U OVOM GRADIĆU SRBI I SLOVACI VEKOVIMA ŽIVE U PRIJATELJSTVU I HARMONIJI, a njegovo ima na nemačkom znači poljubac (VIDEO)

Žika Nikolić putovao je u današnjoj epizodi emisije Sa Žikom po Srbij do jednog veoma zanimljivog mesta u Vojvodini.

foto: Kurir televizija

U pitanju je gradić nadomak Novog Sada čiji su žitelji nadaleko čuveno po svojoj velikoj radoznalosti.

Više o Kisaču otkrio je maštanin Pavel Surovy.

- Prvo ćemo reći da se Kisač prvi put spominje 1461. znači u 15. veku. Zada se mesto zvalo Ač. To je bilo jedno malo naselje koje se posle razdelilo na Veliku aču i Malu aču. Velika ača je bila kod Rumenke, a Mala ača je bila prema Stepanovićevu. Na kraju je spaljena kad su Turci dolazili i onda se izgradila Kisača, a to je sada Kisač. Na mađarskom to znači mali tesari, jer ovde su bile šume pa su sve krčili, pravili od drva. A onda, na nemačkom, Kis znači poljubac i zato su poznata da tzv. topla srca Kisačka.

foto: Kurir televizija

U Kisaču već jako dugo u harmoniji i prijateljstvu žive Slovaci i Srbi:

- Slovaci su evangelisti. Kad već pričamo o crkvama, ovde je i pravoslavna crkva. To je prva crkva, 250 godina ima. U Kisaču živi oko 85% Slovaka i 15% Srba. Zajedno živimo ove 300 godina, prijatelji smo, komšije, u svemu sarađujemo, zajedno pravimo programe. I to je to najveće bogatstvo koje je Kisač ima.

Kisačani su u drugom svetskom ratu bili na strani antifašizma, ali I protiv komunizma:

- Nalazimo se pored spomenika izginulim Kisačanima u Drugom svetskom ratu. Kisačani su bili antifašisti, ali i antikomunisti. Na spomeniku međutim vidite crvenu petokraku. To je zato što smo se prvo borili protiv fašizma, to je prva stvar, protiv velikog zla. A onda kad smo uvideli kakav je bio komunizam, onda i protiv komunizma. To je počast 14. vojvođanskoj brigadi, u kojoj je bio moj deda. I to su bili jako mladi borci, 16, 15 godina, 17, nisu znali ni šta je ljubav.

