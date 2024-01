IZA OVE POPULARNE PESME KRIJE SE TRAGIČNA PRIČA JEDNE MAJKE I NJENOG SINA Objavila da umire, a onda su milioni ljudi UČINILI ČUDO

Pevačica koja ima 31 godinu, Ket Dženis, otkrila je da boluje od malignog tumora, sarkoma, 2021. godine.

Dženis od tada prolazi kroz zastrašujuću bitku sa rakom, što je zabeležila na društvenim mrežama. Pevačica je 15. januara objavila da je njen rak uznapredovao i da je sada hospitalizovana i ne može da koristi glas.

#songwriter ♬ Dance You Outta My Head - Cat Janice @cat.janice Thank you for loving me. Im praying a miracle makes me through this but I think im being called Home. My last joy would be if you pre saved my song “Dance You Outta My Head” in my bio and streamed it because all proceeds go straight to my 7 year old boy im leaving behind. Please please share this, I need to leave this with him. If there is anything you need to know, is that the only opinion of yourself is your opinion. Love yourself and be gentle with others. I hope to make it through this but if not, to all a good night. #cancer

Uprkos ovim zastrašujućim vestima, Dženis je 19. januara objavila „Dance You Outta My Head“, disko-pop pesmu. Pesma se našla na iTunes-u na 7. mestu u svetu nekoliko dana kasnije i prikupila pola miliona strimova na Spotifaju.

Dženis je na Instagramu napisala da je u "potpunom šoku" zbog snažnog prijema njene pesme.

- Probudila sam se jer je moja medicinska pumpa pištala i slučajno sam proverila svoj telefon da bih videla apsolutno čudo od Boga koji mi je spasao život na nekoliko dana da mi pokaže svoju moć i neverovatnog gospodara mira i poverenja u mom životu - napisala je ona na društvenim mrežama.

Dana 10. januara, Dženis je ušla u bolnicu nakon što se suočila sa poteškoćama u disanju na intenzivnoj, navodi People. Nakon toga, pevačica je prenela vlasništvo nad svim svojim pesmama na svog sina Lorena, koji će dobiti sav prihod od striminga.

Pet dana kasnije, Dženis je rekla u TikTok natpisu da želi da njena „poslednja pesma“ donese radost i zabavu, dodajući da je to sve što je ikada želela u borbi sa rakom.

- Moja poslednja radost bila bi da ste unapred sačuvali moju pesmu 'Dance You Outta My Head' u mojoj biografiji i strimovali je jer sav prihod ide pravo mom sedmogodišnjem dečaku kojeg ostavljam - takođe je rekla Dženis u TikTok postu.

Njenu pesmu sada svi dele na društvenoj mreži TikTok kako bi joj pomogli da obezbedi svoje dete.

U intervjuu za People, Dženis je rekla da joj je ideja za „Dance You Outta My Head” pala na pamet prošlog proleća, kada su Loren i ona „skakali okolo u kolima” i uživali u toplom vremenu.

U novembru 2021. Dženis, koja živi u Virdžiniji sa svojim 7-godišnjim sinom Lorenom, osetila je kvržicu u vratu.

- Upravo sam prebolela COVID, tako da su mi limfni čvorovi zaista bili otečeni, tako da... nisam razmišljala o tome - rekla je u TikTok video snimku iz 2022. pod nazivom „Moja hipohondrija me je spasila“.

Dženis je objasnila:

- Premotajte unapred do marta 2022. ... Učila sam za ispit i kada sam uznemirena malo sam protrljala vrat... i primetila sam da je kvržica još uvek tamo.

- Kvrga je bila veća i veoma tvrda. Nije se pomerilo i nije bolelo - istakla je i dodala da nema drugih simptoma i da ima normalnu krvnu sliku, jer se borila sa dugotrajnim COVID-om. Inače, Dženis je imala "stalne" čvrste čvorove na leđima, ispod lopatica.

- Kasnije se ispostavilo da je tumor zapravo bio u mom skalenskom mišiću - rekla je ona, dodajući:

- Ukratko, završila sam sa ovim zaista slučajnim, čudnim retkim tumorom... Nikada ne bih primetila da nisam uznemireno trljala vrat.

Dženis je dijagnostikovan sarkom, koji je prema Klivlendskoj klinici vrsta kancerogenog tumora koji se razvija u kostima ili mekim tkivima, kao što su hrskavica, tetive i nervi.

- Lekari su rekli da to nije bila baš dobra prognoza, ali bi dali sve od sebe - kaže Dženis za TODAY.com.

- Moj sin je bio tako mlad kada mi je prvi put dijagnostifikovana tako da zapravo nismo pričali o tome - kaže ona i dodaje:

- On je sada malo stariji i može da razume više, ali uvek je bilo: 'Mama je bolesna, ali se bori i radi da to pobedi.' Sada, on razume... da je mama veoma bolesna i da potencijalno neće uspeti.

Mama je prošla kroz zračenje i hemoterapiju i uklonila kvržicu na vratu, međutim u maju 2023. rak joj se vratio u pluća. Sledećeg meseca, Dženis je rekla svojim pratiocima.

- Upravo sam saznala i obrađujem to - rekla je ona na TikToku.

- Ali vratio se i na plućima mi je.

(Kurir.rs/Today/CTVNews/A.G.)