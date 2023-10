BRISELSKI SPORAZUM PODRAZUMEVA OSNIVANJE ZSO! Ivica Dačić: Njegovo nepoštovanje dovodi do eskalacije!

Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da se mora ispuniti ono što je dogovoreno Briselskim sporazumom i da je nepoštovanje toga uzrok svih problema.

Dačić je u Tirani, nakon sastanka ministara spoljnih poslova u okviru Berlinskog procesa, izjavio da samo politički slepi ljudi to ne žele da vide.

- Upravo je Srbija ta koja svih ovih godina, upozoravala da nepoštovanje Briselskog sporazuma dovodi do eskalacije problema, dovodi do sukoba na Kosovu i Metohiji i da je to glavni uzrok svih problema - rekao je Dačić.

Kako je Dačić dodao, u tom smislu zaista svima bi trebalo da bude jasno da je glavni pravac aktivnosti, ispunjavanje onoga sto je dogovoreno.

- Briselski sporazum podrazumeva Srbe u policiji, podrazumeva da ne mogu albanske snage da dolazi na sever, i formiranje Zajednice srpskih opština - poručio je Dačić.

Dodao je i da podrazumeva Srbe u pravosuđu, sudovima i tužilaštvima.

- Zašto bi onda bilo problema. Zaista, samo politički slepi ljudi ili politički zlonamerni ljudi ne žele da vide gde se nalaze problemi. Oni sada misle povodom ovih događanja u Banjskoj da je došao trenutak da Srbiji treba da zapečate sudbinu. To nije tako. Srbija će da trpi pritiske zbog svega toga, ali ćemo se boriti za to da jasno ukažemo šta je dalji pravac normalizacije stanja - rekao je Dačić.

