DAČIĆ ZA KURIR: U PEVANJE ME UVEO KUSTURICA, A ODREDIO MI JE I REPERTOAR! Progovorio o ostavci, a na jednu osobu je najponosniji!

Prvi potpredsednik vlade Srbije i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić gostovao je u jutarnjem programu Kurir televizije.

Jedan od povoda za gostvoanje jeste i njegov rođendan koji slavi na današnji dan.

- Želim svima da čestitam novu godinu. Nije običaj da se u ovim trenucima započinje sa ozbiljnim temema, ali eto, navikli smo da to bude deo naših života. Gotovo da nema teme koja nije skopčana sa međunarodnim odnosima i kriza koje je nastala u 2023. preneće se i u 2024. godinu. Svakako će to imati posledice na našu zemlju. Mi smo sačuvali mir i političku stabilnost što su preduslovi za normalan život - ocenio je Dačić.

Na pitanje kako je proslavio Novu godinu, ali i rođendan koji pada 1. januara odgovorio je:

- Sa porodicom sam slavio. Jako je teško slaviti i novu godinu i rođendan. Ja se često šalim pa kažem da ceo svet slavi moj rođendan. Često se žalim članovima porodice da ja umesto dva poklona dobije m jedan.Moja ćerka je postala punoletna i evo prvi put nisam dočekao ponoć sa njom, jer je bila sa svojim društvom.

U prošloj godini posebno izdvaja dva značajna datuma:

- Meni je prošla godina bila obeležena nekim značaknim datumima. 27. decembra moja ćerka je napunila 18 godina. To je za svakog roditelja veliki događaj jer znači da ste decu izveli do punoletsva. Drugi događaj je bio 30 godina braka sa svojom suprugom.

A na ćerku je posebno ponosan zbog njenog uspeha u latino plesu:

- Ona se takmiči u latino plesu. Njena ekipa, plesni klub Vračar, osvojila je srebrnu medalju na svetskom prvenstvu u latino plesu. Ja sam stvarno ponosan na nju.

Poznato je da voli da uzme mikrofon, a za to što je zapevao javno kaže da je glavni krivac naš čuveni reditelj Emir Kusturica:

- Ja nisam profesionalni pevač, već amater. U pevanje me je uveo Kusturica. On je pre više godina imao koncert u Briselu. Ja sam se zatekao tamo i on me je zvao na koncert. Tu je bilo dosta naših ljudi. Držao je koncert i na kraju je rekao E sad želim da pozovem mog prijatelja Ivicu Dačića da vam otpeva Miljacku. Znači on je meni unapred odredio i koju pesmu ću da otpevam. IzašaO sam i otpevao. Svi su pazili do tada da neko ne slika dok ja pevam. Tada se to desilo i to niko nije mogao da sakrije.

