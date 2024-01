TINA 27 MINUTA BILA KLINIČKI MRTVA: Posle reanimacije napisala JEZIVU PORUKU i otkrila šta je videla dok su joj se BORILI ZA ŽIVOT

Sve je stvarno - rekla je najbližima Tina Hajns, majka četvoro dece, kada su lekari uspeli da je ožive posle srčanog udara koji je doživela 2018. godine.

Tina je zastoj srca doživela dok je bila s mužem na planinarenju, kad se samo iznenada srušila.

Suprug je, čekajući Hitnu pomoć, uspeo da je jednom oživi, ali ponovo je pala u nesvest. Hitna pomoć ju je još šest puta reanimirala, a bez pulsa je bila ukupno 27 minuta.

U bolnici su je bila intubirana i nije mogla da govori, ali čim je došla k sebi, zatražila je olovku i papir da nešto napiše.

- Sve je stvarno - bila je njena poruka koju i danas čuva, a tvrdi kako se odnosila na raj. Uverena je da je tih 27 minuta, koliko je prema lekarima bila mrtva, provela u raju.

- Bilo je potpuno opipljivo, boje su bile tako žive - rekla je i dodala da je u tom raju videla Isusa koji je stajao ispred velikih crnih vrata iza kojih se video žuti sjaj.

Kad su je u bolnici, nakon što je napisala poruku, članovi porodice upitali šta je to stvarno o čemu je pisala, ona je glavom pokazala prema gore.

Priču o ovoj ženi, koja se od ovog čudesnog događaja bavi motivacionim govorništvom, prva je objavila njena sestričina. Ona je na svojoj ruci istetovirala poruku, koju je njena tetka napisala odmah po povratku u "ovozemaljski život".

- Moja tetka Tina, jedna od najneverovatnijih, najprobirljivijih i najzdravijih ljudi koje poznajem, imala je neočekivani srčani zastoj. Stavljena je defibrilatorom i nakon što se čudesno probudila, prvo što je uradila, jer nije mogla da govori jer je intubirana, tražila je olovku i u dnevniku mog rođaka napisala "To je stvarno" - napisala je ona.

Ovu priču je na društvenim mrežama podelila i žena koja joj je uradila tetovažu, a potom su počeli da se nižu komentari ljudi, koju su imali očigledno slična iskustva.

- Video sam to. Najlepši osećaj na svetu. Bio sam na toplom, svetlom i lepom mestu. Pokušavao sam da dođem do nekog od ljudi ispred mene. Toliko sam želeo da dođem do njih, ali pretpostavljam da nije bilo moje vreme da ostanem - napisao je jedan korisnik.

Jedna žena je dodala:

- Umrla sam 2009. i iskusila lepotu neba i ogromnu ljubav Božiju. To me je promenilo zauvek. Bila sam obična učiteljica, supruga i mama koja je potajno sumnjala da li Bog može da me voli. Shvatila sam sve

Naučne studije su pokazale da Hajns nije sama u svom iskustvu. Rad iz 2013. godine u časopisu Proceedings of the National Academi of Sciences otkrio je da mozak može da doživljava "povećanu svest" nakon srčanog zastoja.

Glavni autor studije dr Džimo Borjidžin, rekao je za BBC da „mnogo ljudi misli da je mozak nakon kliničke smrti neaktivan ili hipoaktivan, ali dokazano je da je mnogo aktivniji tokom procesa umiranja nego u budnom stanju.

Prema studiji, tokom kliničke smrti, usled reanimacije, dolazi do "električnih udara u mozgu", koji su i odgovorn za intenzivna iskustva koja živopisno opisuju preživeli.

Međutim, mnogi veruju da je to iskustvo duhovno.

Hajns je iskoristila čudesno iskustvo da radi kao hrišćanski motivacioni govornik, čak je napisala i knjigu koja opisuje kako joj je umiranje promenilo život.

