HRVAT REKAO KAKVE DEVOJKE VOLI, A SRPKINJE ODLEPILE! Odgovor postao hit u regionu: "Ovakvom kralju se ŠALJE PIĆE U KAFANI" (VIDEO)

Hrvatski portal "Index" napravio je anketu u kojoj su pitali i mladiće i devojke šta im se dopada kod suprotnog pola. Od svih odgovora jedan se "zakačio" na društvenim mrežama jer su oduševljeni odgovorom mladića.

Na pitanje - šta volite da vidite na devojkama, kratko i jasno je odgovorio: "Volimo da vidimo sve. Šta god one misle da im dobro stoji, mogu da stave na sebe. To je sve u redu", a kad su ga pitali za šminku i odeću samo je nastavio: "Nama sve odgovora, kako god one misle da je najbolje".

Snimak sa odgovorom momka je na bivšem Tviteru opisan kao: "Kakav green flag od lika".

"Kuća mu pevala", "Brat", "E ovakvim kraljevima se šalje piće uz iskrene čestitke roditeljma na ispravnom vaspitanju", "Čestitke vaspitaču", "Kralj rešio", "Svaka čast, majka ga je lepo vaspitala; "Takvi nam trebaju", samo su neki od komentara Srpkinja na društvenoj mreži X.

