ŽIKA NIKOLIĆ IZ NAJDUŽE GONDOLE NA SVETU: U planu je da se još produži, a evo gde će sve prolaziti! NESTVARNI PRIZORI (VIDEO)

U emisiji "Sa Žikom po Srbiji", čuveni tv voditelj Žika Nikolić posetio je jednu od najaktraktivnijih destinacija u Srbiji i veliki turističko centar - planinu Zlatibor.

Ukrcao se na gondolu i tu razgovarao sa direktorkom Bojanom Božamoć o ovoj čudesnoj žičari.

Na pitanje da li je zaista reč o najdužoj gondoli na svetu Božanić je odgovorila potvrdno:

foto: Kurir televizija

- Tako je, ovo je najduža gondola na svetu i uskoro treba da dođe Ginis to da valorizuje onako kako treba. Gondola ima 36 stubova, jednu međustanicu, ima sada 72 kabine od po 10 mesta, kapacitet je 800 putnika na sat, najveća brzina je 6 metara u sekundi, ali ide uglavnom nešto sporije da bi ljudi više uživali. Oko 30 minuta nam treba do vrha Tornik. Polazi iz centra Zlatibora do najvišeg vrha Zlatibora na 1496 metara nadmorske visine. Obarali smo rekorde u ovom prethodnom periodu i ja sam zaista zadovoljna i ovim ciframa, brojkama i stalnim interesovanjem ljudi.

foto: Kurir televizija

Redovi za gondolu su puni, a u planu je da se ona još produži.

- Ova gondola je nekako otvorila mnogo novih prostora. Otvorila je celu ovu trasu, otvorila je Tornik. Zaista na celoj trasi dugoj 9 km toliko ima potencijala. Osim toga u planu su i novi projekti. Hoćemo dalje da radimo i počeli smo sa dokumentacijom vezanom za gondolu od Tornika do Pribojske banje u nekoj dužini od 14 km, koja će se sastojati iz tri segmenta. Biće opet jedna onako zanimljivost koje nema gotovo negde, možda na pet žičara sličnih, to je prelet preko kanjona koji će biti dublji od 400 metara, dakle ta visinska razlika će biti preko 400 metara, što će saista biti fantastično.

foto: Kurir televizija

Prirodne lepote Zlatobora pod snegom koje se pružaju pogledu iz gondole pogledajte u videu:

03:16 ŽIKA NIKOLIĆ IZ NAJDUŽE GONDOLE NA SVETU: U planu je da se još produži, a evo gde će sve prolaziti NESTVARNA LEPOTA!

