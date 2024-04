"ZVUČI PREMOĆNO" Momak iz Hrvatske sastavio listu OMILJENIH SRPSKIH REČI: Jednu je POGREŠNO PREVEO i Srbi plaču od smeha (VIDEO)

Hrvoje Dadić, momak iz Hrvatske, objavio je svoj listu od pet najdražih srpskih reči/slengova i objasnio zašto su te reči bolje od njihovih hrvatskih verzija.

Hrvoje je na svom TikTok profilu objavio video i izazvao pravi bum na društvenim mrežama. A "smarač/smaračica" kao i "žurka" samo su neke od reči koje njemu zvuče "premoćno".

Na peto mesto stavio je srpsku reč smarač/smaračica - osoba koja je naporna, dosadna, a koja se u hrvatskom jeziku opisuje kao "dosadnjaković".

- E, ovo je prava reč za one prave smarače, na hrvatskom bi to bilo dosadnjaković, a ta mi je reč previše blaga - rekao je on.

Na četvrtom mestu završila je reč "tebra", odnosno žargonizam koji većinom koriste mlađe generacije, a označava reč brate. Ipak, čini se se Hrvoje ovde malo zbunio pa je "tebra" uporedio sa "bre" - što je nasmejalo mnoge Srbe.

- Kad govore bre, meni to zvuči preforsirano. Kad kažu "tebra", to mi prirodno zvuči - kaže on.

"Žurka - to je neka ludnica života"

Usledio je glagol moralisati.

- Ovu reč sam prvi put čuo u rijalitijima. Predobra reč! Često je koristim u svakodnevnom životu, kad neko dođe da mi zanoveta zbog nekih mojih životnih postupaka - rekao je on, pa dodao da je na drugo mesto stavio reč "žurka":

- Mi kažemo parti, zabava, tulum, ali žurka zvuči puno, puno moćnije. Kao, parti, to je standardno. Zabava zvuči kao da je reč o rođendanskoj proslavi deteta od 12 godina, a tulum kao da se deset ljudi skupilo u podrumu i puštaju pesme, svima je dosadno. A žurka kao da je neka ludnica života.

"Bleja zvuči premoćno"

A onda je naveo i svoju najdražu srpska reč - bleja!

Žargonizam koji takođe koriste mnogi mladi, a pojam je sam za sebe. I dok će se mnogi stari na ovo nasmejati, pomislivši prvo na blejanje ovaca, mladi ovu reč često koriste.

- Isto kao što Zagrepčani kažu brija, možeš je iskoristiti na milijarde načina. "Ajmo na bleju, hoćemo zablejati", premoćno - zaključio je mladi Hrvat.

Momak je svojim izlaganjem mnoge nasmejao, a bilo je još nekih Hrvata koji su nakon njega nastavili niz. Te su se ispod videa našle srpske reči poput - muvanje, polemisati, važi, komšiluk...

(Kurir.rs/ Srbijadanas/ L. S)

Bonus video:

00:54 ESPRESO TIKTOK: Svi znate tekst ove pesme, a evo koju je pisao