kustendorf, u organizaciji produkcijske kuće Rasta internešnel i pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture Republike Srbije i Mećavnik grada, kao i prethodnih godina u fokusu ima podjednako mlade filmske stvaraoce i velikane svetskog autorskog filma. Takmičarski program

U takmičarskom programu 17. Kustendorfa, naći će se 17 filmova. Za predstojeći Kustendorf prijavljeno je ukupno 536 kratkometražnih filmova.

dabrani filmovi ističu se autentičnošću autorskog pogleda na svet, a istovremeno dobro predstavljaju raznovrsnost pristupa među prijavljenim filmovima.

Za Zlatno, Srebrno i Bronzano jaje, kao i za Nagradu „Vilko Filač” za najbolju filmsku fotografiju takmičiće se autori iz Srbije, Austrije, Finske, Grčke, Poljske, Švedske, Nemačke, SAD, Egipta, Meksika, Uzbekistana, Severne Makedonije, Indije, Češke, Hrvatske i Rusije.

Međunarodni žiri čine: Sandro Veronezi, italijanski pisac i publicista, Bojana Panić, srpska glumica i Muzafarkon Erkinov, filmski režiser iz Uzbekistana. O nagradi „Vilko Filač“ odlučiće direktor fotografije iz Rima, Vladan Radović i Mišel Amatje, direktor fotografije iz Francuske.

Savremene tendencije

U Savremenim tendencijama biće prikazani: film "Ja, kapetan" (Io Capitano) reditelja Matea Garonea, dobitnik nagrade Srebrni lav za najbolju režiju na filmskom festivalu u Veneciji, film "Komandante" (Comandante) reditelja Edoarda de Angelisa koji je otvorio festival u Veneciji, nagrađivani film reditelja Vladimira Perišića "Lost Country“, dokumentarni film "Poslednji motorni brod“ (The Last Motorship) ruskog reditelja Ilje Željtjakova (Ilya Zheltyakov) i učesnik filmskog festivala u Berlinu, film "Disco Boy" italijanskog reditelja Đakoma Abrucezea (Giacomo Abbruzzese).

Gosti festivala biće reditelji filmova u programskoj celini Savremene tendencije, Mateo Garone, Edoardo de Angelis, Vladimir Perišić, Ilja Željtjakov i Đakomo Abruceze. Nagrada festivala „Drvo života“ biće dodeljena nagrađivanom italijanskom reditelju Mateo Garoneu.

U okviru programske celine Retrospektiva velikana biće prikazani filmovi „Na dokovima Njujorka“ (On the Waterfront) reditelja Elije Kazana iz 1954. godine, nemi film „Pohlepa“ (Greed) iz 1924. godine Eriha fon Štrohajma (Erich von Stroheim), „Drvo želja“ (The Wishing Tree) iz 1976. gruzijskog reditelja Tengiza Abuladzea (Tengiz Abuladze) kao i Felinijev „Osam i po“. Kroz ovogodišnju retrospektivu, obeležavaju se stogodišnjice nastanka filma „Pohlepa“, rođenja filmskih velikana Marčela Mastrojanija, Marlona Branda i Tengiza Abuladzea.

Programska celina Novi autori prikazaće dugometražne filmove ruske rediteljke Sonje Karpunjine (Sonya Karpunina) „Hoću muža“, zatim reditelja Bazila Xalila (Basil Khalil) „Vikend u Gazi“ (A Gaza Weekend) kao i filmovi „Zemaljski stihovi“ (Terrestrial Verses) korežisera Alija Asgarija i Alireze Xatamija (Ali Asgari, Alireza Khatami) i „Moja švajcarska vojska“ (My Swiss Army) Luke Popadića.

Kuriozitet festivala je da su svi reditelji iz programske celine Novi autori, kao i reditelji Edoardo de Angelis i Đakomo Abruceze iz programske celine Savremene tendencije, ne tako davno učestvovali u Takmičarskom programu Kustendorfa sa svojim studentskim radovima.

Međunarodni filmski i muzički festival Kustendorf je jedan od retkih festivala u svetu na kome je na svakom koraku vidljiva razmena energije mladih i iskusnih umetnika, a koji ugošćava proslavljene autore, glumce i muzičare, te brojne mlade filmske autore i studente filmskih škola iz celog sveta, kao i druge eminentne goste iz sveta filma.

