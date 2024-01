ZBOG BIZARNOG TRENDA NA TIKTOKU LJUBAVNE VEZE PUCAJU KAO OD ŠALE! Kada vidite šta je u pitanju, UHVATIĆETE SE ZA GLAVU (VIDEO)

NA Tiktoku je popularan novi trend u kojem ljudi testiraju svoju vezu pomoću - kečapa. U onom što je nazvano "kečap izazov", žene širom sveta izlivaju kečap na svoje kuhinjske radne površine i traže od svojih partnera da ga očiste. To je to. To je celi izazov.

Izazov je naizgled toliko jednostavan da se neki pitaju može li se uopšte smatrati "izazovom" - ali neki videi dokazali su da je to za neke zaista izazov. Kad su se suočili sa zadatkom, muškarci su reagovali na različite načine i imali različite tehnike čišćenja.

Jedna žena je objavila video kako njen dečko čisti nakon što je zasula pult kečapom i rekla da je "impresionirana" rezultatima. Njen dečko očistio je kečap papirnatim ubrusom i maramicom obrisao pult. Ljudi u komentarima su ga pohvalili zbog dobro obavljenog posla.

Druga žrtva izazova nije imala iste veštine čišćenja. Dečko korisnice @debbiekval "napravio je još veći nered" s kečapom jer je uzeo ubrus i samo ga pomicao u krugovima preko kečapa - metoda zbog koje su se mnogi u komentarima naježili. "Solidan razlog da ga ostaviš", pisali su.

Neki ismejavaju trend

Još jedan viralni video izazova prošao je slično. Dečko je počeo da trlja kečap papirnatim ubrusom, raširivši ga po pultu. "Mamin dečko", "Nije sa mnom u vezi, ali tako bih rado raskinula s njim", pisali su ljudi ispod objave naživcirani "nesposobnošću" partnera tiktokerke.

Korisnica @brooklynandbailey zamolila je svog muža "opsednutog čistoćom" da odradi izazov - a on ga je samo zagrabio rukama. "Čovek koji se ne boji da zaprlja ruke", stoji u naslovu videa. "Ubrusi su skupi", našalio se neko u komentarima.

Čak se i firma Heinz uključila u zabavu, otkrivajući "jedini način na koji to treba očistiti". U videu čovek čisti kečap i radi jedinu razumnu stvar - stavlja smrznuti krompirić u fritezu i koristi kečap kao umak.

Jedan video prikazuje ženu koja ismejava trend pitajući se kako je to "izazov" za ljude. "Hoćete mi reći da postoje stotine odraslih muškaraca kojima je čišćenje kečapa toliko teško da im je to izazov?" upitala je, sugerišući da je "glupo da muškarci ne znaju očistiti pult".

(Kurir.rs/Index.hr/T.B.)

Bonus video:

09:29 OZELENJAVANJE BEOGRADA NOVI HIT TREND