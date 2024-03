MEMEDOVIĆ STOPIRAO "POTERU" ZBOG PRIČE O NERASTU COLETU! Nesvakidašnja scena na RTS: "Čovek je umesto 3 mere razumeo 3 KOFE..."

Sve je počelo kada je jedno od pitanja pre igre takmičara jedan na jedan sa tragačem bilo kako se zove vepar za priplod, a tačan odgovor je bio nerast.

To je voditelju, koji je poznat po emisijama iz prirode, poslužilo kao povod da ispriča nesvakidašnju priču.

- Zvali su me jednom da snimim nerasta kod Vršca. Bio je ogroman, Cole se zvao. Kad su čoveku rekli kako da ga hrani, on je umesto tri mere razumeo tri kofe. Stigli smo tamo i on nije mogao da se podigne na noge - počeo je priču i nastavio:

- Kad smo ga snimali, rekao sam hajde da izmerimo koliko mu vremena treba da se digne na noge, i izračunali smo da mu je trebalo 50 sekundi. Nažalost, zbog težine nije mogao da se se popne na ženku, pa je na kraju završio u kobasicama - ispričao je Memedović.